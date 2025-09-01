《塗鴉日記》漫畫家東村明子訪台 親曝考試絕招「探測術」超靈驗

電影《塗鴉日記》改編自日本知名漫畫家東村明子的自傳漫畫作品，本作自2011年起連載至2015年為止，期間曾獲得「漫畫大賞2015」以及「第19屆文化廳媒體藝術祭」等獎項，一直以來深受讀者喜愛。為了宣傳電影，東村明子老師於8/27~8/28訪台會影迷，接連兩天舉辦兩場映後座談及簽名會，近距離與粉絲互動，暢談這部對她而言意義非凡的作品。

映後活動一開始，外表美艷的東村明子穿著一席華麗的浴衣登場，開口便親切地用準備許久的台語問候台灣粉絲，並且歡迎大家呼喚她的小名「AKKO」，讓全場粉絲掌聲不斷。席間，她表示自己拍攝期間大部分時間都跟著演員及劇組人員們一起在現場，參與度可說是相當高，片中出現的畫作也都由她親自準備。而整部電影她最喜歡的部分就是永野芽郁飾演的明子在考試時，利用獨創的「探測術」作答選擇題的橋段，她笑稱那都是真的，是自己獨創的考試方法，真的很靈驗，她到現在依然會使用這種「探測術」做選擇。

活動上，也有粉絲大方跟東村明子老師告白，並且直呼：「老師本人比永野芽郁更漂亮！」讓東村明子開心表示，「跟大家分享一個秘密，其實永野小姐真的跟我年輕時很像，只是我比她再豐腴一點！」看著永野芽郁演出自己的過去，東村明子感性表示真的非常感動，同時她也大力讚賞永野芽郁的演出，「大家相信嗎？永野芽郁整部電影的拍攝一次NG也沒有喔！是不是很厲害呢！」

簽名會上，面對粉絲們一一拿出的電影海報、漫畫書、簽名板，東村明子老師通通來者不拒，除了簽名之外，甚至親手為粉絲繪製可愛插圖，並且蓋上可愛專屬印章。為了粉絲，不畏辛苦，一路簽到晚上11點，用心程度讓粉絲們直呼感動。面對同樣懷抱繪畫夢想或漫畫夢想的粉絲，東村明子老師也毫不吝嗇地給予鼓勵，用片中大泉洋所飾演的日高老師名言「畫就對了！畫吧！」激勵粉絲們繼續畫下去。《塗鴉日記》真人版電影9月5日正式在台灣上映。

夢想成為漫畫家的明子（永野芽郁 飾），是個相當chill的高中生。在她努力成為人氣漫畫家的過程中，為了考上美術大學，不惜報名參加人稱魔鬼教師日高（大泉洋 飾）的美術補習班。這是關於她與日高老師之間的戰鬥與青春的回憶。然而，日高老師期望有一天師徒兩人可以攜手開畫展、甚至希望她可以做為美術補習班的接班人，這與明子的夢想背道而馳，明子被迫說了無法被原諒的謊言。

人氣漫畫家長達九年無法作畫的過去，終將被揭曉。超值預售套票現正熱賣中，購買單人套票即可獲得「A3原文海報」壹張，數量有限，送完為止。購票請洽博客來售票網、天馬行空表單、安利美特 台北店/台中店/高雄店、藝豐漫畫便利屋 台南店/高雄店，數量有限，售完為止。更多資訊👉天馬行空粉絲團

《塗鴉日記》。圖/天馬行空提供