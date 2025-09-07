《阿凡達：水之道》票房超23億 生態視覺巔峰之作3D限定重映
在迎接全球粉絲引頸期盼的年度壓軸超級鉅作、《阿凡達》第三部曲《阿凡達：火與燼》前，劃時代史詩神作、全球現象級鉅獻第二部曲《阿凡達：水之道》(Avatar: The Way of Water)，將於10月2日（四）至10月8日（三）3D版本重返大銀幕全台限定一週上映，這次依然少不了精美特典，只要買票就送限量特殊款海報，之前錯過大銀幕的觀眾或阿凡達的鐵粉，絕對要把握重映良機與收藏契機！
「賣座資優生」金獎票房大導詹姆斯卡麥隆睽違13年的《阿凡達：水之道》全球票房累積超過23.2億美元，成為影史第3高票房電影，且為2022年全球票房總冠軍，在台也以7.47億新台幣登上影史票房第7名，亦入圍奧斯卡最佳影片等四項大獎、榮獲最佳視覺效果，全球現象級電影稱號實至名歸。
美國史詩式科幻電影《阿凡達：水之道》講述蘇傑克和奈蒂莉建立了家庭，他們的孩子也逐漸成長，為這個家庭帶來了許多歡樂。然而危機未曾消散，薩利一家拼盡全力彼此守護、奮力求生，最後來到潘朵拉星球臨海的島礁族尋求庇護的故事。
《阿凡達：火與燼》上映在即，被視為人生必看的《阿凡達：水之道》全新預告與海報，也為了這次重映驚豔亮相，《阿凡達》不僅是為大銀幕而生的電影，更是3D電影的極致典範，看過的人必須再進戲院重溫，沒看過的更得親身體驗大銀幕魅力，此次將限定推出3D全特殊版本，絕對不能錯過千載難逢的大銀幕良機！《阿凡達：水之道》將於10月2日（四）至10月8日（三）3D重返大銀幕全台限定一週上映！
