《塗鴉日記》真人版上映 原著漫畫家東村明子8/27訪台分享創作時光

電影《塗鴉日記》(かくかくしかじか)改編自用笑與淚描繪人生，持續鼓舞全日本的傳奇漫畫家東村明子的同名自傳漫畫。故事以宮崎、石川、東京三座城市為背景，刻劃了她在追逐漫畫夢想的道路上，與改變她人生的恩師日高老師之間無可取代的時光。東村明子除了親自參與劇本撰寫、美術指導，甚至直接指明希望邀請實力派男星大泉洋飾演恩師日高老師一角。

對此，大泉洋坦言當時接到老師邀請時，覺得既榮幸又緊張萬分！到了拍攝現場，東村明子也親自下場指導，向大泉洋講述關於日高老師的點點滴滴，讓他得以如實還原東村記憶中的日高老師，這樣的演出體驗讓他感到意義非凡。對於日高老師這個角色，導演關和亮也下足了苦心。他表示，在原著漫畫中，日高老師總是沒戴安全帽騎著輕型機車，這放在現代來看有點不太現實，因此針對這部分思考了很久，最終選擇讓電影中的日高老師戴上半罩式安全帽，然而大泉洋招牌的捲捲頭，讓劇組費盡苦心挑選適合的安全帽。

關於此次和大泉洋的合作，導演關和亮表示自己第一次和大泉洋見面時，兩人很深入地討論了該如何刻劃這位現在看來有點不合時宜的鐵血老師，「我們兩人都不希望呈現出一個很單一的魔鬼教師形象，很感謝大泉洋先生成功為日高老師注入了許多人味，他在可怕、不討喜的同時，也不失善良、純真的一面，這非常難得！」此外，一場日高老師和還是高中生的明子一起去居酒屋，直接幫明子倒了滿滿一杯啤酒的戲，也讓導演關和亮和原著作者東村老師進行了一番討論。東村明子老師坦言自己非常喜歡那個場景，非常希望可以保留下來，因此最終成功重現了這場很有昭和時代氣氛的戲。

《塗鴉日記》將於9月5日在台上映。除了《塗鴉日記》之外，還創作出多部影視化知名作品包括《東京白日夢女》、《美食偵探 明智五郎》、《海月姬》的漫畫家東村明子也將於8月27日訪台和台灣影迷見面，近距離聊聊這部對她而言別具意義的重要作品。

《塗鴉日記》漫畫家東村明子8/27訪台。圖/天馬行空提供

夢想成為漫畫家的明子，是個相當chill的高中生。在她努力成為人氣漫畫家的過程中，為了考上美術大學，不惜報名參加人稱魔鬼教師日高的美術補習班。這是關於她與日高老師之間的戰鬥與青春的回憶。然而，日高老師期望有一天師徒兩人可以攜手開畫展、甚至希望她可以做為美術補習班的接班人，這與明子的夢想背道而馳，明子被迫說了無法被原諒的謊言。

人氣漫畫家長達九年無法作畫的過去，終將被揭曉。

《塗鴉日記》實力派男星大泉洋飾演日高老師。圖/天馬行空提供

《塗鴉日記》漫畫家明子由永野芽郁飾演。圖/天馬行空提供

