【影評】《凶器》比鬼片更靈異，感受超現實的當代恐懼

被譽為年度恐怖片口碑之作的《凶器》(Weapons, 2025)，詭異驚駭，多線曲折。導演Zach Cregger上一部作品《宿劫》就以現代傳說、暗室幽閉，神秘怪胎，出其不意的駭人驚嚇，獲得相當不錯的評價。而這部新作《凶器》依舊延續當代恐怖，以宛如童話故事《花衣魔笛手》的現代變奏曲，加上邪教巫術的超現實，我甚至想到黑澤清的《X物語》（Cure）。

電影《凶器》以片中六個角色分六段人物線，相互交錯像是《心靈角落》（或類似《聽說桐島退社了》）般不同角度人物的多線敘事，電影分為多段式拆解，卻也安排伏筆在其中，讓觀眾看到後來像是拼圖般ㄧㄧ拼湊，勾人入網。加上封閉小鎮與少年孩童也很史蒂芬金（那2:17也呼應著史蒂芬金《鬼店》小說中鬧鬼217號房），都將電影打造成一部迷霧重重、懸疑詭異的美國郊區惡夢。

電影很明顯以恐怖驚悚、民俗巫術等包裝，來探討人際關係的焦慮、校園霸凌、失蹤兒童議題，以及集體創傷症候群的問題，電影也很高明地以夢境來幻化更為靈異恐懼的景象（明明這部就不是鬼片）。當然恐怖片少不了的「Jump scare」，以及剪接點都要有一個聲響重拍來開場，都是以一種突然的感官感受來營造不安氣息。

而電影恐怖氛圍也不只是夜晚，光天化日下的日常，就像是我前面提到的黑澤清電影《X物語》，在作品裡角色會在一種被「催眠」般的引導下，來進行匪夷所思的異常行為。《凶器》就有類似《X物語》那種宛如被催眠般突然起殺機的驚駭場景，這部分反而比鬼怪還令人害怕，這也是我認為本片最好的部分之一。

片中飾演小男孩姑婆Gladys的艾美麥蒂根（Amy Madigan）無疑是全片最搶戲的目光焦點，她濃妝豔抹的誇張外表幾乎像是《姊妹情仇》（What Ever Happened to Baby Jane?）的貝蒂戴維斯（Bette Davis）翻版，而電影更延續著《姊妹情仇》式的「老巫婆剥削片」（Hagsploitation）的精神。

「老巫婆剥削片」是一種在六七十年代流行的恐怖驚悚類型，角色年老醜化、怪誕瘋狂、病態偏執，而且大都跟家庭虐待囚禁有關，這與《凶器》某種部分類似；而艾美麥蒂根在片中飾演的姨婆，陰險殘忍、虛假脆弱，令人不寒而慄，而且她就是要夠壞夠討人厭，才能讓那大高潮式的驚喜結尾更爲大快人心。

