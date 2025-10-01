第62屆金馬獎入圍名單公布：林依晨、范冰冰、劉若英、方郁婷、高伊玲5強角逐最佳女主角

第62屆金馬獎今日（10/1）公布入圍名單。今年報名影片共計593部（劇情片80部、動畫片3部、紀錄片64部、劇情短片310部、紀錄短片79部、動畫短片57部），入圍名單由本屆星光大道主持楊千霈、徐鈞浩、彭千祐共同揭曉。

《大濛》入圍11項，包括最佳劇情片、最佳導演、最佳男主角、最佳女主角、最佳原著劇本、最佳視覺效果、最佳美術設計、最佳造型設計、最佳原創電影歌曲、最佳剪輯、最佳音效。

《左撇子女孩》入圍9項包括最佳劇情片、最佳男配角、 最佳女配角2位、最佳新導演、最佳新演員、最佳原著劇本、最佳攝影、最佳剪輯。

《地母》入圍8項，包括最佳劇情片、最佳導演、最佳女主角、最佳攝影、最佳造型設計、最佳原創電影音樂、最佳原創電影歌曲、最佳音效。

《我家的事》入圍8項，包括最佳男主角、最佳女主角、最佳男配角2位、最佳女配角、最佳新導演、最佳改編劇本、最佳原創電影歌曲。

最佳男主角入圍的有許瑞奇（好孩子）、柯煒林（大濛）、張孝全（深度安靜）、張震（幸福之路）、藍葦華（我家的事）；最佳女主角入圍的有方郁婷（大濛）、劉若英（我們意外的勇氣）、林依晨（深度安靜）、高伊玲（我家的事）、范冰冰（地母）。

金馬執委會執行長聞天祥也在記者會上公布本屆「年度台灣傑出電影工作者」得主為「鍾瓊婷」。得獎理由是「燈光師鍾瓊婷以敏銳與專注，為許多影像創作者提供了可靠的支持與靈感。她參與過的作品跨越不同世代與類型。今年她以《大濛》遼闊蒼茫的氛圍，與《我們意外的勇氣》細膩而溫暖的光線，展現獨到的手筆。本屆評審團希望藉由這個獎項肯定她今年在電影燈光的專業與貢獻。」

第62屆金馬獎評審作業分為初選、複選、決選三階段進行，最終得獎名單將於11月22日頒獎典禮當天選出，完整評審名單將於10月下旬對外公布。

所有入圍影片皆會在11月6日展開的金馬影展放映，影展自10月26日開始售票。「金馬獎觀眾票選最佳影片」活動將於11月8日、9日同時在花蓮鐵道電影院、新竹大遠百威秀影城、台南大遠百威秀影城舉辦，10月8日開始報名，詳細活動資訊可上金馬官網查詢。

第62屆金馬獎頒獎典禮於11月22日在臺北流行音樂中心舉行，台灣觀眾可鎖定台視頻道同步收看直播，網路直播則由MyVideo影音獨家播出，LINE TODAY共同轉播，海外除了新加坡（StarHub）、馬來西亞（Astro）各有當地電視台直播外，其餘地區皆可透過金馬與台視YouTube同步觀賞，更多資訊請見官方網站典禮資訊。

