《鬼祭》400萬人氣超模大解放 糖廠禁忌引發靈異慘案

印尼超模《鬼祭》禁地解放情慾 3分鐘一鏡到底戲竟連拍12小時

印尼年度最賣座真人電影《鬼祭》（Sugar Mill），改編自百萬恐怖作家SimpleMan爆紅真實故事，並在鬧鬼糖廠真實取景，一舉吸引近500萬印尼觀眾搶看，9月19日(週五)台灣上映。

為了讓演員更加融入角色，劇組特地安排演員實地考察，與糖廠工人交流糖廠中的超自然事件，就當聽聞斷指、跳樓等各式慘案發生，也讓演員們紛紛毛骨悚然到說不出話來。身為「完美主義者」的導演艾文蘇亞迪（Awi Suryadi），不僅讓演員親自上陣，挑戰高空摔落戲，更為了讓一鏡到底的場面達到理想效果，連續拍攝12小時，讓女星艾瑞卡卡爾利納（Erika Carlina）忍不住感嘆：「真的非常辛苦！」值得一提的是，在社群平台上擁有超過400萬粉絲的印尼超模艾瑞卡，更在片中大膽解放、挑戰激烈情慾戲。

這在民風相對保守的印尼，可以說是驚人之舉，為了符合當地影視規範，還得大刀修剪部分片段，並在最終於上映時，推出兩種不同尺度的版本。即使這樣，台灣也將上映畫面尺度、心理壓迫、恐怖張力全面升級的一刀不剪「重口味」版本，值得觀眾進戲院一探究竟！

《鬼祭》。圖/采昌國際多媒體

糖廠工人親揭斷指、跳樓慘案 《鬼祭》演員聽完毛到集體噤聲

印尼年度恐怖懼作《鬼祭》，取材自印尼民間傳說，結合荒廢糖廠神秘軼事，更在真實鬧鬼糖廠取景拍攝。為了讓演員自然融入角色，劇組特地安排演員們與當地糖廠工人交流，從外在手勢、表情與口音下手，演員瓦維吉漢（Wavi Zihan）表示：「角色的深度非常重要，尤其是在這部電影當中，我們需要扮演工人，手勢和表情都必須貼近真實。對我們這些平時生活在都市的人來說，也得要學習當地的東爪哇口音。」

此外，工人們更分享多件曾經發生過的糖廠超自然慘案，飾演男主角的演員阿爾巴尼亞西茲（Arbani Yasiz）回憶：「電影裡看到的儀式，其實都是真實存在的，那些工人們說這些儀式真有其事，而且一旦儀式被中斷，便會開始出現一些靈異事件，像是手或手指斷掉，甚至有人還因此喪命。」在片中飾演女主角的艾爾夏奧蕾莉婭（Ersya Aurelia）也補充：「我們真的看到那些季節性勞工遭遇悲劇的照片紀錄，甚至有人從建築物跳下去。」各式驚悚經歷，也讓演員們聽完後，都紛紛毛骨悚然到說不出話來。

《鬼祭》。圖/采昌國際多媒體

印尼超模重拍《鬼祭》29次叫到失聲 台灣上映一刀未剪版本

《鬼祭》由《鬼舞村》（KKN di Desa Penari）導演艾文蘇亞迪最新執導，身為「完美主義者」的他，為了講究真實，不僅讓演員們挑戰親自上陣的高空摔落或跳躍戲碼，更為了讓一鏡到底的場面能夠達到理想效果，連續拍攝12小時，不斷重拍到滿意為止，演員艾瑞卡卡爾利納回憶起拍攝當下：「那是一場總長三分鐘的戲，採用一鏡到底方式，情緒從零開始，逐漸一層層疊加，最後爆發到極致，很考驗情緒銜接，我們最後拍了29次！從早上七點半開始，一直到晚上七點半才收工，真的非常辛苦！我尖叫到最後已經都沒有聲音了！」

值得一提的是，在社群平台擁有400萬粉絲的艾瑞卡，本身也是擁有火辣身材的印尼超模，導演也讓她在片中大膽解放，與男演員在禁忌之地挑戰重口味情慾戲，進而誘發一連串驚悚慘案。由於印尼民風相對保守，這場情慾戲在當地可說是大爆尺度，為了符合當地影視規範，本片在印尼上映時，也依據畫面尺度分為「黃色時段」與「紅色時段」兩種級別版本，「紅色時段」更必須在夜間才能播映。而台灣則將上映收錄大尺度，而且心理壓迫、恐怖張力全面升級的一刀不剪重口味「紅色時段」版本，絕對是台灣觀眾不容錯過的年度靈異代表懼作！

《鬼祭》。圖/采昌國際多媒體

這部由「印尼溫子仁」艾文蘇亞迪執導，直擊人性最深恐懼的的靈異新作《鬼祭》，9月19日(週五)台灣驚駭獻映。本片劇情描述每年甘蔗產季，爪哇的老舊糖廠都會向村莊招募臨時工；大批年輕人湧入，只為賺取微薄工資。恩達（艾爾夏奧蕾莉婭飾演）、法迪爾（阿爾巴尼亞西茲飾演）與朋友們也加入其中，在這座與世隔絕的糖廠展開勞動。

白天，一切看似正常；但每當夜幕低垂、工廠哨聲響起，所有人都被命令嚴禁離開宿舍—這段時間，被稱作「紅色時段」，他們被警告：「無論發生任何事情，都不可以離開宿舍。」不過某個夜晚，恩達從夢中驚醒，彷彿某種詭異力量牽引著她，讓她違反禁忌，踏進無盡黑暗，跟隨一道模糊黑影消失在廠區深處…。此後，工人們接連慘死，死亡像瘟疫般蔓延整座糖廠。他們請來靈媒做法，試圖平息惡靈的怒火，卻意外揭露更駭人的真相——這些惡靈所渴求的祭品，是活生生的人命…。欲知本片最新消息，請上👉采昌亞洲電影世界粉絲團

《鬼祭》。圖/采昌國際多媒體

《鬼祭》。圖/采昌國際多媒體

《鬼祭》。圖/采昌國際多媒體

《鬼祭》。圖/采昌國際多媒體

《鬼祭》。圖/采昌國際多媒體

《鬼祭》。圖/采昌國際多媒體