金馬62／《大濛》11項提名成焦點 方郁婷x柯煒林x9m88再現40年代台灣

金馬導演陳玉勳攜手億萬監製葉如芬、李烈，共推最新史詩巨作電影《大濛》，除了是本屆金馬開幕片，10月1日金馬獎入圍名單公布，也成最大贏家！一舉入圍最佳劇情片、最佳導演、最佳男主角、最佳女主角、最佳原著劇本、最佳美術設計等11項重量級獎項，氣勢如虹。

年僅19歲的方郁婷對於二度爭奪最佳女主角獎開心表示：「拍這部電影的時候，我無時無刻都在想像我的阿月會是什麼樣子。現在，我更迫不及待的想要和大家一起來分享阿月的故事。」同時入圍最佳男主角獎的柯煒林也感動表示：「能成為《大濛》團隊的一員很幸福！又可以來台灣吃超商麻油雞飯糰，特別好吃。可以繼續演戲，更幸福！」從柯煒林的感言中得知，他一邊努力對抗病體，一邊努力繼續做好演員，令人感動佩服。

而電影《大濛》就在金馬入圍名單公布隔日，驚喜釋出由知名海報設計師陳世川所設計的正式海報，並率先宣布感動口碑場11月21日起至11月23日連續三天，適逢金馬獎頒獎典禮（11月22日）11月27日全台正式上映。會如此有信心並大膽安排口碑場，對此電影公司表示：「這是一部看完會哭透整件衣服的電影，絕對是台灣電影新格局的代表作，足以撼動台灣觀眾。」

電影《大濛》以民國40年代的台灣為背景，描繪少女阿月（方郁婷 飾演）與三輪車伕趙公道（柯煒林 飾演）在動盪時代中因緣際會相遇，並在旅程裡發展出一段動人溫暖的情誼。此次釋出的正式海報中，妹妹阿月坐在趙公道的腳踏車後座，神情堅毅、勇往直前，不僅象徵他們在亂世中的相互扶持，更呼應了影片核心想傳遞的精神「即便是身處動盪大時代下的小人物，雖一無所有，卻依舊懷抱著強而不摧的『勇敢』。」而在主角身後那片霧濛濛，宛如隨風消逝的沙丘，遠觀竟暗藏深意，不僅為故事埋下耐人尋味的伏筆，也牽引著觀眾心中無限想像。

天才演員方郁婷、柯煒林於電影《大濛》中首度搭檔主演。

金馬新人方郁婷與香港新生代男星柯煒林在電影《大濛》中首度合作，戲裡展現十足的默契，戲外更攜手挺進金馬獎，雙雙入圍男女主角獎，成為最矚目的新星組合。雖然兩人相差15歲，但私下經常打鬧互動，在旁人眼裡像極了兄妹，柯煒林大方分享片中兩人的微妙互動：「我飾演的趙公道像『怪叔叔』、『壞哥哥』，帶她一起闖蕩台北。」他形容角色「有點屁孩」，笑說：「會不斷在她面前罵髒話，不會把她當小孩。我私下也常鬧郁婷，因為我們感情要好，戲裡的感情才能自然。」他甚至在等戲空檔上演「廣東粗話教學」，讓現場氣氛變得很熱絡。

在對戲過程，柯煒林也大讚方郁婷是「天才演員」，尤其有一雙還沒被世間汙染過的眼睛，表演很純粹、單純，是自己想學習的地方。字裡行間不斷透露出兩人的絕佳默契與好感情，更替片中角色之間的情感連結增添不少火花。

由華文創股份有限公司製作，鉅資打造的電影《大濛》，取景遍及台南、嘉義與岸內影視基地，另斥資4千萬台幣搭建早期的台北平民建築區、金山街道，當時的市場、福馬林池等重要場景，並重現熱鬧繁榮的台北榮町商圈，11月21至11月23日感動口碑場、11月27日全台盛大上映，更多資訊👉《大濛》官方臉書

柯煒林在電影《大濛》中展現出極具鬆弛感的演技。

《大濛》金馬怪物演員方郁婷再度入圍金馬最佳女主角獎。

《大濛》。