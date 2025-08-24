《親愛的家人》真實故事太催淚 爸爸為救女兒一輩子研發「人工心臟」

要為餘命10年的女兒製作人工心臟！改編真實故事的《親愛的家人》（Dear Family）由《我想吃掉你的胰臟》導演月川翔攜手《線：愛在相逢時》編劇林民夫打造，日本網友4.2星好評推薦，動人賣座14.7億日幣！《親愛的家人》由《新解釋•三國志》大泉洋、《惡女花魁》菅野美穗、《即使，這份戀情今晚會從世上消失》福本莉子、《地獄的花園》川榮李奈、《花束般的戀愛》有村架純、《鈴芽之旅》松村北斗等演員精彩共演，刻劃拯救17萬人的醫療器材誕生之血淚紀錄！

《親愛的家人》故事敘述1970年代，經營著小型工廠的坪井宣政（大泉洋 飾）和妻子陽子（菅野美穗 飾），他們的女兒佳美（福本莉子 飾）罹患先天性心臟病，從小就被宣告只剩下10年的生命。所有醫療機構都表示佳美的病無法醫治，宣政為了女兒佳美，下定決心要自行製造人工心臟。在無任何知識與經驗的情況下，幾乎不可能開發出醫療器具，因此宣政與陽子為了救女兒一命而努力鑽研學習，他們還求助於專業人士、籌措資金，為開發醫療器材奔走多年。然而，佳美的時間似乎所剩無幾……

曾執導《我想吃掉你的胰臟》、《妳在月夜裡閃耀光輝》的導演月川翔，分享了會執導本作的原因，他表示：「當我聽到這個真實故事時，心想一定要將這個故事拍成電影。我最感動的部分是，他們所研發的醫療器材，至今仍在世界各地拯救許多人的生命。在採訪這個家庭的過程中，我發現這不是因為某個人的離去而悲傷的故事，而是能救活他人性命所帶來的感動，很想把這樣的感動傳達給大家！」動人鉅獻《親愛的家人》9月5日（五）全台上映！

《親愛的家人》。圖/車庫娛樂提供

大泉洋下定決心接演《親愛的家人》稱「老婆」菅野美穗笑聲如山賊般豪邁

戲外也有女兒的大泉洋，對於《親愛的家人》這個故事感同身受，他也透露會接演本作的原因，他表示：「在讀劇本時，有一句臺詞讓我有所感觸『我的性命已經沒關係了，請把這些知識，用來幫助那些正在受苦的人』，戲外也身為父母的我，有預想到若接拍這部電影的話，拍攝期間應該會很難過，但我相信如果觀眾看到這個家庭為了救女兒絕不放棄的精神，一定也能獲得勇氣，因此就決定參演本作！」大泉洋和月川翔導演不停地進行討論，並和真實故事的筒井一家人對話，努力塑造角色，完全重現1970、1980、1990、2000年代這4個時代，刻劃這個家絕不放棄的羈絆。

菅野美穗在《親愛的家人》中飾演努力支持丈夫「坪井宣政」的妻子「陽子」一角，這也是她和大泉洋首度合作的作品，對於大泉洋的第一印象，菅野美穗表示：「大泉洋演員私下就跟大眾對他的印象一樣。大泉洋演員演戲時獨特的口吻和親近感，能讓觀眾更貼近這個故事。」大泉洋也分享他對菅野美穗的第一印象，他笑說：「我原本以為她是位個性開朗的人，沒想到比想像中更活潑！只要一聽到休息室傳來的笑聲，就知道她到拍攝現場了，她的笑聲像山賊一樣很豪邁！」動人鉅獻《親愛的家人》9月5日（五）全台上映！

