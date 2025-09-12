《血怨》爪哇民間信仰禁忌曝光 違約必遭鬼魂報應

印尼影史最賣座恐怖片《鬼舞村社區服務計劃》（KKN di Desa Penari，暫譯）導演艾文蘇亞迪（Awi Suryadi）最新力作，上映時勇奪印尼電影票房冠軍的《血怨》（英文片名：PEREWANGAN）。

《血怨》故事描述瑪雅（達維娜卡拉莫伊 飾）家中頻頻出現各種離奇現象，她懷疑背後是叔叔和姑姑們在作怪，因為他們總是在覬覦媽媽蘇達希（烏利特里亞尼 飾）從祖父手中繼承來的房子和土地。然而，其實還有一股更強大的邪惡力量，已經盯上了瑪雅的家人們，而這一切似乎跟媽媽房間裡的鏡子有關……《血怨》將於9月26日全台大銀幕戰慄上映。

《血怨》的原文片名「Perewagan」，是爪哇當地的一種民間信仰，它們是看不見的靈魂，可以藉由有通靈能力的人跟陽間進行交流。不同的「Perewagan」擁有不同的能力，有的可以治癒疾病、有的則可以帶來財富等。不過，想得到「Perewagan」的幫助，需要滿足一定的條件，必須要用食物、鮮花、香火等物品供奉它們，如此一來就可以得到回報。然而，如果沒有兌現跟「Perewagan」的承諾，讓它感覺不受尊重，那當初向它祈求願望的人就要倒大楣了。《血怨》裡面作祟的鬼魂就是「Perewagan」。

《血怨》改編自網友「JeroPoint」發表的Threads貼文，他宣稱自己收到了名為「瑪雅」的網友傳來的訊息，分享她跟家人的悲慘遭遇。瑪雅的媽媽原本在爪哇經營知名連鎖餐廳，卻突然罹患怪病，一開始只是腰痛、咳嗽，最後卻演變成吐血、中風，最後臥床不起，連醫生也束手無策，餐廳生意頓時一落千丈，整個家族也陷入爭產糾紛，後來，瑪雅才發現這一切的起因是媽媽長期供奉的「Perewagan」……這一切都在《血怨》裡完整揭露。

最離奇的是，《血怨》上映前JeroPoint就跟瑪雅斷了聯繫。JeroPoint表示：「我們現在能做的就是祈禱，希望瑪雅能夠永遠受到神明的庇護，因為她還有一個妹妹需要照顧。」導演艾文蘇亞迪也在首映會上表示，他不敢直接聯繫瑪雅，因為覺得不太恰當，「我們不知道她現在的情況有多複雜，但Jero告訴我，他也跟瑪雅失去聯繫好幾個月了，所以我們現在有點擔心事情的發展。」在片中飾演瑪雅的23歲印尼女星達維娜卡拉莫伊（Davina Karamoy），也很擔心瑪雅本尊的狀況，「希望你一切都好。瑪雅，請跟Jero聯絡，別讓他為你緊張。」

達維娜卡拉莫伊不是第一次拍恐怖片，但她表示拍《血怨》的經驗是最驚悚的，「不誇張，說真的，在我拍過的所有恐怖片之中，這部片的經驗是最驚悚的。」《血怨》開拍十幾天後，達維娜就不幸染上了登革熱，而在她養病的前四到五天，每到凌晨兩點她就會醒過來，「總是有某個東西會叫醒我，那是一個小孩。」另外，作為《血怨》主要場景的老房子，也經常讓演員們感到害怕，達維娜表示：「尤其是蘇達希的房間，每次我跟烏利在裡面拍攝，都感到膽戰心驚。劇組給了我們很大的支援。」實際上，每個演員在拍攝期間都固定有幾名工作人員陪同，好讓他們感到安心。

《血怨》殺青之後，達維娜去請教專家，當時干擾他睡覺的小孩是何方神聖，對方表示那就是她的「Perewangan」。達維娜表示：「我們總是認為鬼魂是邪惡的，但事實證明也有善良的。」根據專家的說法，那個小孩的存在是為了保護她。《血怨》將於9月26日全台大銀幕戰慄上映。

