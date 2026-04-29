《韓國製造》第2季直迎對峙！玄彬x鄭雨盛x禹棹奐 互不退讓

《韓國製造》第二季劇照搶先看！Disney+ 釋出回歸主演玄彬、鄭雨盛與禹棹奐全新劇照，讓粉絲一窺第二季的精彩畫面。劇情聚焦於雙面毒梟白冀兌（玄彬 飾）、與正義感爆棚的檢察官張健榮（鄭雨盛 飾）之間的殊死對抗。第二季被《時代》雜誌評選為「2026年最受期待韓劇」之一 ，故事將銜接第一季事件的9年後，講述張健榮出獄後回歸，再度和權勢達到巔峰的白冀兌展開對決。玄彬曾在首季形容白冀兌是「看起來像即使被刀捅也不會流一滴血的人」，而憑藉這個角色入圍第62屆百想藝術大賞最佳男演員的他，也強調續作絕對會更加有趣。

《韓國製造》第2季，（由左至右）玄彬、鄭雨盛。圖/Disney+

劇照中也可以看到飾演冀兌弟弟白冀憲的禹棹奐，再度穿上軍裝的他相比第一季的形象更加成熟，繼上季他因不認同哥哥的所作所為、兩人多次爆發爭執，第二季觀眾更加期待兩人之間的衝突將如何發展。演員禹棹奐受訪曾透露，導演認為這個角色「就像哈姆雷特」，面對拉拔自己長大、令人敬畏的兄長，以及自己深信的正義與價值觀，兩者的拉扯讓他的內心充滿矛盾：「白冀憲苦苦思索自己的歸屬、又要努力隱藏內心的掙扎，最終淪為孤獨。」坦言就是這樣的特質深深吸引了自己。

《韓國製造》第2季，（由左至右）玄彬、禹棹奐。圖/Disney+

《韓國製造》第二季由出演過《愛的迫降》、《機密同盟》的玄彬，回歸飾演白冀兌一角，《12.12：首爾之春》、《獵首密令》主演鄭雨盛，則飾演入獄的檢察官張健榮，《獵犬》、《浮游先生》主演禹棹奐，則飾演冀兌的弟弟白冀憲。本季由第一季的編劇朴銀嬌與導演禹民鎬編導，並由出品過《萬惡新世界》、《南山的部長們》、《12.12：首爾之春》的Hive Media Corp負責製作。

《韓國製造》首季曾創下2025年Disney+亞太地區韓國原創影集首播觀看數第一的佳績（根據上線後 28 天內的觀看次數統計），故事圍繞野心勃勃的韓國中央情報局特工白冀兌，過著白天是政府高官、夜晚化身大毒梟的雙重生活，他憑藉過人的智慧與手段迅速崛起，成功替組織帶來龐大收益並站上權力高峰，然而看似無人能敵的他，唯一的阻礙是一名極為正直的檢察官張健榮，勢不兩立的兩人就此展開激烈對抗。更多《韓國製造》第二季資訊即將公布，在等待同時，也很適合上線Disney+觀看第一季的精彩內容！

《韓國製造》第2季，檢察官張健榮（鄭雨盛 飾）。圖/Disney+

《韓國製造》第2季，雙面毒梟白冀兌的弟弟，白冀憲（禹棹奐 飾）。圖/Disney+

《韓國製造》第2季，雙面毒梟白冀兌（玄彬 飾）。圖/Disney+

《韓國製造》第1季海報。圖/Namu Wiki

《韓國製造》第1季海報。圖/Namu Wiki