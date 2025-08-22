《一戰再戰》李奧納多化身過氣反抗軍 自爆苦等20年終圓夢

年度壓軸動作鉅作《一戰再戰》(One Battle After Another)8月20日發布正式海報，由奧斯卡影帝李奧納多狄卡皮歐領軍，與集結奧斯卡影帝西恩潘、班尼西歐岱托羅同台飆戲，掀起一場橫跨數十年、腥風血雨的追殺風暴！首度飾演反抗軍角色的李奧納多，在片中大膽以土製炸彈挑戰公權力，西恩潘則化身硬漢軍警強勢迫門逮人，兩大影帝正面衝突展開激戰，卻意外地將親人牽扯進這場危機當中。

目前發布的預告已曝光大量動作場面，包含煙硝四起的街頭巷戰、緊湊逼人的公路追逐，重現美國八零年代風起雲湧的抗爭衝突，李奧納多更表示「我為了這部片等20年！」，終於能與美國傳奇名導保羅湯瑪斯安德森合作，在片中靈活運用過去擔任反抗軍的經驗，展開一場拯救女兒的冒險，為他演藝生涯交出又一部代表作。

今年最受矚目的動作片《一戰再戰》是由美國名導保羅湯瑪斯安德森擔任編導，他過去執導作品入圍多項奧斯卡獎提名，更是影史首位獲得三大影展導演獎「大滿貫」榮譽的導演。李奧納多狄卡皮歐近期在受訪時透露，他從影以來最希望達成的夢想，其實是跟保羅湯瑪斯安德森合作。他回憶以前看完導演舊作《不羈夜》就感到相當震撼，從那之後便一直希望能夠與導演合作，沒想到這一等就是20年，才讓他主演《一戰再戰》一圓夢想。

李奧納多表示「我很喜歡角色背景是個前異議分子，後來為了照顧女兒，努力過上正常的生活，直到危機再度浮現」，他也分享電影不僅有精彩刺激的動作場面，也有關乎父女之間的情感交流，他直言「更重要的是，這部片故事與當今社會息息相關」，並表示這些理由才是他接演本片的關鍵原因。

《一戰再戰》集結好萊塢影壇最華麗陣容，由曾獲奧斯卡影帝的李奧納多狄卡皮歐、西恩潘，以及奧斯卡男配角獎的班尼西歐岱托羅主演，其他演員陣容包含蕾吉娜霍爾、堤亞娜泰勒、雀絲茵菲妮蒂、伍德哈里斯和艾拉娜海姆。

劇情講述曾參與多次反抗軍運動的李奧納多，為了養育女兒便漸漸淡出抗爭前線，沒想到他的反叛事蹟竟在多年後捲土重來，飾演軍人的西恩潘在16年後突然找上門來，大動作展開搜捕李奧納多的女兒。李奧納多在無路可退的絕境下，只好聯絡過去的革命夥伴，並與女兒的老師班尼西歐岱托羅一同展開拯救女兒的計畫。《一戰再戰》以VistaVision膠捲拍攝，並將於9月25日(週四)在台上映。

《一戰再戰》。圖/華納兄弟提供

