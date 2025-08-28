金馬獎得主長壽榜：86歲淑芳阿姨排不上前三，103歲反派雪姨奪冠

以往常常看到國外都會去整理一些還在世的長壽奧斯卡得主，但是華語影壇好像比較沒有這樣的紀錄整理，所以這裡就想從可以查到的資料去整理一下，這些目前仍在世的「最長壽金馬獎演技類得主」們。

他們的得獎作品跨越不同年代，從1960年代的黑白膠片，到21世紀的數位時代，每一部都承載著一段獨特的歷史記憶。以下順序依照年紀排列：

1、盧碧雲（1922/2/22，103歲）👑

極為資深的硬底子演員，大都飾演綠葉尤其是母親角色，她以1965年的《煙雨濛濛》裏的反派雪姨獲得第4屆最佳女配角，當年她得獎時是45歲，是她少見的使壞演出，她是目前還在世的金馬得主中最長壽的。

文化部長龍應台（左）將特別貢獻獎頒給高齡92歲的「國民母親」盧碧雲。（記者林澔一／攝影） 王騰毅

2、盧燕（Lisa Lu）（1927/1/19，98歲）

華語影史的傳奇人物，也是在早年能夠打進好萊塢的華人演員，她曾三度獲獎：《董夫人》、《傾國傾城》獲金馬影后，尤其是她扮演的「慈禧太后」幾乎無人能出其右。《十四女英豪》的佘太君又獲得最佳女配角，她的優雅氣質是大家風範，而且至今都還有演出。

98歲的好萊塢華人影星盧燕（Lisa Lu）5日在榮獲好萊塢星光大道第2811顆星。（記者張宏／攝影） 張宏

3、潘迪華（1930/12/29，93歲）

原本是著名歌手的她以王家衛1990年的《阿飛正傳》摘下第28屆最佳女配角（與《推手》王萊並列），她在片中與繼子張國榮愛恨交織的對手戲，非常精彩搶眼，她那一口上海話也是韻味十足。

一九九一年第廿八屆金馬獎於七日頒獎，以電影《阿飛正傳》奪得最佳女配角獎得主潘迪華（圖）。 林俊良

4、梅芳（1936/5/30，89歲）

也是跟盧碧雲一樣，縱橫電影電視圈，是台灣母親的代表角色，她憑2008年楊雅喆導演《囧男孩》阿嬤一角奪得第45屆最佳女配角，悲喜交加的演繹功力，展現爐火純青的演技。充滿生活化的渲染力。

梅芳。圖／本報資料照 陳慧貞

5、陳淑芳（1939/7/2，86歲）

淑芳阿姨是金馬獎最高齡得獎紀錄保持人，她在第57屆同時以《孤味》與《親愛的房客》拿下女主角與女配角，創下金馬歷史紀錄。《孤味》飾演喪偶元配，嫻熟沉厚的表演，是台灣傳統女性鮮明標幟。《親愛的房客》更是將婆婆生病倦容演繹的絲絲入扣，對男主角由不解到接受的轉折也是細膩感人。

第62屆金馬獎授予陳淑芳終身成就獎。（圖／金馬執委會提供） 黃瑜萱

6、凌波（1939年11/16，85歲）

以1967年《烽火萬里情》裏苦命悲情的角色榮獲第六屆最佳女主角，但她最廣為人知的演出是1963年《梁山伯與祝英台》反串梁山伯一角，有趣的是她還演過另一個戲裡反串性別的電影，邵氏版《花木蘭》。

移居加拿大的傳奇影星凌波(左)、金漢(右)特別出席「女兒的女兒」首映，替張艾嘉打氣。圖／東昊提供 陳建嘉

其他(真的不確定沒消息的)

★英英（1919年生— 不詳）

1983年以 《看海的日子》獲最佳女配角 ， 實在是不知道她的任何消息， 如果還活著就是109歲，但實在不敢列。

★王宇（1922年生— 不詳）

他的資料很少，就連照片也是，目前沒有相關的近況消息（所以是否還在世也不是完全確定。）他以1973年《突破國際死亡線》裡的「老趙」一角獲第11屆最佳男配角。

註：以上演員的出生資料均以維基百科為參考

朱哲輝Alan，現為台灣影評人協會常務理事。正職為線上影音平台的營運經理。文章發表於釀電影、udn 琅琅悅讀等媒體。FB & iG 粉專名稱為「Alan的影劇娛樂閒聊」