《樂來越愛你》10周年「一吻定情」特典公布 艾瑪史東浪漫魅力再現

由奧斯卡最佳導演達米恩查澤雷（Damien Chazelle）執導，影后艾瑪史東（Emma Stone）與雷恩葛斯林（Ryan Gosling）共同主演的《樂來越愛你》（La La Land），將於 9月12日（週五）再次登上大銀幕；締造影史浪漫傳奇，橫掃第89屆奧斯卡六項大獎，近十年間無可取代的經典之作，將以 2D、IMAX、Dolby Cinema 版本，再次帶領觀眾重返一場關於夢想、愛情與音樂的絢爛回憶。

《樂來越愛你》釋出的十周年限定版預告中，將觀眾帶回那首《City of Stars》響起時的悸動，十年前，以浪漫悅耳、感動揪心的音樂與情感深深撼動全台影迷；十年後，依舊是無可取代的大銀幕愛情經典，邀請所有追夢的人再度沉醉。

而就在《La La Land》重映之際，現實中的主創群也再次成為焦點，奧斯卡影后艾瑪史東近期於威尼斯影展宣傳新作時，幽默表示：「在這片浩瀚無垠的宇宙裡，如果認為我們是唯一的存在，不是因為被監視，而是單純地相信只有人類，這是一種極度自戀的想法。」

她展現的坦率與勇氣，亦呼應了她在《La La Land》中飾演的 Mia，一位在追夢路上堅定不移、無懼質疑的女孩。無論戲裡戲外，艾瑪史東始終用純粹與真誠，為仍在追夢的人們注入力量，正如導演達米恩查澤雷所言，這是一部「寫給所有追夢者的情書」，將夢想與愛情回憶重新框進浪漫星空，讓經典再次閃耀。

《樂來越愛你》。圖/CATCHPLAY 提供

為讓台灣影迷將《La La Land》電影中的浪漫情感延續收藏，CATCHPLAY 亦宣布推出戲院限量特典，將大銀幕經典愛戀化成永恆回憶收藏。

凡購買 9/12（五）起《La La Land》數位版電影票乙張，即可兌換「A3一吻定情版電影海報」乙張（數量有限，換完為止）。購買IMAX版本電影票亦可兌換特殊雷射工藝版「A3法國版電影海報」（數量有限，換完為止），活動詳情請見CATCHPLAY官方專頁。

《樂來越愛你》戲院特典。圖/CATCHPLAY 提供

電影《樂來越愛你》描述落魄的爵士鋼琴家賽巴斯汀（雷恩葛斯林 飾）與懷抱明星夢的小演員蜜亞（艾瑪史東 飾）相遇相知，相愛相惜，一起在充滿可能的洛杉磯互相扶持，追逐夢想。但是，當他們逐漸邁向成功，現實的壓力卻磨損了原本美好的愛情，兩人的關係面臨巨大的考驗……。電影《樂來越愛你》9月12日重映，更多訊息👉CATCHPLAY官方專頁

《樂來越愛你》。圖/CATCHPLAY 提供

《樂來越愛你》女主角艾瑪史東近期於威尼斯影展宣傳新作。圖/CATCHPLAY 提供

《樂來越愛你》La La Land 十周年重返大銀幕。圖/CATCHPLAY 提供