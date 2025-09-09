【影評】《96分鐘》台灣本土情境加持，讓你看得又熟悉又刺激

《96分鐘》可能是印象中台灣真正以「大型交通載具」的災難意外為主要場景的動作電影，也應該是自2012年《痞子英雄之全面開戰》之後，台灣唯一大型商業動作災難電影。就一向不擅長動作災難類型電影的台灣電影來看，《96分鐘》的出現有其意義，而且它在技術層面上的確突出（尤其視覺特效、動作設計），帶著娛樂心理去看沒有讓人失望。

導演洪⼦烜之前以《狂徒》證明他對於動作類型的掌握能力，新作《96分鐘》以類型元素來看，有「動作片」那種正反兩方的透過具體行動（爆破、槍戰、拳腳）的衝突對抗與「災難片」的面對生死關頭的「群體生存」。這是國外很常拍攝的題材，利用車廂狹長密閉的空間限制，與不確定炸彈的恐慌，透過生存壓力這樣強化緊湊的戲劇張力。

例如《捍衛戰警》（Speed, 1994）中必須維持巴士速度、防止炸彈引爆的情節鋪陳；以及《新幹線大爆破》（Bullet Train, 1975）將承載數百人的高速列車設置「炸彈裝置」的災難危機。還有以列車封閉空間與速度感的《煞不住》（Unstoppable, 2010）、《子彈列車》（Bullet Train , 2022）。

《96分鐘》的確是有在著墨角色劇情的衝突（儘管要一下壓縮眾人在車上的邏輯合理性、角色動機等有待商榷），主角所要面對的不只是如何讓眾人「活下來」，還得要抉擇「要犧牲誰」，而這個犧牲總有各種理由掙扎，這部分有讓電影不單只是動作片的緊湊壓力，還有人性面的刻劃，正派反派都有令人同情的理由，就是這樣的鋪墊對一般觀眾才能產生觀影上的「共感」。

電影整體來看算是流暢緊湊，商業片基本該有的它都盡力做到。你想想那些帶有本土化的社會情境與情感描寫（地名都是確切的台中、苗栗、高雄，而非《痞子英雄》那種疏離架空的世界觀），在觀影時又多了熟悉感。姑且不論創作者是否拍出可與過去國外那些同類型代表並駕齊驅的水準，就算是當作台灣電影類型上的敲門磚，本片都有足夠的理由讓觀眾去戲院看大銀幕。

朱哲輝Alan，現為台灣影評人協會常務理事。正職為線上影音平台的營運經理。文章發表於釀電影、udn 琅琅悅讀等媒體。FB & iG 粉專名稱為「Alan的影劇娛樂閒聊」

《96分鐘》。圖/華影國際提供