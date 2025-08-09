《從那天起，眼淚是美味的》長尾謙杜x當真亞美 30年思念只為等那個女孩

★ 療癒系作家『森澤明夫』同名原著小說暖心改編

★ 日本人氣偶像團體『浪花男子』長尾謙杜擔綱主演

★ 《鏡之孤城》新生代甜美女星當真亞美共譜青春戀曲

★ 溫柔神秘美聲Uru獻唱動人主題曲〈filament〉



現任日本超人氣偶像團體「浪花男子」的長尾謙杜，首次擔綱電影《從那天起，眼淚是美味的》男主角，女主角由新生代甜美女星當真亞美共譜青春戀曲。電影改編自《守候彩虹的海岬咖啡屋》、《夏美的螢火蟲》療癒系作家森澤明夫同名原著小說《おいしくて泣くとき》，本片已於日本上映，由於劇情相當催淚，兩位男女主角演技真摯，使觀眾無不一把鼻涕一把眼淚。台灣接續這份暖意將在8月22號全台感性獻映。

長尾謙杜與當真亞美在本片中皆飾演沒有歸屬感的高中生，一個剛失去母親，另個頻頻慘遭家暴，因緣際會他們在學校相識，並共組「閒人社」，顧名思義「閒人」才能入社。長尾謙杜在電影中名為心也，家中經營一間餐廳，母親生前的心願，期盼給予社會溫暖與關愛，盡力地提供困苦家庭免費的餐點，而當真亞美飾演的夕花也經常帶著弟弟前來用餐。因此更加深他們的友誼，也間接地知道夕花經常被酒醉的父親拳腳毆打，但夕花想保護弟弟而不願離家。不過發生一件意外，心也與夕花被迫拆散，這份30年的思念依然保存在心也深處，是一件未被公開的秘密。

本片改編作家森澤明夫同名原著小說，曾獲第十七屆「水野運動作家賞」優秀賞，並有多部暢銷作品被改編成電影，包含吉永小百合、阿部寬主演的《不思議的海岬咖啡屋》、高倉健主演的《我最親愛的》，以及有村架純主演的《夏美的螢火蟲》等知名暢銷賺人熱淚小說。因此在日本被封為療癒系作家。

他在撰寫〈おいしくて泣くとき〉前，田調發現GDP位居世界第三的日本，居然每七位兒童就有一名因貧困無法溫飽，花了約三年時間蒐集免費餐點的相關資料。卻發現食堂的經營者遭受謾罵偽君子、或面臨經營困難的處境，便以文字刻入小說中。書中描繪的不僅僅是味覺感到美味的料理，更強調與情感記憶連結，觸及心靈的味道。《從那天起，眼淚是美味的》8月22號全台上映。相關電影資訊👉洽捷傑電影社群

