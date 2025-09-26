《珠寶師遺落在時光裡的愛》西班牙男神跨越時空 愛情依舊鮮明如初

你是否曾幻想過回到過去，重寫一段遺憾的愛情？西班牙最新浪漫鉅作《珠寶師遺落在時光裡的愛》（The Goldsmith’s Secret）即將10月31日在台上映！由「西班牙男神」馬里歐 卡薩斯（Mario Casas）攜手氣質女星蜜雪兒珍娜（Michelle Jenner）主演，兩人將帶領觀眾穿越時空，見證一段跨越二十歲年齡差的禁忌戀情。

男神回歸大銀幕，挑戰禁忌姊弟戀

劇情描述一位才華洋溢的珠寶設計師，在前往紐約展覽之前，重返故鄉，卻喚醒了25年前的夏日戀曲。少年時期的他，愛上了一位年長二十歲的女裁縫師。這段無果的愛情，卻成為他一生難以磨滅的傷痕。多年後，他決心重寫命運，卻意外揭開一個驚人祕密──他的愛情能否戰勝時間？還是終將被永遠埋藏？

西班牙暢銷小說改編 魔幻寫實＋浪漫懷舊

導演奧嘉 歐索里奧（Olga Osorio）將小說家艾莉巴塞羅（Elia Barceló）筆下的同名暢銷小說《El secreto del orfebre》搬上大銀幕，並以魔幻寫實手法結合浪漫懷舊氛圍，讓觀眾彷彿走入一個夢境。導演直言：「沒有比未曾實現的愛更深沉的愛。」電影中不只談愛情，還融入女性角色在父權社會下的掙扎，賦予故事更多層次。

《珠寶師遺落在時光裡的愛》。圖/聯影電影提供

浪漫指數爆表，絕美小鎮成最大亮點

《珠寶師遺落在時光裡的愛》主要取景於虛構小鎮「維拉桑塔」，宛如西班牙版的「小鎮戀曲」，充滿懷舊與魔幻氣息。而片中大量歌曲、詩歌與經典電影的元素，更讓整部片成為一場關於青春與記憶的時光之旅。

不只是愛情，更是人生的答案

馬里歐 卡薩斯在片中詮釋的男主角，透過一段失落的愛，學會「放手才是最深的愛」。導演希望這部作品不只是浪漫愛情電影，更是一封獻給觀眾的「情感情書」，帶來心靈的慰藉與共鳴。《珠寶師遺落在時光裡的愛》即將浪漫上映，影迷千萬別錯過這場穿越時空的禁忌愛戀！

西班牙電影《珠寶師遺落在時光裡的愛》即將於全台10月31日上映。本片將帶領觀眾踏上一段魔幻卻真摯的愛情旅程。

《珠寶師遺落在時光裡的愛》。圖/聯影電影提供

《珠寶師遺落在時光裡的愛》改編自艾莉巴塞羅創作的同名小說。右圖/聯影電影