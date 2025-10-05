《我們意外的勇氣》劉若英x薛仕凌 成熟愛情背後的焦慮與勇敢

知名監製葉如芬與五月天阿信首度攜手監製，劉若英與薛仕凌主演的《我們意外的勇氣》(UNEXPECTED COURAGE)，是知名 MV 與廣告導演游紹翔的電影處女作。除了主角表現亮眼之外，戲中飾演劉若英父母角色的傅雷、周丹薇，以及旁邊的綠葉角色卜學亮等都是演技十分到位的演員，也都帶來驚喜火花，讓故事的情感層次更為動人。《我們意外的勇氣》將在10月23日上映，絕對是今年秋天最值得進戲院的動人之作！

《我們意外的勇氣》故事講述資深藝人經紀「樂芙」與廣告導演「柏恩」情牽多年，因為年齡差距、原生家庭的創傷等，關於未來感情要走多長遠，彼此都放在心中不敢說開。直到樂芙45歲生日當天迎來工作跟生命的「大意外」，兩人被迫面對往後的抉擇。接踵而來的問題是會讓這對戀人擁有一起面對未來的勇氣，還是漸行漸遠，都考驗樂芙跟柏恩之間的愛情。

傅雷學吹口琴 用「坑坑疤疤」的演奏打動人心

周丹薇突破以往「貴婦專門戶」 首度演出隱忍母親

在《我們意外的勇氣》中飾演劉若英父親的傅雷，為了表達角色在女兒意外懷孕後的情感，有一場戲需要親自吹奏口琴，將搖籃曲送給即將到來的孫子。由於現實生活中不會吹口琴，他因此相當緊張，甚至緊張到失眠。劇組特別為他安排口琴老師密集特訓，最終雖然演奏略顯生澀，但導演決定直接採用他的原音。

傅雷笑言原以為會後製配音，沒想到竟然就這樣保留下來。導演游紹翔則認為：「雖然有點坑坑疤疤，不是最完美的方式來詮釋，但是這反而卻能夠更感受到那個搖籃曲的動能，所以在劉若英演出這段場面時，也讓他聽到傅雷所吹奏的音樂，就讓那場戲更有感覺。」正因為演奏不完美，反而更真實傳遞出父親的愛意，讓這場戲更加動人。

另外飾演劉若英（樂芙）母親一角的周丹薇，過往常見的螢幕形象多為女強人、董事長或貴婦，這次卻首度詮釋一名平凡的家庭主婦。她表示，這個角色最大的挑戰，是以隱忍的方式與家人相處，默默成全丈夫與女兒，「相夫教子」的特質正是吸引她接演的原因。值得一提的是，這也是她第一次在大銀幕上不用染黑頭髮，反而還要「刷白」，徹底展現角色的生活感。

卜學亮演甘蔗店老闆，與薛仕凌營造溫暖默契

同時還有另外一大亮點則是卜學亮，他飾演的甘蔗店老闆因緣際會與薛仕凌互動。劇中薛仕凌飾演的柏恩為了守護妻子樂芙（劉若英飾演）的羊水，聽信「喝甘蔗汁有助分泌」的鄉野傳說，每天下班後都固定買甘蔗汁，兩人逐漸建立起默契。這段安排既溫暖又帶點幽默，也讓觀眾更加好奇最後故事的走向。

《我們意外的勇氣》由華文創股份有限公司跟巧合影像社聯合製作，六六喜喜股份有限公司、相信音樂國際股份有限公司、華文創股份有限公司共同出品，壹壹喜喜電影發行。

