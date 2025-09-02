《萬博追踪》20歲翁倩玉擔任「中華民國館」代表 難忘1970年穿高跟鞋雪地奔跑

今年夏天全球關注的世界盛會「大阪・關西世博會」話題持續延燒，於此同時於8月29日開幕的第21屆大阪亞洲電影節即呼應世博會熱度，特別選映「來自台灣的1970年萬博神作」數位修復版《萬博追踪》作為開幕片！女主角由時年20歲的旅日巨星翁倩玉(1950年1月—）擔綱主演。

《萬博追踪》電影珍貴呈現1970年萬國博覽會各場館實景，當年臺灣參展並設立「中華民國館」，並邀請在臺、日兩地皆具知名度的翁倩玉擔任中國館代表。本片自55年後回到大阪重返大銀幕，引起影迷、世博迷關注熱議，翁倩玉本人的魅力，更讓開幕首映現場滿座爆棚，一票難求！

大阪亞洲電影節開幕於昨晚舉行開幕典禮及《萬博追踪》數位修復版世界首映，這也是該電影節首次以經典修復電影為開幕片。影視聽中心團隊為此加碼製作《萬博追踪》的周邊限量紀念貼紙，遠從台灣帶到大阪分享給入場的貴賓，「好可愛！」的讚美聲在電影放映前此起彼落。

這場歷史性的首映讓1970年與2025年的大阪時空重合，此地此景已經瞬息萬變，但過去的美好在大銀幕上依然璀璨，並牽動著台下來自世界各地的觀眾。人人目不轉睛地共同見證，並隨著電影劇情爆出陣陣歡笑與驚呼聲，1970年萬博場館驚艷在座的每一雙眼睛，現場放映的每一刻都是經典電影的魔幻瞬間。

《萬博追踪》數位修復版。圖/家影視聽中心提供

影展期間的兩場《萬博追踪》放映，早已在開賣就秒殺售罄，許多向隅影迷紛紛在影展官網留言，要求加映。而首映當晚的高潮即是「玉女國寶」天后翁倩玉受邀親臨現場參與映後座談！她一上台就以台日雙語熟練地向觀眾致意，親切甜美的模樣引來觀眾席一陣熱烈掌聲。翁倩玉分享，今天徹底有感大阪的盛夏高溫和人們的熱情，並笑著回憶：「《萬博追踪》這部電影呈現當時人們對未來嚮往，畫面色彩時尚、豐富，非常迷人。」

《萬博追踪》映後座談互動熱烈，翁倩玉回望20歲的自己穿梭萬博會場的青春記憶，她表示，片中百變的髮型可是自己親手打造！同時難忘穿著高跟鞋在北海道雪地奔跑的拍攝過程，「一踩下去雪裡，高跟鞋就陷下去！」生動描述引來全場哄堂大笑！一切恍如昨日，活靈活現的分享讓台下觀眾聽得津津有味。

《萬博追踪》女主角由旅日巨星翁倩玉擔綱主演。(C) OAFF EXPO2025-OAFF2026。圖/家影視聽中心提供

翁倩玉本次與國家電影及視聽文化中心董事長褚明仁見證經典重返大銀幕的動人時刻，影視聽中心董事長褚明仁也分享：「我想今晚最大的亮點就是我身旁這位最佳女主角，翁倩玉小姐了！我也算是萬博世代的觀眾，還記得55年前年幼的我，在台灣跟家人看萬博開幕典禮電視轉播，如今和大家一起坐在這裡回憶美好時光，心情真的又激動又開心。我也很感動《萬博追踪》的修復重視，因為修復影像這件事不是單單是還原整個電影故事，也是還原時代的靈魂。」

本屆大阪亞洲電影節的正式海報，特別挑選《萬博追踪》劇照為主視覺，大會特刊也邀請褚明仁董事長撰文，以中日文並陳方式，細數這回該片修復重返世博的特殊意義。這篇被大阪亞洲電影節節目總監暉峻創三譽為「橫跨當時國際局勢、台日交流與電影史三個維度的論述」，也在此間引起矚目，吸引讀賣新聞、每日新聞、講談社等重要媒體前來專訪。

消失半世紀的「萬博神作」《萬博追踪》數位修復版於大阪世界首映。圖/家影視聽中心提供

「來自台灣的萬博神作」《萬博追踪》受到日媒高度好評並封為「幻の映画」，在1970年後難得有機會在大阪亞洲電影節重新亮相。節目總監暉峻創三負責本次選片，並促成這次充滿紀念意義、且表彰台日友好的經典之作為開幕片。

長期研究台灣電影的他透露，早在2003年他為東京影展「亞洲之風」單元策劃「翁倩玉的台灣電影時代」時，挑遍翁倩玉主演的台灣片，並對《萬博追踪》留下深刻印象。可惜當時因拷貝年久殘損，只好忍痛放棄選映這部「充分發揮翁倩玉作為當紅明星的特質，娛樂性、歌舞性與奇觀性兼具的作品。」

《萬博追踪》大阪亞洲電影節節目總監暉峻創三表示，《萬博追踪》在服裝設計、色彩調度與音樂表現也極具可看性。圖/家影視聽中心提供

暉峻先生更表示，「感謝國家影視聽中心趕在大阪亞洲電影節前完成數位修復，並願意安排於世博會期中，與大阪亞洲電影節合作進行世界首映，我深感榮幸！」高度肯定影視聽中心數位修復工程的專業性。他更補充，觀眾可透過電影對照1970年與當下兩次世界博覽會的差異，感受到社會變遷的軌跡；同時，當時精美的服裝設計、色彩調度與音樂表現等方面也極具可看性。

本屆大阪亞洲電影節也選映影視聽中心所修復的其他電影成果，除開幕片《萬博追踪》外，還包括：臺日合導特攝電影《神龍飛俠》（1968）、台語片《再會十七歲》（1970）、台灣青春學生電影《拒絕聯考的小子》（1979）等5部臺灣經典電影。更多資訊👉國家電影及視聽文化中心官網

《萬博追踪》數位修復版，拍攝時翁倩玉正值20歲。圖/家影視聽中心提供

《萬博追踪》數位修復版，拍攝時翁倩玉正值20歲。圖/家影視聽中心提供

《萬博追踪》數位修復版，於大阪亞洲國際影展世界首映，主視覺海報。圖/家影視聽中心提供

《萬博追踪》自55年後回到大阪重返大銀幕，引起關注熱議。(C) OAFF EXPO2025-OAFF2026。圖/家影視聽中心提供

翁倩玉（圖右）本次與國家電影及視聽文化中心董事長褚明仁（圖左）見證《萬博追踪》重返大銀幕的動人時刻。(C) OAFF EXPO2025-OAFF2026。圖/家影視聽中心提供

《萬博追踪》國家電影及視聽文化中心董事長褚明仁自稱是「萬博世代」的觀眾。(C) OAFF EXPO2025-OAFF2026。圖/家影視聽中心提供

《萬博追踪》影視聽中心團隊加碼製作《萬博追踪》的周邊限量紀念貼紙。圖/家影視聽中心提供