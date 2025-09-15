《樂來越愛你》唐綺陽10年後再回味：夢幻雙魚座電影，節奏細膩動人心

橫掃第89屆奧斯卡六項大獎的影史愛情經典《樂來越愛你》（La La Land），於9月12日全台重映熱映中，這次十周年限定重映，以 2D、IMAX、Dolby Cinema 多種放映規格華麗重返大銀幕，影迷們紛紛回到大銀幕回味這部大銀幕愛情經典。十年前《La La Land》橫掃全球影壇，成為影史上最經典的愛情與夢想之作，當年唐綺陽老師曾經大讚：「這是2016年最好最好最好的愛情電影」並在分享的同時湧上電影的感動，感動不已。

十年後，隨著電影重映，唐老師再度和影迷們分享重映的觀影心得，她感動表示：「十年後再看還是那麼的感動，這部電影是好萊塢巔峰經典之作。《La La Land》就是集大成，一部非常雙魚座的電影！有音樂、有夢想的年輕人、有非常精準的電影節奏，它讓我們感受到電影的美好，十年後再看，你會看到更多，一個電影厲害、了不起的地方。」最後唐老師感動大推：「如果你也懷念那個時代，如果你也還是一個有夢想的人，一定要來看這部電影。」

隨著《La La Land》十周年重映已在全台熱映中，也掀起一波網友回憶殺。不少觀眾在社群上分享當年的電影票根，直呼「十年過去還是最愛的電影」；也有觀眾表示，當年年紀尚小無法完全理解，如今25歲再看「終於看懂了電影」；更有網友激動分享「這真的是一部人生必看電影，也是一定要進電影院看的電影」。

許多影迷亦在Threads上分享這次重看《La La Land》讓自己「哭超慘」，十年後感觸更深更感動。而許多當年錯過大銀幕體驗的年輕觀眾也透過這次重映彌補當時年錯過院線的遺憾，如今終於能在IMAX或DOLBY CINEMA的震撼觀影效果中重溫這段愛與夢想的傳奇，觀眾紛紛感動表示「大銀幕的高規格觀影體驗，更能感受到畫面與音樂帶來的震撼！」

《樂來越愛你》（La La Land）。圖/CATCHPLAY 提供

電影《樂來越愛你》描述落魄的爵士鋼琴家賽巴斯汀（雷恩葛斯林 飾）與懷抱明星夢的小演員蜜亞（艾瑪史東 飾）相遇相知，相愛相惜，一起在充滿可能的洛杉磯互相扶持，追逐夢想。但是，當他們逐漸邁向成功，現實的壓力卻磨損了原本美好的愛情，兩人的關係面臨巨大的考驗……。電影《樂來越愛你》9月12日(五)起，重返大銀幕，更多訊息👉CATCHPLAY官方專頁

《樂來越愛你》（La La Land）。圖/CATCHPLAY 提供

《樂來越愛你》（La La Land）。圖/CATCHPLAY 提供

《樂來越愛你》（La La Land）。圖/CATCHPLAY 提供

《樂來越愛你》La La Land 十周年重返大銀幕。圖/CATCHPLAY 提供