《乖狗狗》狗狗視角恐怖片 網路狂搜「狗在電影裡有死掉嗎？」預告7天破500萬點閱
8月26日為國際狗狗日（International Dog Day）由美國動物學家 Colleen Paige發起，旨在宣導以領養取代購買，並且激起公民人道救援狗狗意識，並感謝世界各地無私給予狗狗照護和幫助的人們。
在這樣一個特殊的日子裡，一部以狗狗為主角的電影也引發了熱烈討論。最近網路上討論度最熱門的恐怖片，就是全程以狗狗視角出發的恐怖片《乖狗狗》（Good Boy）了。這部片今年春天在西南偏南（SXSW）影展首映後大受好評，爛番茄新鮮度高達95%。更被媒體譽為2025年最令人心碎的電影之一。
《乖狗狗》上週美國發佈首支預告，短短七天在YouTube突破5百萬的觀看次數，讓美國發行公司決定擴大上映規模。另外根據Google 數據顯示，預告發佈後，搜尋「《乖狗狗》的狗在電影裡有死掉嗎？」的流量瞬間暴漲2000%，再再顯示大家對這部電影的期待程度。
《乖狗狗》（Good Boy）描述一隻可愛狗狗印第（Indy）跟著主人陶德離開城市搬回空置多年的鄉間小屋，印第卻意外發現了一股超自然力量即將來襲。當主人陶德逐漸被黑暗力量影響時，印第必須鼓起勇氣，阻止心愛的主人被拖入暗黑世界。
而事實上飾演可愛狗狗印第的主角，正是導演班利昂伯格（Ben Leonberg）的同名愛犬Indy。導演表示，他的狗狗只是一隻單純的寵物，沒有受過任何的表演訓練。他以拍攝「紀錄片」的方式來跟拍Indy，花了400天拍攝，時間橫跨三年。但Indy的表演太過優異，不但讓西南偏南（SXSW）影展特別頒發「名犬殿堂賞」（Howl of Fame Award）給Indy，連向來苛刻的電影網站IndieWire的影評都盛讚：「無論物種，Indy是這個世代最具感染力的演員之一！」。鑑於網路的討論度超高，熱愛狗狗的好威映象也迅速取得台灣的發行版權，在國際狗狗日當天宣布定檔10月17日進攻萬聖節檔期，讓大家能夠與英美同步觀賞這部最特別的恐怖佳作。
