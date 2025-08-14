《失控夜班》代表瑞士角逐奧斯卡 看見醫護人員的韌性與人性

《失控夜班》代表瑞士參加2026奧斯卡最佳國際電影

瑞士於8月12日台灣時間晚上十點正式宣布，由佩特拉沃爾普執導的最新力作《失控夜班》將代表瑞士角逐第98屆奧斯卡金像獎最佳國際影片獎。同時也確認 Music Box Films 已成功取得該片北美發行權，將把這部廣受好評的醫療劇情片帶給美國及加拿大觀眾。

自今年二月於柏林影展世界首映以來，《失控夜班》憑藉扣人心弦的劇情與真摯的人物塑造，贏得觀眾與影評人一致讚譽。電影在世界首映完畢挾著強大口碑在二月底瑞士本土上映後，連霸四週票房冠軍，截至目前為止，在全歐洲的德語區國家總觀影人次已突破近百萬及破億台幣票房，並已銷售至全球超過50個國家與地區。

導演二度獲選奧斯卡外語片國家代表

導演佩特拉沃爾普曾以2017年電影《老娘要革命》榮獲翠貝卡影展觀眾票選獎，並代表瑞士參加2018年奧斯卡最佳外語片獎。她表示：「能再一次代表瑞士角逐奧斯卡，是莫大的榮耀。《失控夜班》探討的不僅是醫療體系的挑戰，更是每一位在崗位上堅守的人的故事。我希望這部電影能讓全世界的觀眾，看見醫護人員的韌性與人性光輝。」

而片中女主角萊奧妮貝內施曾獲選歐洲電影推廣協會年度新人獎，並在奧斯卡金像獎提名電影《失控教室》和《九月五日：人質危機》的精湛表演而聞名。對於本片代表瑞士入選奧斯卡，她則分享：「飾演護理師芙蘿拉的過程讓我深刻感受到醫護人員每日承受的壓力與責任。能藉由這個角色，將他們的故事帶到世界舞台，對我而言是一種使命感與榮耀。」

《失控夜班》導演佩特拉沃爾普(Petra Biondina Volpe)。

《失控夜班》為全球醫療人員勇敢發聲

《失控夜班》本片即將於8月29日搶先全亞洲正式上映，本片描述在燈火通明卻孤寂無聲的瑞士醫院夜班裡，護理師芙蘿拉挺身走進一場無休止的挑戰。她專業、堅強、熱心助人，但這一夜，她得面對的不只是病房裡的混亂，更是身心極限的考驗。

人力短缺、病患爆滿、突發狀況接連而來，身心俱疲的她，必須同時照料一位重病失智老婦、等待診斷的虛弱老者，以及要求苛刻的私家病人。隨著時間一分一秒流逝，病房彷彿變成一座沒有出口的迷宮，而芙蘿拉也在壓力與責任中逐漸失去控制……在這場與時間、制度、與自身信念的煎熬中，她能堅持到天亮嗎？

《失控夜班》女主角萊奧妮貝內施(Leonie-Benesch)。

《失控夜班》。

《失控夜班》。

《失控夜班》導演佩特拉沃爾普(Petra Biondina Volpe)。

《失控夜班》。