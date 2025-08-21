《不可能的任務：最終清算》後製太難 400小時濃縮成15分鐘 阿湯哥驚險一幕被刪

由好萊塢巨星湯姆克魯斯Tom Cruise主演的動作系列最終章《不可能的任務：最終清算》（Mission: Impossible – The Final Reckoning）已在CATCHPLAY+影音平台飆速上架，讓影迷即刻重溫阿湯哥突破極限的特工世界。

這次阿湯哥在《不可能的任務：最終清算》中仍不改本色，為影迷搏命演出多場驚險橋段，導演克里斯多夫麥奎瑞Christopher McQuarrie 表示與阿湯哥合作完全顛覆了他對於拍攝動作片的認知，一般動作片導演要想辦法隱藏替身，讓觀眾以為是演員本人；但在湯姆身上，思維必須完全反過來，他說：「每一顆鏡頭背後都蘊含極高危險與難度，必須仰賴龐大團隊全力合作，我們要想盡辦法讓觀眾清楚看到，每一幕真的都是湯姆親自上場完成特技，而非替身，這可不是動作片常見的情況。」

麥奎瑞也透露，《不可能的任務：最終清算》後製時最艱難的挑戰，就是決定哪些畫面必須刪掉。尤其是在驚心動魄的飛機特技橋段，劇組共拍下長達400小時的素材，最後只濃縮成15分鐘的精華。在最新曝光的刪減片段中，阿湯哥駕駛雙翼飛機追擊反派，過程中因腳誤觸控制桿導致飛機失控翻滾，他整個人懸掛在半空中，險象環生，最後才驚險穩住姿勢。導演回憶，當時與剪輯師針對這場戲的去留爭執許久，剪輯師認為已經有拍到類似的畫面，不想讓觀眾有重複的感覺，雖然導演一度不願割捨，但最終仍忍痛將其刪除。

《不可能的任務：最終清算》由執導2022年《不可能的任務：致命清算》的克里斯多夫麥奎瑞第四度執導，湯姆克魯斯繼續飾演經典角色伊森韓特，並集結原班卡司與新加入演員海莉艾特沃、文雷姆斯、賽門佩格、伊塞莫瑞、龐克萊門捷夫等，共同展開這場關乎全人類命運的終極任務。 這次，伊森不只要面對過去的種種，還將迎來前所未有的考驗，這是一場關乎信念與命運的抉擇。 《不可能的任務》全系列亦可在CATCHPLAY+觀賞，一起回顧這段歷時近30年的動作傳奇，重溫阿湯哥一次次挑戰極限、重新定義不可能。立即到CATCHPLAY+ 👉《不可能的任務：最終清算》

《不可能的任務：最終清算》。圖/CATCHPLAY+ 提供

《不可能的任務：最終清算》。圖/CATCHPLAY+ 提供

《不可能的任務：最終清算》。圖/派拉蒙影業