《捏造：史上最惡殺人教師》綾野剛對峙柴崎幸 「正義審判」成功逼出惡人？

《捏造：福岡「殺人教師」事件的真相》（でっちあげ：福岡「殺人教師」事件の真相）是日本作家福田真澄創作的紀實文學作品。本書榮獲第六屆新潮紀實文學獎，深入探討2斯13年震驚日本社會的「福岡教師體罰案」。

事件初期，一位福岡市立小學教師被指控因學生混血兒身份，實施言語羞辱與體罰。媒體大肆報導，將該教師冠上「史上最惡劣殺人教師」的污名，引發輿論譁然，甚至有高達550名律師組成原告團，聲援這場訴訟。然而，隨著司法調查的深入，案件的核心證據出現諸多矛盾，最終揭示了指控存在人為虛構的痕跡。

作者觀點：深刻反思社會的「正義審判」

作者福田真澄透過庭審紀錄與個案分析，剖析了媒體與公眾輿論是如何推動一場非理性的「獵巫」行為，並深刻反思社會對所謂「正義審判」的狂熱盲從。本書以紮實的實證資料重構事件真相，展現了各方力量在司法與輿論場域中的複雜博弈與衝突。

福田真澄出生於1956年，日本橫濱市，畢業於立教大學社會學部。他曾任職於專業雜誌和編輯製作公司，後成為自由工作者，長期關注犯罪、俄羅斯等議題。除了代表作《捏造》外，另著有《怪獸媽媽》、《史達林：家人的肖像》等作品。

《捏造：史上最惡殺人教師》真實事件搬上大銀幕

《捏造：史上最惡殺人教師》(でっちあげ)改編自真實故事，由綾野剛、柴崎幸、龜梨和也、小林薫、北村一輝、木村文乃共同主演。

藪下誠一(綾野剛 飾)：藪下誠一是福岡市一所小學的教師，被指控對一名有美國血統的四年級學生實施種族歧視和體罰，事件被媒體報道後，他迅速成為社會公敵，面臨巨大的輿論壓力。

冰室律子(柴崎幸 飾)：冰室律子是冰室拓翔的母親，她的孩子在學校遭受了教師藪下誠一的種族歧視和暴力對待。這一事件成為她生活的轉捩點，促使她採取行動保護孩子並追求正義。

鳴海三千彥(龜梨和也 飾)：鳴海三千彥是週刊雜誌記者，在得知小學教師藪下誠一被指控體罰學生的事件後，決定進行實名報道。

《捏造：史上最惡殺人教師》電影講述，2003年小學教師藪下誠一被學生冰室拓翔的母親冰室律子指控對其子施加體罰。更令人震驚的是，律子所描述的體罰內容幾近教師對學生的霸凌，令人難以置信。這起事件被週刊文春的記者鳴海三千彥發掘，並以實名報導的方式刊登在雜誌上，文章以煽動性的語言描寫事件，引起社會極大震動。成為媒體焦點的藪下遭遇了謾罵、背叛，甚至被停職，人生跌入谷底。社會上多數人同情律子，甚至組成了高達550人的龐大律師團隊，事件更演變成前所未見的民事訴訟。就在所有人都篤定律子會勝訴時，站上法庭的藪下卻堅決否認指控，主張「一切都是毫無根據的捏造」。9月19日上映。

導演介紹：三池崇史的全新嘗試

三池崇史，1960年8月24日生於大阪府。美國奧斯卡金像獎評審會員，隸屬於CAA經紀公司。畢業於橫濱放送電影專門學院（現為日本電影學校），1991年以錄影帶作品完成導演出道。1995年的《新宿黑社會》是他的首部院線電影。無論是錄影帶電影（V-Cinema）還是劇場電影，他皆創作了大量作品。憑藉《日式牛仔一品鍋》（2007）與《13人刺客：殊死血戰》（2010）入選威尼斯國際電影節競賽單元，《一命》（2011）與《十億追殺令》（2013）則入選坎城國際電影節競賽單元，並在海外獲得高度評價。代表作包括《漂撇男子漢》系列（2007、2009）、《惡之教典》（2012）、《臥底型警》系列（2014、2016、2021）、《初戀》（2020）、《怪物樵夫》（2023）等。

導演的話：這部片最可怕的，是它可能發生在你我身上

本片是根據真實發生的事件改編而成。更準確地說，是以記者福田真澄先生所著、傾全力完成的紀實報導『捏造：福岡「殺人教師」事件的真相』（新潮文庫刊）為核心所打造的娛樂作品。這是一位被「捏造成殺人教師」的男子，充滿憤怒、恐懼與悲傷的人生記錄。我盡可能排除多餘的戲劇化手法，以冷靜的態度完成這部作品。因此，這份恐懼是真實的。最可怕的是，這並非他人的故事，而是明天也可能發生在你身上的人禍。你可能成為受害者，也可能成為加害者。

