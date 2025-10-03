松菸連假熱點開跑！2025松市「PASS｜過站不停」集結30+品牌 帶你開啟風格旅程

連假最佳去處在松菸！迎接中秋與雙十國慶雙連假，松山文創園區第三屆「松市SONGYAN MARKET」於今(3)日正式揭幕，即日起至10月12日於北向製菸工廠展開為期10天的生活風格市集。今年松市以「PASS｜過站不停」為主題、以旅行為概念主軸，不僅依「風格群像」、「植感療育」、「隨心所繪」、「食光聚廠」及「依境拾景」五大主題集結逾30個特色品牌，更結合微型攝影展、主題講座及音樂派對等精彩活動，邀請民眾走入沉浸式的風格之旅。

攝影師KKlivehigh與設計師傅文豪以「過站｜不停」為題打造微型攝影展，透過鏡頭映照出旅行與生活的深層連結。圖／松菸

臺北市文化局蔡詩萍局長蒞臨開幕活動表示，松山文創園區是臺北市重要的文創產業發展基地，不僅持續引進多元的藝文展演與市集活動，更推出自有市集品牌「松市」展現臺灣原創設計的多種樣貌，並結合創意策展內容，連續三年帶給民眾全新的遊逛體驗。「今年松市以旅行及過站不停為主軸，相信能引起許多共鳴。」蔡局長認為，松市將生活經驗融入市集與展覽，體現了松市的核心精神—從文化創意走向生活實踐的美好旅程，期許松市能持續將文化創意帶入市民朋友的生活。松山文創園區趙釧玲總監則表示，10月為園區自辦活動最密集的月份，也是今年連假最多的一個月，盼能透過松市的啟程，邀請大家在10月份多多來訪松菸，享受園區一系列豐富活動。

臺北市文化局蔡詩萍期許松市能持續將文化創意帶入市民朋友的生活。圖／松菸

松山文創園區趙釧玲總監。圖／琅琅悅讀編輯室

不只是市集！「2025松市：PASS︱過站不停」活動亮點一次看

2025松市以人生旅途為靈感，將展場打造成一座車站，並將「PASS｜過站不停」的精神融入策展概念，其中「過站」是短暫歇息，為自己補充能量的時刻；而「不停」則是持續探索、勇於向前的態度，因此2025松市不只是一場市集活動，更是一段能量補給與靈感啟發的旅程，邀請民眾化身為旅人，從松市啟程、沿途探索，並在此找到屬於自己的風格。

2025松市不只是一場市集活動，更是一段能量補給與靈感啟發的旅程，邀請民眾化身為旅人，從松市啟程、沿途探索，並在此找到屬於自己的風格。圖／松菸

今年松市集結逾30個特色品牌，更結合微型攝影展、主題講座及音樂派對等精彩活動，邀請民眾走入沉浸是旅程。圖／松菸

今年松市精選逾30家特色品牌，涵蓋飾品、香氛、插畫、設計、餐飲等多元領域，讓民眾一次蒐羅生活靈感，其中首次造訪臺灣的日本玻璃珠寶品牌「_cthruit」將與臺灣工藝設計品牌「A.M IDEAS」跨國合作，共同推出限量新品；初次參與松市的「善感工室Sentimental Studio」、「dodu」、「海豚鳥 birphin」等品牌也將帶來全新作品或松市限定商品，並推出豐富優惠活動。餐飲品牌方面，去年在松市引發排隊熱潮的軟餅乾專賣店「豆莢」與東京涉谷人氣甜甜圈「Harrits」今年再度參展，更加入了「二空新村涼麵」、「売兆滷味」、「帥哥滷肉飯」人氣鹹食，還能品嘗「EASYGOING COFFEE」的松市限定特調飲品，讓逛展民眾大飽口福。此外，活動期間於市集攤位消費滿指定金額，或於現場完成打卡，即可兌換限量2025松市旅遊周邊小物，邀請民眾帶著美好體驗開啟下一段旅程！

