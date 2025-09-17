奧斯卡得主勞勃瑞福89歲辭世：《虎豹小霸王》《遠離非洲》《凡夫俗子》《往日情懷》等經典永存

好萊塢傳奇巨星勞勃瑞福（Robert Redford）辭世，享壽 89 歲（1936-2025）。

他年輕時是帥氣迷人的銀幕男神，後來轉型當導演也是有聲有色。他的銀幕作品例如《虎豹小霸王》（Butch Cassidy and the Sundance Kid）、《大陰謀》（All the President’s Men）、《刺激》（The Sting）、《遠離非洲》（Out of Africa）等都是代表作。1969年以《虎豹小霸王》 等三片，拿下了當年英國影藝學院影帝寶座。

1973年《刺激》更是大受歡迎，這部描寫老千騙術的經典電影，為《虎豹小霸王》原班人馬再度合作。影片堪稱峰迴路轉，雅俗共賞，還拿下奧斯卡最佳影片、導演、原創劇本等七項大獎，並讓他首度（也是唯一）入圍奧斯卡影帝，同年的《往日情懷》（The Way We Were）跟天后芭芭拉史翠珊堪稱銀幕情侶的最佳代表之一。

《往日情懷》（The Way We Were）。圖/擷取自IMDb

1985年的《遠離非洲》，與演技女神梅莉史翠普搭檔，也是令人難忘，開飛機橫渡非洲草原、野外洗頭戲等等都是影史愛情電影的經典畫面，電影也獲得奧斯卡最佳影片、導演等七項大獎，是他最讓影迷難忘的作品之一；片中的他瀟灑不羈，帥氣不減，是片中女主角非洲回憶的重要標記。

演而優則導的他，1980年以《凡夫俗子》（Ordinary People）拿下奧斯卡最佳影片、最佳導演等大獎，成為史上第一位以首部執導作品獲奧斯卡最佳導演的歷史紀錄。本片刻劃中產家庭美好外表下的瘡疤傷痕，在（Pachelbel's Canon）的古典樂音襯托下，整體稱得上是平實細膩。

《遠離非洲》(Out of Africa)。圖/擷取自IMDb

要知道他當年的競爭對手可都是影壇大師，大衛林區（David Lynch） 《象人》（The Elephant Man）、馬丁史柯西斯（Martin Scorsese） 《蠻牛》（Raging Bull）、羅曼波蘭斯基（Roman Polanski）《黛絲姑娘》（Tess），現在來看都是經典，而他的作品最中庸通俗，符合當年業內人士偏好的結果。

1992年執導的《大河戀》（A River Runs Through It）如詩如畫的影像營造頗有客觀（電影海報應該是台灣銷售奇蹟），電影是家庭成長田園詩篇，有著勞勃瑞福一貫的文藝細緻筆觸，也琢磨出當時剛出道沒多久的布萊德彼特，成為明日之星，布萊德彼特之後也被譽為勞勃瑞福的銀幕接班人（他們兩人甚至還在2001年的《間諜遊戲》（Spy Game）同台共演，是很有意義的畫面）。

他在1994年拍攝的《益智遊戲》（Quiz Show）是他所有執導的電影裡我最喜歡的，電影非常好看，引人入勝，鞭辟犀利。電影描繪真人實事的益智問答節目作弊案，拍出電視媒體的腐敗與虛華。在他執導下，片中的資深影帝保羅史考菲（Paul Scofield）的表演簡直是爐火純青，從容自在，是名家風采。電影更讓他再度提名奧斯卡最佳影片、最佳導演。

勞勃瑞福執導作品《益智遊戲》（Quiz Show）。圖/擷取自IMDb

他執導的作品還有《荳田戰役》（The Milagro Beanfield War）、《輕聲細語》（The Horse Whisperer）、《重返榮耀》（The Legend of Bagger Vance）等。2018年他演出最後一部電影《老人與槍》（The Old Man & the Gun）後，正式宣布息影，隔年他又客串演出《復仇者聯盟：終局之戰》，讓此片成為他最後一部銀幕前的作品。

而勞勃瑞福不僅是好萊塢的一代巨星、名導演，他更是美國電影文化的重要推手。他創立了「日舞影展」（Sundance Film Festival），推動挖掘了無數獨立電影走向國際舞台，讓更多獨立創作者被更多人看見。

朱哲輝Alan，現為台灣影評人協會常務理事。正職為線上影音平台的營運經理。文章發表於釀電影、udn 琅琅悅讀等媒體。FB & iG 粉專名稱為「Alan的影劇娛樂閒聊」

《虎豹小霸王》（Butch Cassidy and the Sundance Kid）。圖/擷取自IMDb