最佳新演員入圍 Nominees for Best New Performer

牧森 Rosen｜《進行曲》Marching Boys

劉敬 Jimmy LIU｜《失明》Blind Love

馬士媛 MA Shih-yuan｜《左撇子女孩》Left-Handed Girl

張迪文 Jayden CHEUNG｜《眾生相》Queerpanorama

林怡婷 LIN I-ting｜《恨女的逆襲》A Dance With Rainbows

第62屆金馬獎入圍名單公布，最佳新演員。圖/台北金馬影展提供

最佳原著劇本入圍 Nominees for Best Original Screenplay

陳玉勳 CHEN Yu-hsun｜《大濛》A Foggy Tale

廖克發 LAU Kek-huat｜《人生海海》The Waves Will Carry Us

鄒時擎 TSOU Shih-ching、Sean BAKER｜《左撇子女孩》Left-Handed Girl

卓楷羅 ZHUO Kailuo｜《遼河的士》Poor Taxi

李駿碩 Jun LI｜《眾生相》Queerpanorama

第62屆金馬獎入圍名單公布，最佳原著劇本。圖/台北金馬影展提供

最佳改編劇本入圍 Nominees for Best Adapted Screenplay

楊寶文 Polly YEUNG｜《世外》Another World

陸欣芷 LU Hsin-chih、沈可尚SHEN Ko-shang｜《深度安靜》Deep Quiet Room

Lloyd Lee CHOI｜《幸福之路》Lucky Lu

潘客印 PAN Ke-yin｜《我家的事》Family Matters

傅世晏 Marilyn FU｜《柔似蜜》Rosemead

第62屆金馬獎入圍名單公布，最佳改編劇本。圖/台北金馬影展提供

最佳音效入圍 Nominees for Best Sound Effects

​高偉晏 R.T KAO、張凱彤 Dave CHEUNG、林先敏 Sammi LIN｜《小蟲蟲大冒險》A Mighty Adventure

簡豐書 Book CHIEN、湯湘竹 TANG Hsiang-chu｜《大濛》A Foggy Tale

陳維良 CHEN Wei-liang、Narubett PEAMYAI、Elwin T.｜《96分鐘》96 Minutes

杜篤之 TU Duu-chih、張芬瑄 Fiona CHANG、陳冠廷 CHEN Kuan-ting｜《地母》Mother Bhumi

黎志雄 LAI Chi-hung｜《殺手#4》Road to Vendetta

第62屆金馬獎入圍名單公布，最佳音效。圖/台北金馬影展提供

最佳剪輯入圍 Nominees for Best Film Editing

​雪美蓮 Mary STEPHEN｜《隱蹟之書：重寫自我》Palimpsest: The Story of a Name

賴秀雄 LAI Hsiu-hsiung｜《大濛》A Foggy Tale

Sean BAKER｜《左撇子女孩》Left-Handed Girl

石馬 Horse Stone｜《眾生相》Queerpanorama

杜光瑋 DU Guangwei｜《不可能女孩1》Girl Infinite

​ 第62屆金馬獎入圍名單公布，最佳剪輯。圖/台北金馬影展提供

最佳紀錄短片入圍 Nominees for Best Documentary Short Film

​《侯硐奇譚》The Tales of the Tale｜宋承穎 SONG Cheng-ying、胡清雅 HU Chin-ya

《哥哥死後去了哪裡》Where'd My Brother Go?｜陳俊維 CHEN Jun-wei

《第九十三封信之後》Beyond 93 Letters｜林佑恩 LIN Yu-en、劉燕美 LIU Yen-mei

《孩子》The Long Departure｜蔣宣念 JIANG Xuannian、戢航 JI Hang

《她的碎片》Fragments of Herstory｜許慧如 HSU Hui-ju

​ 第62屆金馬獎入圍名單公布，最佳紀錄短片。圖/台北金馬影展提供

最佳紀錄片入圍 Nominees for Best Documentary Feature

​《從來》Always｜陳德明 CHEN Deming

《大風之島》Island of the Winds｜許雅婷 HSU Ya-ting

《甘露水》Daughter of Nectar｜黃邦銓 HUANG Pang-chuan、林君昵 LIN Chun-ni

《春雨424》When the Spring Rain Falls｜馮賢賢 Sylvia FENG

《隱蹟之書：重寫自我》Palimpsest: The Story of a Name｜雪美蓮 Mary STEPHEN

第62屆金馬獎入圍名單公布，最佳紀錄片。圖/台北金馬影展提供

最佳男配角入圍 Nominees for Best Supporting Actor

​金士傑 KING Shih-chieh ｜《深度安靜》Deep Quiet Room

黃鐙輝 HUANG Teng-hui｜《左撇子女孩》Left-Handed Girl

曾敬驊 TSENG Jing-hua｜《我家的事》Family Matters

姚淳耀 YAO Chun-yao｜《我家的事》Family Matters

黃秋生 Anthony WONG｜《今天應該很高興》Finch & Midland

第62屆金馬獎入圍名單公布，最佳男配角。圖/台北金馬影展提供

最佳女配角入圍 Nominees for Best Supporting Actress

​陳雪甄 Vera CHEN｜《人生海海》The Waves Will Carry Us

