《近畿．禁忌》菅野美穗x赤楚衛二 「這本恐怖小說真厲害」冠軍改編

年度恐怖懼獻《近畿．禁忌》（KINKI）改編自日本熱銷70萬冊、網友4.1星好評推薦恐懼話題原作小說《發生在近畿某處的那些事》(近畿地方のある場所について)，由日本影史恐怖經典電影《詛咒》白石晃士導演執導，《惡女花魁》菅野美穗、《電影版 如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》赤楚衛二精彩共演！

《近畿．禁忌》故事敘述一位神祕學雜誌編輯突然失蹤，在他失蹤前所調查的是不確定是否為真的謠言、都市傳說以及怪談等，像是女童失蹤、國中生集體歇斯底里、靈異景點的直播騷動等事件。他的編輯同事小澤悠生（赤楚衛二 飾）與神祕學撰稿人瀨野千紘（菅野美穗 飾）在尋找其行蹤時，竟發現驚愕的真相，一切的謎團竟和近畿地方的「某處」有關……。8月22日（五）全台上映。

「光是想像就讓人寒毛直豎！」日本熱銷超過70萬冊

《發生在近畿某處的那些事》讓人分不清是現實抑或虛構的紀實式結構

《近畿．禁忌》改編自日本作家背筋的話題原作小說《發生在近畿某處的那些事》，背筋於2023年起在網路上開始連載小說，瀏覽人次突破2300萬，引起許多網友的迴響，後來集結成書的小說作品更榮登首屆「這本恐怖小說真厲害！」第一名！

這次請來《詛咒》導演白石晃士執導本作，身為導演忠實粉絲的原作作者背筋，也和導演一同構寫本作劇本，將打造出令觀眾永生難忘的恐怖懼作！在讀過本作的原作小說後，菅野美穗表示：「彷彿像是沉浸式恐怖體驗，有一種自己主動去獲取恐懼感的感覺，真的是很有力量的原作！」而對於電影版的劇本，赤楚衛二則表示：「漸漸感受到那種真實感，原作的絕妙之處如實地保留在劇本中，劇本也完美地呈現影像化獨有的趣味，在拍攝前總感到期待不已！」年度恐怖懼獻《近畿．禁忌》8月22日（五）全台上映！

《近畿．禁忌》。圖/車庫娛樂提供

製作人盼《近畿．禁忌》能像臺灣電影《咒》「傳染」到世界各國

《近畿．禁忌》恐怖到讓菅野美穗崩潰到笑出來？！

對於企劃電影《近畿．禁忌》的其中一個目標，製作人希望本作能「傳染」到世界各國，他表示：「像很受歡迎的臺灣電影《咒》這樣的風俗信仰恐怖作品，是目前在全球非常被需要的作品，《近畿．禁忌》也正好合乎那樣的需求！」

《近畿．禁忌》近日於日本大阪舉行特映會，主角菅野美穗與赤楚衛二觀賞完電影後也覺得毛骨悚然，菅野美穗表示：「電影真的非常恐怖，但因為太恐怖就笑了，人在害怕到快崩潰時好像就會笑出來呢，有了在其他作品中不曾有過的體驗。」赤楚衛二則說：「真的很恐怖，但不只有恐懼感，還有噁心、陰鬱的感覺，以及驚嚇的恐懼，大家可以享受到各式各樣的畏懼感。這是部無法以單一類型去概括的作品，即使看很多次也能樂在其中的電影。」

《近畿．禁忌》赤楚衛二。圖/車庫娛樂提供

《近畿．禁忌》舉行淨化儀式也沒用？拍攝期間怪事頻傳

赤楚衛二演到一半突尖叫？！菅野美穗隨身攜帶淨化鹽上戲！

在《近畿．禁忌》開拍前，劇組也舉行了淨化儀式，但拍攝期間依舊發生了不少怪事，像是工作人員在拍攝第一人稱視角的影片後，隔天發現前一天所拍攝的影片全都變黑色的了，後來要重拍時，攝影機一直掉在地上，讓現場工作人員也開始覺得是否被下咒了！

此外，連演員在拍攝時也遇到不可思議的事，在群馬縣拍攝赤楚衛二走在暗路上的場面時，他突然發出尖叫聲，導演連忙喊「卡」確認發生了什麼事，赤楚衛二表示他在黑暗中看到有人站在那裡，才發出了驚呼聲！菅野美穗演員在拍攝期間也隨身攜帶著淨化鹽，菅野美穗心有餘悸地說：「拍攝現場發生了一些不尋常的事……可能因為是這樣，覺得拍攝完成的影像有股強勁的力量，即使嘴上說著『好可怕』，但還是會想繼續看下去呢！」

《近畿．禁忌》菅野美穗。圖/車庫娛樂提供

《近畿．禁忌》到靈異景點取景驚見綠衣人？！製作人入夜接到詭異電話

《近畿．禁忌》為了讓電影更加真實，還在許多靈異景點進行拍攝。在以靈異景點聞名的「舊吹上隧道」進行拍攝時，有一些有靈異體質的工作人員都說聽到了小孩和女生的聲音，小童星也說自己看到了穿著綠色衣服的人從身邊經過，但當天拍攝現場身穿綠衣的人就只有這位小童星。此外，有一些工作人員身體也出現異狀，在隧道內時頭部開始感到不適，到隧道的另一側時則突然感到疼痛。而喜歡怪談的劇組用車司機則到附近的另一個隧道探險，沒想到30分鐘後他臉色慘白地回到拍攝現場還嘔吐了，後來因為身體變差就再也沒回到劇組。

而在千葉縣一棟廢棄住宅拍攝時，美術組的工作人員在無人的房間內感到一股氣息，還聽到了腳步聲……此外，就連製作人也無法倖免，在事先勘景時車子突然爆胎，當晚還接到陌生老太太的電話，一直反覆地問他：「這個號碼可以嗎…？」不僅如此，本作殺青後仍怪事頻傳，工作人員在進行官方所需的訪問時，工作室突然從某出傳來孩子的哭聲，導致訪問一時中斷。還有工作人員在家中讀本作的劇本時，在一旁玩耍的4歲女兒突然說「好可怕……」這些不寒而慄的怪事，更讓《近畿．禁忌》增添許多詭譎色彩……年度恐怖懼獻《近畿．禁忌》8月22日（五）全台上映。

《近畿．禁忌》菅野美穗。圖/車庫娛樂提供

《近畿．禁忌》。圖/車庫娛樂提供

《近畿．禁忌》。圖/車庫娛樂提供

《近畿．禁忌》。圖/車庫娛樂提供

《近畿．禁忌》赤楚衛二。圖/車庫娛樂提供

《近畿．禁忌》赤楚衛二。圖/車庫娛樂提供

《近畿．禁忌》菅野美穗。圖/車庫娛樂提供

《近畿．禁忌》菅野美穗。圖/車庫娛樂提供