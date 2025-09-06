《愛情萬歲》蔡明亮獲終身成就獎 影評人大讚：經得起時間淬鍊、充滿人道關懷

當年打敗李安的《飲食男女》（1994）、楊德昌《獨立時代》（1994）和王家衛《重慶森林》（1994）等重要華語作品，一舉摘下第31屆金馬獎金馬獎最佳導演、最佳劇情片雙項大獎的《愛情萬歲》（1994），自1994年榮獲威尼斯影展金獅獎後，時隔三十多年重返義大利！

由國家電影及視聽文化中心（簡稱影視聽中心）修復的《愛情萬歲》4K數位修復版獲選第82屆威尼斯影展（La Biennale di Venezia）「經典單元（Venice Classics）」，並於8月3日於影展進行全球首映，當天費比西國際影評人協會更頒發終生成就獎給蔡明亮導演！影視聽中心董事長褚明仁與演員李康生亦親自出席活動，與全球影迷共同見證歷史性的一刻。

《愛情萬歲》4K數位修復版的首映現場觀眾座無虛席、感受到影迷渴望一睹大師風範的熱情！蔡明亮導演表示：「金獅獎對我來說很重要，是我創作歷程中連結國際觀眾的地方。一路走來31年，再回到威尼斯，看到有新的年輕觀眾來看電影真的非常開心！」

《愛情萬歲》透過極簡對白、疏離的鏡頭語言描繪都市孤寂感，展現蔡明亮導演獨樹一格的美學風格，也開啟其與李康生長期合作的創作軌跡。影帝李康生這次也親臨威尼斯，他一身亮眼的卡其西裝、搭配黃色墨鏡帥氣現身，見證《愛情萬歲》4K數位修復版回到大銀幕則感性表示：「來到威尼斯感覺像是回家一樣。」

影帝李康生看到《愛情萬歲》裡稚嫩的自己直呼：「當年還是鮮肉！」（國家影視聽中心提供）

本次4K數位修復版由影視聽中心與導演密切合作，透過修復技術精細還原當年導演希望呈現的台北映像與聲音質感，使本片在30年後，以嶄新面貌重回國際影展舞台，延續其藝術生命與文化影響力。共同出席映前活動的影視聽中心褚明仁董事長說道：「這部經典作品所呈現的不只是蔡明亮導演獨特的電影美學，還包括跟他長期合作的班底演員們一路的成長、一個城市、台北市發展的記憶。」

他特別和國際觀眾提及：去（2024）年影視聽中心在大安森林公園舉辦的「大安森林一邊哭（ 一邊看 電 影 ）一邊跨年」，召集三千人看《愛情萬歲》一起哭著跨年的戶外特別放映的活動。影迷們與楊貴媚在片尾的七分鐘經典哭戲共同迎來新年，是台灣獨一無二的文化現象。褚明仁董事長更邀請：「歡迎大家來年底來台北跨年，一起笑一起哭！」

《愛情萬歲》透過極簡對白、疏離的鏡頭語言描繪都市孤寂感。（國家影視聽中心提供）

當年威尼斯影展曾勸說蔡明亮把楊貴媚結尾的哭戲修短，還好蔡導堅持最初的創作構想，才讓歐洲觀眾留下深刻印象並抱回大獎，寫下台灣電影史上的重要里程碑。費比西國際影評人協會與威尼斯影展也特別趁本次《愛情萬歲》4K數位修復版世界首映，頒發終身成就獎給蔡明亮導演！

費比西國際影評人協會表示，蔡明亮將電影變成一種經得起時間淬鍊、充滿人道關懷，帶來冥想體驗的藝術形式；他敢於打破創作限制，再次定義自由，使他成為協會百年誕辰之際值得表彰的理想藝術家。蔡明亮導演充滿感激：「感受到國際的影評人對我非常支持，讓我在創作的路上一點都不寂寞。」

此外，蔡明亮導演也受邀於9月5日參與威尼斯影展大師講座（Masterclass）活動，將與影展觀眾分享其創作歷程與電影觀點。更多資訊👉國家電影及視聽文化中心官網

蔡明亮導演獲獎時表示：國際影評人對我非常支持，讓我在創作的路上一點都不寂寞。（國家影視聽中心提供）

影視聽中心董事長褚明仁（左一）與蔡明亮導演（中）與威尼斯影展藝術總監Alberto Barbera（右一）。（國家影視聽中心提供）

影視聽中心董事長褚明仁（左一）與蔡明亮導演（右二）、演員李康生（右一）親自出席《愛情萬歲》4K數位修復版世界首映活動。（國家影視聽中心提供）

影視聽中心褚明仁董事長說《愛情萬歲》也是台北市的城市記憶。（國家影視聽中心提供）

蔡明亮導演獲頒費比西國際影評人協會終身成就獎。圖左：蔡明亮導演；圖右：費比西國際影評人協會主席Ahmed Shawky。（國家影視聽中心提供）

《愛情萬歲》4K數位修復版世界首映受到國際影迷好評，演員李康生（左二）和現場觀眾親切互動。（國家影視聽中心提供）

蔡明亮導演在《愛情萬歲》4K數位修復版世界首映現場感動得熱淚盈眶。（國家影視聽中心提供）

《愛情萬歲》4K數位修復版獲選第81屆威尼斯影展（La Biennale di Venezia）「經典單元（Venice Classics）」。（國家影視聽中心提供）