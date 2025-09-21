金馬影展17部強片推薦：《瘋狂小鎮愛丁頓》《The Secret Agent》《媽媽未成年》等看點十足

金馬影展9月18日公布17部名導明星的夢幻新作，其中由A24發行《宿怨》、《仲夏魘》名導亞瑞阿斯特也確定來台，將攜與瓦昆菲尼克斯再度合作的新作《瘋狂小鎮愛丁頓》參展。

其他精彩片單包括勇奪坎城影展最佳導演、男演員與影評人費比西獎、巴西鬼才導演克雷伯曼東沙費侯兼容驚悚、黑色幽默與B級片趣味的《The Secret Agent》，擁有兩座金棕櫚的達頓兄弟十度問鼎坎城並獲得最佳劇本的《媽媽未成年》，《鈦》金棕櫚導演茱莉亞迪古何諾再度以匪夷所思的身體異變震驚坎城的《殞愛》，獨立製片名導凱莉萊卡特精確捕捉七〇年代風情的劫盜公路電影《盜藝有道》，以《索爾之子》獲獎連連的匈牙利導演拉斯洛納米斯醞釀多年的史詩新作《亂世孤兒》，還有殿堂級大師韋納荷索尋找傳說巨象的最新紀錄片《尋找幽靈大象》。

許多名導強片也吸引不少巨星共襄盛舉。李察林克雷特便聯手「愛在三部曲」、《年少時代》老搭檔伊森霍克合作《藍月終曲》，不僅演技精彩絕倫，其中安德魯史考特也獲得柏林最佳配角獎的肯定。諾亞鮑姆巴赫請出喬治克隆尼與亞當山德勒在《影星傑凱利》飾演不服老的好萊塢明星與經紀人，另有蘿拉鄧恩、葛莉塔潔薇、艾芭羅爾瓦雀等群星參演。

其他將在金馬影展先睹為快的巨星強片，包含奧斯卡影后茱蒂佛斯特首度以法語主演的《私人診間疑雲》，合演包括兩位凱薩獎影帝丹尼爾奧圖、馬修亞瑪希。奧斯卡影帝布蘭登費雪與日本影帝柄本明合作的《日租家庭》，以動人手法呈現文化衝擊。囊括無數影后頭銜的伊莎貝雨蓓在《女富豪的美麗與哀愁》，演繹萊雅集團的金權糾葛。還有法提阿金邀請坎城影后黛安娜克魯格畫龍點睛客串兒童視角的二戰片《消逝在浪裡的童年》，以及《噢！柏林男孩》導演楊歐雷傑斯特與英國演技派明星山姆萊利、史黛西馬汀首度合作的《忘情渡假村》。

史嘉蕾喬韓森與哈里斯迪金森這兩位明星首度跨足導演，成績不同凡響，分別以《偷故事的人》和《廢才之道》登上坎城一種注目單元，後者還拿下最佳男演員與影評人費比西獎。《大熊餐廳》、《怒嗆人生》製片兼編劇艾力克斯羅素，初執導筒便以《粉絲心計》在柏林影展引發熱議，也不容錯過。

2025金馬影展將於11月6日至23日展開，10月24日周五下午於臺北文創舉辦選片指南，10月26日周日開始售票。更多金馬訊息👉金馬影展 TGHFF 粉絲專頁

《瘋狂小鎮愛丁頓》（Eddington）：A24王牌導演亞瑞阿斯特，新作《瘋狂小鎮愛丁頓》首度闖入坎城正式競賽。宛如《寶可噩夢》在西部小鎮上演，以警長與市長的荒唐爭鬥為引線，從新冠疫情戴不戴口罩，一路升級成市長寶座選戰。從極右到左膠，政客、財閥、自媒體、宗教、種族，全被狠狠諷刺。瓦昆菲尼克斯挑大樑飾演警長，攜手派德羅帕斯卡、艾瑪史東、奧斯汀巴特勒等大咖助陣。

《The Secret Agent》：巴西鬼才克雷伯曼東沙費侯最新力作《The Secret Agent》，講述遭軍政府追殺的男子，想跟幼子重聚逃離巴西，卻陷入意想不到的境地。大膽揉合諜報驚悚、黑色幽默與B級片趣味，為歷史創傷題材開新頁，在坎城正式競賽一舉囊括最佳導演、男演員與影評人費比西獎三項大獎。

《媽媽未成年》（Young Mothers）：坐擁兩座金棕櫚的大師級導演達頓兄弟，《媽媽未成年》以專門安置早孕少女的庇護所為背景，溫柔描繪五位年輕媽媽的磨難與和解。這是他們第十度入選坎城正式競賽，最終抱走最佳劇本與天主教人道精神獎。將代表比利時角逐奧斯卡最佳國際影片。

《殞愛》（Alpha）：四年前憑《鈦》抱走金棕櫚的法國導演茱莉亞迪古何諾，《殞愛》再用身體異變驚嚇坎城，描述少女因不明針頭而身體石化，刺穿全家籠罩在恐懼下的脆弱。《大獄言家》凱薩獎影帝塔哈拉辛為戲暴瘦二十公斤，幾乎教人認不出來。

