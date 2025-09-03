《左撇子女孩》《女孩》閃耀多倫多影展 奧斯卡臺灣隊北美造勢同步起跑

北美影視展會盛事「多倫多國際影展」（Toronto Internation Film Festival, TIFF）今年迎來五十週年，即將於 4 日盛大開幕。本屆影展臺灣電影表現亮眼！共有兩部劇情長片《女孩》、《左撇子女孩》、國際合製紀錄片《Palimpsest-隱蹟之書:重寫自我》以及動畫短片《螳螂》入選影展單元。其中《左撇子女孩》同為奧斯卡最佳國際影片獎臺灣代表片，將與實景短片（Live Action Short Film）《A面：我的一天》於多倫多市場展進行放映，從這裡開始啟動臺灣影片的國際造勢，爭取 2026 年奧斯卡入圍資格。

在坎城影展大放異彩，導演鄒時擎首部長片、與奧斯卡金獎導演西恩貝克聯合編劇的《左撇子女孩》，以及國際巨星舒淇首度執導作品《女孩》雙雙入選本屆影展Centrepiece 單元，並將於影展期間舉辦北美首映。舒淇感性表示，「演員生涯與參與國際影展的評審經驗讓我能夠欣賞到許多優秀作品從零到有的過程，更激發了我的創作欲，這也是劇本《女孩》的起點。」

由法國、臺灣與香港國際合製，導演 Mary Stephen 作品《Palimpsest-隱蹟之書:重寫自我》也同樣入選 Centrepiece 單元，即將於影展進行世界首映。另外，創下臺灣首部動畫短片入圍威尼斯影展「地平線競賽單元」紀錄的導演謝文明新作《螳螂》，除歐洲外，也在北美闖出好成績，入選影展官方短片單元，以超強實力展現臺灣動畫優勢。

謝文明導演新作《螳螂》入選多倫多影展官方短片單元，展現臺灣動畫的國際實力。圖/文策院提供

爭取 2026 年入圍奧斯卡獎項的臺灣作品，也從多倫多影展起跑北美造勢活動，包括同時入選影展單元、代表臺灣角逐「最佳國際影片獎（International Feature Film）」的《左撇子女孩》，以及已獲奧斯卡參賽資格的實景短片：温景輝導演作品《A面：我的一天》，兩片將於多倫多影展現場由文策院安排市場放映與交流活動，為奧斯卡臺灣隊在北美地區進行首波獎季造勢、營造討論熱度。

為把握與全球第一線產業媒體、國際專業人士、影展選片人等重要影人現場互動機會，文策院也將於影展期間舉辦影人見面會暨交流座談，邀請《左撇子女孩》導演鄒時擎，與今年以作品《Renoir》入選坎城主競賽且備受業界期待，並且與《左撇子女孩》同時入選 TIFF Centrepiece 官方單元的日本導演早川千繪，以女性電影創作者為題，分享創作經驗與未來規劃。此外，為臺灣前進奧斯卡的兩部作品進行宣傳，文策院也將安排鄒時擎與温景輝兩位導演前往參與映後座談，直接與北美影人交流，為影片創造最大的曝光與討論聲量。

《左撇子女孩》不僅入選多倫多影展官方 Centrepiece 單元，也獲選為臺灣角逐第 98 屆奧斯卡最佳國際影片的代表。圖/光年映畫提供

文策院董事長王時思表示，多倫多影展今年五十週年，蔚為影壇盛事，全球尤其北美影人齊聚一堂，除能為入圍、入選臺灣作品帶來能見度，也是為奧斯卡國際造勢的最佳時機，希望臺灣作品能獲得北美專業人士的共鳴，在聲量和市場上都能大有斬獲。

加拿大多倫多影展創立於1976年，每年吸引全球近70萬名影視產業專業人士與影迷參與，被視為全球最具規模的重要影視展會之一。

臺灣角逐第 98 屆奧斯卡最佳國際影片代表：《左撇子女孩》。圖/光年映畫提供

《左撇子女孩》故事全片在台北的知名夜市拍攝，兩位新生代演員葉子綺（左）與馬士媛表現相當亮眼。圖/光年映畫提供

《女孩》入選多倫多影展官方Centrepiece單元。圖/文策院提供

温景輝導演短片作品《A面：我的一天》將於多倫多市場展進行放映，啟動臺灣奧斯卡作品的國際造勢。圖/文策院提供