首次造訪臺灣的日本玻璃珠寶品牌「_cthruit」與臺灣工藝設計品牌「A.M IDEAS」跨國合作，共同推出限量新品。圖／松菸

食光聚廠品牌「帥哥滷肉飯」。圖／松菸

圖／琅琅悅讀編輯室

圖／琅琅悅讀編輯室

圖／琅琅悅讀編輯室

除了品牌市集，松市亦攜手人氣創作者帶來精采活動，今年特別邀請攝影師KKlivehigh與設計師傅文豪以「過站｜不停」為題打造微型攝影展，透過鏡頭映照出旅行與生活的深層連結；開幕當日更透過講座與觀展者分享攝影與創作歷程。臺日混血藝人大岡愛也受邀參與松市，以跨文化視角帶來人生與旅途的啟發。活動期間的週末午後，還規劃音樂表演，將由1500聲量音創學院與TMS DJ團隊現場演出，營造輕快氛圍。

2025松市Open Party邀請街頭藝人Steven帶來《過站不停》開場表演。圖／松菸

松市活動期間的週末午後，將有音樂現場演出，營造輕快氛圍。圖／松菸

KKlivehigh、傅文豪《瀨戶內海的風》。圖／琅琅悅讀編輯室

圖／琅琅悅讀編輯室

圖／琅琅悅讀編輯室

2025松市以人生旅途為靈感，將展場打造成一座車站。圖／松菸

松菸好好逛！風格店家新品牌進駐、炊事場新裝亮相 眾多展覽市集接力登場

時序進入秋季，松山文創園區也迎來新氣象，近日多家特色品牌陸續進駐，為園區注入更多元的生活風格與創意氛圍。知名香氛品牌eyecandle選址於松菸炊事場盛大開張，以「松菸製作」為核心概念，設置蒸餾實驗空間及香氛工作坊，帶來療癒感官的嶄新體驗；風格店家不僅有多家品牌櫃位更新升級，更有融合本土情懷的巧遇農情巧克力、手作飾品工作室MixGene以及水泥家飾品牌T-bone全新登場，還能欣賞知名插畫品牌「馬卡龍腳趾」的四格故事展。

T-bone工作室(松菸風格店家)。圖／松菸 T-bone工作室(松菸風格店家)。圖／松菸

eyecandle松菸炊事場。圖／松菸

巧遇農情(松菸風格店家)。圖／松菸

馬卡龍腳趾-四格漫畫展。圖／松菸

活動期間「DFC臺灣十五週年特展」、「點點印 《時光印記》人生創作展」、「第五屆台北文創節」、「心中的小劇場陶作聯展」、「住棚節市集」等豐富展演與市集活動也接續展開，從文化創意到藝術美學應有盡有，邀請熱愛生活、勇於探索的民眾於10月3日至12日前來松山文創園區一同感受創意能量！更多詳情請見松菸官網和社群平台查詢。

「松市」主視覺。圖／松菸官網

活動資訊： 【2025松市：PASS︱過站不停】

活動日期｜10月3日至10月12日

活動地點｜松山文創園區 北向製菸工廠 一樓A7-N101

活動資訊｜https://reurl.cc/K9WjRy 【松市周邊好禮優惠活動】 (1) 2025松市限定松市旅行行李吊牌、KKlivehigh&傅文豪「過站｜不停」攝影展明信片組(2張/組)贈禮任務

*活動期間於現場打卡並標記松市，或填寫回饋問卷，即享好禮二擇一。完成兩項任務即可任選兩項贈品。 (2) 2025松市限定超Q「松moji」轉印貼、「一路PASS」通行吊飾、「松菸袋著走」旅行收納袋好禮滿額贈

*於松市消費達指定金額，即可兌換上述好禮：滿500元贈送「松moji」轉印貼；滿1,500元享好禮二選一（「松moji」轉印貼／「一路PASS」通行吊飾）；滿3,000元享好禮三選一（「松moji」轉印貼／「一路PASS」通行吊飾／「松菸袋著走」旅行收納袋）。

*每日禮品數量有限，送完為止。

*滿額消費禮須憑當日累積消費憑證兌換，每筆消費憑證限兌換一次。

松市旅行行李吊牌。圖／松菸 「松菸袋著走」旅行收納袋。圖／松菸

「一路PASS」通行吊飾。圖／松菸