蔡淑臻 Janel TSAI｜《左撇子女孩》Left-Handed Girl

葉子綺 Nina YE｜《左撇子女孩》Left-Handed Girl

黃珮琪 Queena HUANG｜《我家的事》Family Matters

鄧濤 Elizabeth TANG Tao｜《女孩不平凡》Girlfriends

第62屆金馬獎入圍名單公布，最佳女配角。圖/台北金馬影展提供

最佳新導演入圍 Nominees for Best New Director

​沈可尚 SHEN Ko-shang｜《深度安靜》Deep Quiet Room

Lloyd Lee CHOI｜《幸福之路》Lucky Lu

鄒時擎 TSOU Shih-ching｜《左撇子女孩》Left-Handed Girl

潘客印 PAN Ke-yin｜《我家的事》Family Matters

陳思攸 TAN Si-you｜《核》Amoeba​

第62屆金馬獎入圍名單公布，最佳新導演。圖/台北金馬影展提供

最佳攝影入圍 Nominees for Best Cinematography

​陳大璞 CHEN Ta-pu｜《深度安靜》Deep Quiet Room

李永畧 Norm LI｜《幸福之路》Lucky Lu

陳克勤 CHEN Ko-chin、高子皓 KAO Tzu-hao｜《左撇子女孩》Left-Handed Girl

王金城 Jimmy WONG｜《96分鐘》96 Minutes

梁銘佳 LEUNG Ming-kai｜《地母》Mother Bhumi

第62屆金馬獎入圍名單公布，最佳攝影。圖/台北金馬影展提供

最佳美術設計入圍 Nominees for Best Art Direction

王誌成 WANG Chih-cheng、尤麗雯 YOU Li-wun｜《大濛》A Foggy Tale

蔡珮玲 Penny TSAI Pei-ling｜《深度安靜》Deep Quiet Room

張軼峰 CHANG Yi-feng、袁筱凡 YUAN Xiao-fan｜《南方時光》Before the Bright Day

蘇國豪 Simon SO Kwok-ho｜《96分鐘》96 Minutes

殷倩楊 YAN Sin-yeung、吉本幸人 YOSHIMOTO Yukihito｜《殺手#4》Road to

第62屆金馬獎入圍名單公布，最佳美術設計。圖/台北金馬影展提供

最佳造型設計入圍 Nominees for Best Makeup & Costume Design

Shahreens、佘美璇 Dollei SEAH｜《好孩子》A Good Child

許力文 HSU Li-wen｜《大濛》A Foggy Tale

鄭宇培 ZHENG Yu-pei｜《南方時光》Before the Bright Day

黃菊清 Elaine NG、陳嘉偉 Gary CHAN、吳玉英 Kate KUA、黃可欣 Daphne WONG｜《地母》Mother Bhumi

霍曉彤 Giselle FOK Hio-tong、KATO Miyuki｜《殺手#4》Road to Vendetta

第62屆金馬獎入圍名單公布，最佳造型設計。圖/台北金馬影展提供

最佳動畫片入圍 Nominees for Best Animated Feature

《世外》Another World｜吳啓忠 Tommy NG Kai-chung

《小蟲蟲大冒險》A Mighty Adventure｜袁建滔 Toe YUEN

第62屆金馬獎入圍名單公布，最佳動畫片。圖/台北金馬影展提供

最佳動畫短片入圍 Nominees for Best Animated Short Film

《再見，海浪》Goodbye Waves｜楊蕊菡 YANG Ruihan

《91次擊碎》91 Times Smash｜楊宇欣 YANG Yuxin

《螳螂》Praying Mantis｜謝文明 Joe HSIEH

《工》Force Times Displacement｜吳承筠 Angel WU

《風的前奏》Rocked by the Wind｜黃小珊 HUANG Hsiao-shan

第62屆金馬獎入圍名單公布，最佳動畫短片。圖/台北金馬影展提供

最佳劇情短片入圍 Nominees for Best Live Action Short Film

​《這不是我的牛》This Is NOT My Cow｜林治文 LIN Chih-wen

《綠湖》Green Lake｜朱臨惟 ZHU Linwei

《膝跳反應》Knee-Jerk ｜王鵬然 WANG Pennram

《疊羅漢》Pile On｜胡鹿 HU Lu

《兩個女導演》Nervous Energy｜柳依依 Eve LIU

第62屆金馬獎入圍名單公布，最佳劇情短片。圖/台北金馬影展提供

最佳動作設計入圍 Nominees for Best Action Choreography

​洪昰顥 HUNG Shih-hao、范家銘 Damien FAN｜《進行曲》Marching Boys

洪昰顥 HUNG Shih-hao｜《96分鐘》96 Minutes

羅浩銘 Ken LAW｜《觸電》Good Game

黃泰維 Teddy Ray HUANG、陳嘉玲 CHEN Chia-ling｜《恨女的逆襲》A Dance With Rainbows

坂本浩一 SAKAMOTO Koichi｜《殺手#4》Road to Vendetta

第62屆金馬獎入圍名單公布，最佳動作設計。圖/台北金馬影展提供

最佳視覺效果入圍 Nominees for Best Visual Effects

​梁志仁 Terence NEOH、黃其彥 Kento WONG Kee-yen、陳文杰 Jothan CHIN Vun-zed、陳彩君 CHAN Chooi-kun｜《小蟲蟲大冒險》A Mighty Adventure

