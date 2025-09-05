《親愛的家人》做一顆心臟拯救17萬人 大愛家庭血淚故事感動全球

《親愛的家人》舉辦公益場，心臟病兒童基金會等公益單位搶先看

改編真實故事的《親愛的家人》（Dear Family）由《我想吃掉你的胰臟》導演月川翔與《線：愛在相逢時》編劇林民夫精心打造，獲日本網友4.2星爆淚推薦，賣破14.7億日幣！《親愛的家人》由《新解釋·三國志》大泉洋、《惡女花魁》菅野美穗、《即使，這份戀情今晚會從世上消失》福本莉子、《地獄的花園》川榮李奈、《花束般的戀愛》有村架純、《鈴芽之旅》松村北斗等演員精彩共演，動人呈現拯救17萬人的醫療器材誕生之血淚紀錄！

《親愛的家人》故事敘述經營著小型工廠的坪井宣政（大泉洋 飾）和妻子陽子（菅野美穗 飾），他們的女兒佳美（福本莉子 飾）罹患先天性心臟病，從小就被宣告只剩下10年的生命。為了親愛的女兒，宣政與陽子下定決心要研發人工心臟拯救女兒的性命！

許多日本觀眾觀賞《親愛的家人》後，都忍不住落淚，真心推薦本作：「讓我淚腺潰堤！這不只是部催淚電影，還是部讓人看完後會想好好擁抱他人的電影！」、「超級感動的真實故事！大泉洋和菅野美穗演技太好了！」、「非常感動！真是勇敢努力不懈的一家人！」、「沒想到是真實故事，真的太驚人了！」《親愛的家人》9月5日全台上映。

《親愛的家人》在台上映之際，車庫娛樂攜手MAGIC HOUR於8月31日舉辦公益特別場，邀請多家公益團體與貴賓參與，包括心臟病兒童基金會、勵馨基金會、單親兒童文教基金會及兒童福利聯盟基金會等公益單位搶先觀賞《親愛的家人》。許多的家長及病童在觀影後深受感動，紛紛表示：「真的很感動，謝謝MAGIC HOUR舉辦這麼有意義的活動」、「看了有感同身受的感覺，希望有更多技術能幫助心臟病兒童，或是更多需要幫助的人」、「看到哭了，尤其是女兒希望爸爸可以把更多技術傳授給更多人那段，真的是很大愛的家庭。」

《親愛的家人》公益場。圖/車庫娛樂提供

《親愛的家人》大泉洋向雙親催票 反被吐槽：你自己先去買幾百張電影票

在《親愛的家人》某次的宣傳活動中，實際因為筒井一家人所研發的主動脈內氣球幫浦裝置（IABP）而獲救的少年母親，特地寫信感謝筒井一家，並由電影中飾演妻子「陽子」的菅野美穗代為讀信，這也讓菅野美穗感動地流淚表示：「這是充滿感謝之情的一封信，我也覺得很開心。這個醫療器材能讓許多人得救，今後也會繼續下去，是多麼棒的一件事啊！希望能透過這部電影，讓更多人知道這一家人珍貴的心意，覺得自己能參演這部作品真的很幸運！」

《親愛的家人》細膩刻畫出一家人珍貴難得的羈絆，在電影中飾演一家之主的大泉洋也分享和家人之間的趣事，他表示：「我跟我父母說電影在上映當週的週末三天很重要，要他們在那三天快去看《親愛的家人》，但我年邁的雙親竟對我說：『那會有什麼改變嗎？你要這樣說的話，倒不如自己去買幾百張票！』」

菅野美穗則透露：「我母親說電影上映的第一個週二會去看，但首週末三天的票房真的很重要呢！」大泉洋一聽則開玩笑地說：「週二有點晚了，請跟我說令堂的電話號碼，要跟她說週末就要去看！」但後來大泉洋也反省地說不用首週末看也沒關係，他說：「是我的心被汙染了，怎麼會說出那種話呢，得好好感謝父母才行！」

《親愛的家人》大泉洋。圖/車庫娛樂提供

福本莉子感謝「媽媽」菅野美穗笑聲不絕！松村北斗圓夢與大泉洋共演！

福本莉子在《親愛的家人》中飾演因心臟病只剩10年時間能活的女兒「佳美」一角，對於和飾演父親的大泉洋、菅野美穗合作的感想，福本莉子表示：「聽說這也是兩位前輩第一次共演，他們兩位展現了完全不像是首次合作、默契絕佳的夫妻演技。拍攝以外的時間，大泉洋前輩和菅野美穗前輩都很隨和地和我們聊天，總是笑聲不絕，菅野美穗前輩開朗的笑聲包圍了整個拍攝現場！」

《鈴芽之旅》、《跨越時空的初吻》松村北斗在《親愛的家人》中飾演心臟研究所的醫生「富岡進」一角，是電影中重要的人物，他表示：「能和大泉洋前輩共演是我的夢想之一，在現場一起度過的時間，讓我變得更尊敬他了！」《花束般的戀愛》有村架純在本作中飾演電視臺記者「山本結子」，她表示：「很榮幸能和月川翔導演、大泉洋前輩、菅野美穗前輩合作，也很開心能為這個故事盡一點心力，希望這部電影能成為某個人活下去的動力！」《親愛的家人》9月5日全台上映。

《親愛的家人》日本網友4.2星爆淚推薦：淚腺潰堤。圖/車庫娛樂提供

《親愛的家人》福本莉子感謝「媽媽」菅野美穗笑聲不絕。圖/車庫娛樂提供

《親愛的家人》有村架純在本作中飾演一名記者。圖/車庫娛樂提供

《親愛的家人》。圖/車庫娛樂提供

《親愛的家人》。圖/車庫娛樂提供