《噪音殺機》噪音擾民怎麼辦？樓下鄰居崩潰揚言要殺了你

全球各地，「樓層噪音」已經成為現代人共同經歷的「日常惡夢」，並衍伸鄰居之間的嫌隙糾紛，甚至產生種種駭人聽聞的縱火、攻擊等傷害事件。光是在鄰近的南韓，今年就推出多部與這主題相關的電影，除了近期登上Netflix電影收視榜非英語電影類冠軍的《牆外之音》，更有以喜劇角度刻劃噪音問題的《這棟公寓很有事》，以及由李先彬、金珉錫、韓秀娥、柳炅秀（又譯劉慶秀）等韓星共同主演的《噪音殺機》。

其中《噪音殺機》片以超高話題討論，國際版權在南韓上映前夕，便狂銷117個國家與地區，並獲無數國際影展邀約放映。當《噪》片在韓上映之後，更以驚人速度締造票房佳績，目前已經吸引超過170萬觀眾進戲院搶看，全韓總票房更直衝167億韓圜（約新台幣3.7億元），甚至超越《黑祭司2：闇黑修女》等話題強片，榮登今年南韓最賣座驚悚電影冠軍寶座，證明觀眾對本片的強烈共鳴與肯定。《這棟公寓很有事》與《噪音殺機》台灣皆由「采昌國際多媒體」代理發行，《這》片將在明日（8/8）發行影音商品、9月登上數位影音平台；《噪》片則將在8月29日於全台驚駭獻映。

根據台灣內政部營建署調查，台灣的樓層噪音問題，已經連續多年位居住戶投訴前三名，更有超過65%的集合住宅居民表示，曾受到不同程度的噪音困擾。再根據南韓環境部統計，住宅大廈的噪音相關投訴個案，從2015年的1.9萬宗，到2019年的2.6萬宗，雖然四年來的增幅不算太高，但在新冠疫情期間，卻一下子飆升至4.5萬宗，可見其情況因為待在家中的時間變長而急劇惡化。而根據南韓環境公團「樓層噪音鄰里關係中心」在2025年4月22日的統計，光是2024年就收到超過3.3萬宗樓層噪音投訴。「樓層噪音」不僅影響人們的休息與工作，長期暴露在噪音環境中，更可能導致健康問題，甚至可能衍生出縱火、攻擊等駭人聽聞的社會事件，這也讓今年上映、將樓層噪音以驚悚片獨有魅力相互結合的《噪音殺機》，成功引發各界話題討論。

本片講述一名患有聽力障礙的姊姊，在長期飽受噪音困擾的妹妹突然失蹤後，踏上尋找真相的旅程。過程中，她捲入噪音製造者與受害者之間的激烈衝突，為觀眾帶來深刻共鳴與緊張懸疑的觀影體驗。導演金秀珍表示，在撰寫劇本的過程中，因為樓層噪音已經成為重大社會議題，經常可以在新聞中看到相關案例，這也證明這個題材具備高度普遍性與共感力：「公寓作為建築空間，在南韓是非常熟悉的存在。正因為這種熟悉，我花費很多心思去思考如何利用它。太舊不行、太新也不對，我希望找到一個不會太小，但又能在鏡頭上呈現一定規模與張力的場景。」這也讓透過寫實與懸疑結合的這部電影，不僅提供娛樂性，更將帶領觀眾反思噪音與生活之間的界線與代價，勢必將讓觀眾在觀賞後，對樓上出現的聲音更加難以忽視。

超越《牆外之音》的最猛驚悚片，《噪音殺機》版權熱銷117國

也因為「樓層噪音」這個在全球各地都有高度共鳴的主題，讓《噪音殺機》在南韓正式上映前，就廣受海外眾多重量級國際影展的熱烈邀約，成為全球焦點話題，接連入選西班牙錫切斯影展、加拿大奇幻電影節、瑞士納沙泰爾奇幻影展、義大利佛羅倫斯韓國電影節、羅馬尼亞特蘭西瓦尼亞電影節等世界知名國際性影展，更獲得「年度最大驚喜！」「南韓電影的全新大師級典範！」「完美刺激的體驗！」「引人入勝的故事，讓人懷疑自己究竟聽到了什麼！」等一系列高度好評，展現出全球對本片的高度關注與肯定。此外，本片在南韓上映前，也創下銷售橫跨亞洲、歐洲與拉丁美洲等117個國家與地區的驚人紀錄，再度印證電影的全球話題性。導演金秀珍也對此欣慰表示：「這部電影的設定非常韓國化，海外觀眾能夠產生共鳴，準確理解我的意圖，並享受這部電影，讓我既驚喜又欣慰。」

尤其本片在南韓上映後，更以驚人速度締造票房佳績，不僅火速突破百萬觀影人次的損益平衡點，更吸引超過170萬觀眾進戲院搶看，全韓總票房直衝167億韓圜（約新台幣3.7億元），展現驚人氣勢。更值得一提的是，本片甚至超越《黑祭司2：闇黑修女》等話題強片，成為2025年南韓最賣座的驚悚電影，成功寫下年度票房神話，也在競爭激烈的暑期檔市場中殺出重圍，證明觀眾對本片的強烈共鳴與高度肯定。尤其本片是一部必須走進電影院親身體驗的作品，從令人汗毛直豎的音效設計，到壓迫感十足的視覺張力，絕非是透過小螢幕能完整感受的作品。只有身在戲院影廳裡，才能真正聽見、感受到那讓人坐立難安的「噪音」，以及它背後所埋藏的驚懼，想挑戰自己的感官極限，千萬不要錯過！

這部國際版權狂銷117國、南韓票房突破3.7億台幣並好評不斷的《噪音殺機》，即將在8月29日於全台驚駭獻映。本片劇情描述有聽力障礙的珠英（李先彬飾演），與妹妹珠憘（韓秀娥飾演）終於買下夢寐以求的新房，卻沒想到噩夢才正要開始。某天起，珠憘開始被來自公寓某處的神秘噪音折磨得身心俱疲。那讓人不耐的樓層噪音，不僅讓她無法安睡，更像是潛藏某種黑暗秘密的警告。正當珠英離家工作時，珠憘突然失蹤，讓驚慌失措的珠英立刻趕回家，並與珠憘的男友基勳（金珉錫飾演）聯手追查真相。同時，住在樓下的神秘男子（柳炅秀飾演）也長期受噪音困擾，認定一切都源於樓上的這對姊妹，讓他情緒逐漸崩潰，揚言要對她們痛下殺手…。真相究竟藏在誰的耳中？噪音背後，又是誰的瘋狂正在近逼？