郭憲聰 Tomi KUO、陳姵均 Hulk CHEN｜《大濛》A Foggy Tale

温兆銘 Evan WEN、林韋宏 LIN Wei-hung、胡宏愈 HU Hong-yu、傅琬婷 FU Wan-ting｜《96分鐘》96 Minutes

陳子謙 CHAN Tze-him｜《殺手#4》Road to Vendetta

第62屆金馬獎入圍名單公布，最佳視覺效果。圖/台北金馬影展提供

最佳原創電影音樂入圍 Nominees for Best Original Film Score

周莉婷 CHOU Li-ting、CMgroovy、馮穎琪 Vicky FUNG｜《世外》Another World

王榆鈞 WANG Yu-jun、澎葉生 Yannick DAUBY｜《甘露水》Daughter of Nectar

Charles HUMENRY｜《幸福之路》Lucky Lu

福多瑪 Thomas FOGUENNE｜《人生海海》The Waves Will Carry Us

余家和 YII Kah-hoe、張吉安 CHONG Keat-aun｜《地母》Mother Bhumi

第62屆金馬獎入圍名單公布，最佳原創電影音樂。圖/台北金馬影展提供

最佳原創電影歌曲入圍 Nominees for Best Original Film Song

〈大濛的暗眠〉A Foggy Midnight｜《大濛》A Foggy Tale

〈木頭人〉Wooden Man｜《遼河的士》Poor Taxi

〈一路順風〉Blessed in the Wind｜《我家的事》Family Matters

〈布秧〉Bhujanga｜《地母》Mother Bhumi

〈我天生－有病版〉Ture Colors - Lovers｜《有病才會喜歡你》Lovesick

第62屆金馬獎入圍名單公布，最佳原創電影歌曲。圖/台北金馬影展提供

最佳導演入圍 Nominees for Best Director

​陳玉勳 CHEN Yu-hsun｜《大濛》A Foggy Tale

曹仕翰 TSAO Shih-han｜《南方時光》Before the Bright Day

廖克發 LAU Kek-huat｜《人生海海》The Waves Will Carry Us

李駿碩 Jun LI｜《眾生相》Queerpanorama

張吉安 CHONG Keat-aun｜《地母》Mother Bhumi

第62屆金馬獎入圍名單公布，最佳導演。圖/台北金馬影展提供

最佳男主角入圍 Nominees for Best Leading Actor

許瑞奇 Richie KOH｜《好孩子》A Good Child

柯煒林 Will OR｜《大濛》A Foggy Tale

張孝全 CHANG Hsiao-chuan｜《深度安靜》Deep Quiet Room

張震 CHANG Chen｜《幸福之路》Lucky Lu

藍葦華 LAN Wei-hua｜《我家的事》Family Matters

第62屆金馬獎入圍名單公布，最佳男主角。圖/台北金馬影展提供

最佳女主角入圍 Nominees for Best Leading Actress

方郁婷 Caitlin FANG｜《大濛》A Foggy Tale

劉若英 René LIU｜《我們意外的勇氣》Unexpected Courage

林依晨 Ariel LIN｜《深度安靜》Deep Quiet Room

高伊玲 Alexia KAO｜《我家的事》Family Matters

范冰冰 FAN Bingbing｜《地母》Mother Bhumi

第62屆金馬獎入圍名單公布，最佳女主角。圖/台北金馬影展提供

最佳劇情片入圍 Nominees for Best Narrative Feature

​《大濛》A Foggy Tale

《人生海海》The Waves Will Carry Us

《左撇子女孩》Left-Handed Girl

《眾生相》Queerpanorama

《地母》Mother Bhumi​

第62屆金馬獎入圍名單公布，最佳劇情片。圖/台北金馬影展提供

年度台灣傑出電影工作者 Outstanding Taiwanese Filmmaker of the Year

鍾瓊婷 Joy CHUNG​

燈光師鍾瓊婷以敏銳與專注，為許多影像創作者提供了可靠的支持與靈感。她參與過的作品跨越不同世代與類型。今年她以《大濛》遼闊蒼茫的氛圍，與《我們意外的勇氣》細膩而溫暖的光線，展現獨到的手筆。本屆評審團希望藉由這個獎項肯定她今年在電影燈光的專業與貢獻

第62屆金馬獎入圍名單公布，年度台灣傑出電影工作者。圖/台北金馬影展提供