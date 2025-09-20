《8號出口》最日常最恐怖 二宮和也：我一直都在裡面迷路

《8號出口》二宮和也認證是演員生涯最不尋常挑戰

改編自全球知名恐怖驚悚遊戲的《8號出口》9月19日在台盛大上映，已在日本邁入第三周熱映的《8號出口》，持續創下好成績。上映15天累計觀影人數已達177萬，票房收入超過25億日圓。男主角二宮和也還在東京的電影活動上如釋重負地開玩笑說：「很高興《8號出口》最終能熱賣。這次的成績，也讓我不用擔心會被東寶（出品公司）封殺了。」他補充說：「原作遊戲是沒有故事的，對我來說，奇蹟一直在發生，事情朝著正確的方向發展。現在我可以自信地走進東寶的大門了。」也為充滿挑戰的《8號出口》電影的成功感到自豪。

二宮和也在整部電影中幾乎都以「迷路的男人」出現，談到《8號出口》二宮和也這樣形容：「這是我演過的最不尋常的故事，也絕對是我體感演出時間最長的故事，因為我一直都在裡面迷路（笑）。相信當我10年或20年後回顧演藝生涯，《8號出口》將是一個巨大的亮點。」對於片中幾場和別的演員合演的戲，二宮和也形容：「我一直一個人在原地打轉（笑），所以我再次意識到和別人一起演戲有多難。」而且為了《8號出口》，二宮和也還承擔了對體力要求很高的動作戲，這個經歷也讓他笑說：「岡田准一真的很強。」

《8號出口》二宮和也和小朋友演員淺沼成對戲精彩又充滿亮點。圖/壹壹喜喜電影提供

《8號出口》上在台映有多種版本選擇 體驗完全不同感官享受

備受期待的《8號出口》在台灣上映除了一般放映版本，另外也有𝐈𝐌𝐀𝐗、𝐒𝐜𝐫𝐞𝐞𝐧𝐗和𝐃𝐨𝐥𝐛𝐲 𝐂𝐢𝐧𝐞𝐦𝐚的特殊觀影版本，提供觀眾不同的觀影體驗選擇！想要看巨大畫面震撼和視覺特效，可以選擇𝐈𝐌𝐀𝐗，如果想要強烈的環境沉浸感可以看𝐒𝐜𝐫𝐞𝐞𝐧𝐗。若要視覺音效都兼顧，則可以挑選𝐃𝐨𝐥𝐛𝐲 𝐂𝐢𝐧𝐞𝐦𝐚。而二宮和也也聽說有人重刷了9次，去確認到底異變在哪裡？讓二宮和也驚呼：「太厲害了！」

一名迷路男子（二宮和也飾）被困在無盡且冰冷無機的地下道中，為了逃脫，他踏上了尋找「8號出口」的旅程。這場挑戰的規則很簡單：不要忽略任何異變之處。若發現異變請立刻回頭；若一切正常，就繼續前進。最後請一定要從「8號出口」離開。但只要一次錯過，他就會被送回起點。他是否能成功達成目標，逃出這條永無止盡的地下迴圈？ 《8號出口》現正全台熱映中。

《8號出口》二宮和也飾演主角「迷路的男人」。圖/壹壹喜喜電影提供

《8號出口》二宮和也認證是演員生涯最不尋常挑戰。圖/壹壹喜喜電影提供

《8號出口》二宮和也展現影帝級演技讓觀眾超期待。圖/壹壹喜喜電影提供

《8號出口》二宮和也(左二)和導演川村元氣(右二)和工作人員花費許多時間討論。圖/壹壹喜喜電影提供

《8號出口》。圖/壹壹喜喜電影提供