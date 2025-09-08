【影評】《辣媽辣妹2》放下錯誤的執著，找到真正的歸宿

近幾年來，冷飯重炒已經是好萊塢臭名昭著的詬病，因為多數時候的成果，往往都是慘賠收場。但《辣媽辣妹2》卻是一個獨特的例外：在續集八字都還沒一撇時，Jamie Lee Curtis 和 Lindsay Lohan 就已主動跟迪士尼周旋，這份熱愛和積極也讓本片持續備受期待，而成果沒有讓人失望。

儘管導演已經換人，但《辣媽辣妹2》仍是一個真正純粹、緊抓首集精髓的「真續集」。不只是照著第一集的優點依樣畫葫蘆，整部電影保有非常濃厚千禧年代的調調，同時注入屬於當今Z世代的代溝問題。從母女對調升級成祖孫三代、同儕的四人對調，雖然在前期可能會有點混淆，搞不清楚誰住在誰的身體裡，但隨著劇情堆砌，一切都漸入佳境。

說好一個故事之餘，《辣媽辣妹2》處處是驚喜彩蛋，不用說經典的《Take Me Away》一定要重唱一波，舊版卡司也是一一驚喜回歸。儘管離《媽的多重宇宙》那般的限制級有一大段距離，Jamie Lee Curtis 仍舊交出令人噴飯、放飛自我的驚人演出；Lindsay Lohan 升格人母後，展現出更成熟穩健的魅力，一洗 Netflix 聖誕雷片的形象。新生代演員 Julia Butters 與 Sophia Hammons 的加入，也為片中情感注入清新能量。

《辣媽辣妹2》讓人沉浸、享受，是另一部有笑有淚，屬於黃金時代迪士尼的闔家歡。最讓千禧年代粉絲感動的是，片尾竟然放上了本片的 NG 花絮，而一部電影能在「健康」歡樂的氣氛下完成拍攝是非常重要的，從這支花絮來看，觀眾可以感受到《辣媽辣妹2》的班底們，如何用最大的誠意與熱愛，為觀眾帶來最原汁原味又耳目一新的作品。

《辣媽辣妹2》。圖/迪士尼影業