《久別重逢》57歲鄭伊健x21歲許恩怡 港式純愛「老嫩配」鄭伊健直言：導演真大膽

香港奇幻愛情電影《久別重逢》由《葉問》導演葉偉信監製，是香港知名編劇梁禮彥首度執導的作品，電影集合香港男神鄭伊健、新生代潛力演員許恩怡、MIRROR成員陳卓賢及實力派的蔡思韵共同演出一場跨越時空的愛情故事，電影將於9月5日全台上映。

鄭伊健(1967年生)在電影中一改男神面貌，化身為遇到創作瓶頸的滄桑大叔，和許恩怡(2004年生)演出跨越時空的愛情電影，讓他表示曾有「老嫩配」的疑慮，但幸好細膩的故事情節說服了他，他笑說：「導演這個決定很大膽啊！」

香港男神鄭伊健以電影《古惑仔》中銅鑼灣扛霸子的帥氣模樣縱橫影壇多年，更以電音歌曲《極速》多年霸榜台灣KTV排行榜，形象又man又酷，但導演梁禮彥視男神鄭伊健為這部愛情電影主角的不二人選，讓鄭伊健當初接到邀請時非常驚訝，「愛情片？確定是要找我演嗎？」但他透露除了演出不同以往的角色之外，「電影中的世界很有趣，而且劇組告訴我會到日本的高知拍攝，整個拍攝計畫都很有吸引力，我立刻答應接演。」鄭伊健也透露全劇組都是年青人，和他以往拍攝的感受大不同，「現在的導演和以前老導演的風格很不同，不會大聲發脾氣了，拍攝現場我可以感受及了解年輕人的想法，很新鮮又有趣。」

鄭伊健在電影裡和穿越時空來到現代的許恩怡有許多對手戲，現實中，許恩怡小了他37歲，讓他有些「老嫩配」的擔心，但導演表示就是因為要和少女一起對戲，所以要找一位有善良和童貞感的男演員演出，他們的對手戲要給人一種自在舒服之感，鄭伊健便是最佳人選。鄭伊健說：「導演花了很多心思去摸索這部電影給觀眾的感覺，有很多想法，不像以前的導演定了就立刻拍，我們前期做了很多準備去嘗試，事後配音也花了很多時間。」因此，讓鄭伊健打消了疑慮，全心演出。但是在電影宣傳的時候，許恩怡尊敬開口稱他為「叔叔」時，還是讓男神備感衝擊，許恩怡也趕快改口為「伊健哥哥」！

《久別重逢》。圖/華映娛樂提供

導演透露鄭伊健在電影中刻意扮滄桑，「他私下都很有型很帥的，為了演出失意的音樂人，我們一起試了5、6個造型，他都全力配合，不介意自己在電影中好不好看。」鄭伊健笑回：「那只是我平日的樣子啦！」導演也臨時給他了一個彈吉他的功課，他表示如果是彈鋼琴還可以用鏡頭來幫忙，但吉他要抱在身上，非得自己會彈、指法正確才有說服力。而這功課是劇組到日本拍攝時才發生，鄭伊健並不會彈吉他，二話不說立刻在日本買了把吉他開始練習，臨時抱佛腳，「我上網買了彈吉他課程，多少錢都沒注意，立刻開始上課，趁拍戲空檔勤練，彈好真的不容易，只能勉強應付拍攝。」只是這把陪他練習的吉他，在他的太太蒙嘉慧參加香港實境節目錄影時，賣給了其他參加錄影的藝人，鄭伊健完全不介意，覺得這一切的過程都很有趣。

《久別重逢》故事描述：那年盛夏的香港長州，少女夏文萱（許恩怡 飾）與少年蘇昇華（陳卓賢 飾）因一張唱片相遇，但對這段從音樂開始的青澀愛情，相知的兩人不知能一起走多遠⋯⋯多年後，已成為知名創作音樂人的蘇昇華（鄭伊健 飾），在人生低谷時，意外重逢已多年不見的夏文萱（蔡思韵 飾）。有著重病的夏文萱心痛眼前的蘇昇華變化如此，決定為他送上最後禮物，希望這份穿越時空的禮物能讓他找到人生的改變機會…《久別重逢》將於9月5日上映，更多電影資訊👉「華映娛樂」官方臉書粉絲團

《久別重逢》許恩怡。圖/華映娛樂提供

《久別重逢》陳卓賢、許恩怡。圖/華映娛樂提供