《盜藝有道》（The Mastermind）：獨立製片名導凱莉萊卡特，在《盜藝有道》以反類型的自在神采，打造別出心裁的藝術品竊盜故事。從犯罪劫盜急轉成公路漫遊，精準捕捉七〇年代美國的喧囂與迷惘。由《挑戰者》喬許歐康納主演，精準拿捏迷走人生的頹廢神韻。

《亂世孤兒》（Orphan）：《索爾之子》導演拉斯洛納米斯醞釀多年的新作《亂世孤兒》，回望1957年匈牙利反共革命後的殘破社會，猶太男孩如何面對父親與身世真相。取材自家族記憶，以風格化運鏡緊隨男孩視角，書寫個人成長，也映襯家國歷史。將代表匈牙利角逐奧斯卡最佳國際影片。

《尋找幽靈大象》（Ghost Elephants）：殿堂大師韋納荷索最新紀錄片《尋找幽靈大象》，彷彿《白鯨記》現實版，跟拍科學家踏入非洲安哥拉高地，尋找如幽靈般隱匿於茂林間的神秘巨型大象。這是一場科學與未知的界線探索，也帶領觀眾深入異域部落的人文風光。

《藍月終曲》（Blue Moon）：李察林克雷特聯手老搭檔伊森霍克，《藍月終曲》細緻重現潦倒的百老匯作詞人，面對前任夥伴將以經典音樂劇《奧克拉荷馬！》飛黃騰達，而自己只剩一張嘴的窘境。全片採取極簡時空，創造強烈壓迫感。伊森霍克表演深入骨髓，精彩對白與佈局，其中安德魯史考特也獲得柏林最佳配角獎的肯定。

《影星傑凱利》（Jay Kelly）：諾亞鮑姆巴赫新作《影星傑凱利》邀請喬治克隆尼與亞當山德勒，飾演不服老的好萊塢明星跟他的經紀人，講述赴歐領取終身成就獎途中引爆的中年危機。角色形象與克隆尼本人高度契合，被譽為演技代表作，片中還有蘿拉鄧恩、葛莉塔潔薇、艾芭羅爾瓦雀等群星參演。

《私人診間疑雲》（A Private Life）：由擅長女性敘事的法國女導演麗貝卡斯洛托維斯基執導的《私人診間疑雲》，初嚐懸疑偵探類型。茱蒂佛斯特首次挑戰法語主角，扮演自行調查謀殺案的精神科醫師角色，跨越專業與私人的危險紅線，並與丹尼爾奧圖、薇吉妮愛菲亞、馬修亞瑪希等法國影星同場競藝。

《日租家庭》（Rental Family）：落魄的美國男子在東京追逐演員夢，意外踏進「出租家人」這一行。《日租家庭》由《漫畫少女愛啟蒙》、《怒嗆人生》導演Hikari執導，集結布蘭登費雪與柄本明等實力派男星，動人詮釋文化衝擊，在多倫多影展首映後引起轟動。

《女富豪的美麗與哀愁》（The Richest Woman in the World）：《女富豪的美麗與哀愁》取材法國知名萊雅集團訴訟，從通俗劇的親密角度，切入金權背後的依戀控制與親情糾葛。影后伊莎貝雨蓓繼《她的危險遊戲》後，再度聯手羅倫拉菲帝，將霸道女總裁的爛漫與孤寂演繹得入木三分。

《消逝在浪裡的童年》（Amrum）：土耳其裔德國名導法提阿金新作《消逝在浪裡的童年》，以二戰尾聲乍看僻靜的小島為背景，從純真男孩的視角出發，講述伴隨極權崩解下，一併終結的童年。捨棄以往濃烈的影像節奏與風格，改採悠緩綿長的攝影仔細刻劃地貌。坎城影后黛安娜克魯格客串演出，有畫龍點睛之效。

《忘情渡假村》（Islands）：《噢！柏林男孩》德國導演楊歐雷傑斯特，《忘情渡假村》首次合作英倫卡司，巧妙勾勒艷陽海島上的桃色迷離劫。將山姆萊利頹廢又性感的形象、史黛西馬汀謎樣卻懾人的魅力發揮的淋漓盡致，以「曖昧」搭配「懸疑」，巧妙堆疊三角關係張力。

《偷故事的人》（Eleanor the Great）：《偷故事的人》由史嘉蕾喬韓森執導，勾勒90歲老奶奶與19歲女大生的忘年情誼，在一派輕快幽默下，流露淡淡哀愁，展現「黑寡婦」才華洋溢的另一面。曾以《內布拉斯加》提名奧斯卡的資深女演員瓊史桂布，以高齡94歲擔綱主演，備受好評。

《廢才之道》（Urchin）：哈里斯迪金森曾任社福志工、走訪戒癮監所，將長期觀察一舉注入《廢才之道》，巧妙融合神秘元素，深度描繪命煞孤星的社會邊緣人能否重啟人生？驚人成績，一舉摘獲最佳男演員與影評人費比西獎。

《狂粉心計》（Lurker）：《大熊餐廳》、《怒嗆人生》製片兼編劇艾力克斯羅素，初執導筒的《狂粉心計》就在柏林引發熱議。將鏡頭對準洛杉磯音樂圈，以心理驚悚風格，層層揭示名利競逐下的不安躁動，巧妙捕捉名流社群權力消長的暗潮。

