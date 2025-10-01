南極上的台灣國旗到國寶名畫！史博館70週年「非．常文物」特展 魅力館藏一次看

國立歷史博物館（史博館）推出《非．常文物：你可能不知道的史博典藏》特展，以「非．尋常」、「非．常見」為主軸，讓鮮少展出或具特殊故事性的珍貴館藏亮相，即日起至11月9日止，歡迎民眾來史博館體會觀賞文物的新樂趣，看見人與物、歷史與情感之間的深刻連繫，從全新角度認識史博典藏的魅力。

史博館正門外觀，于右任「國立歷立史博物館」草書條幅。圖／琅琅悅讀編輯室

史博館自1955年籌設，是臺灣於戰後成立的首座國立博物館，70年來累積近6萬件珍貴館藏，《非．常文物》展猶如打開封藏的寶庫，探索星光點點的文物銀河中，被忽略卻極富意義的文化寶藏，與以往常見的精品展件不同，刻意挑選平時深藏庫房、不常亮相的典藏文物，許多藏品來自民間捐贈，是社會各界基於對史博館的信任與情感支持所無私貢獻的珍貴物件，不僅蘊含深厚的時代歷史和人文記憶，也梳理文物與人之間深層連結的過程，重新定義「典藏」的意義與價值。

《非．常文物：你可能不知道的史博典藏》展從「非．尋常」、「非．常見」的概念出發，且以「人與物的連結」為引線，串起三大主題，「人與物的交會」呈現史博館創館簡史、具特殊外觀形式或內在意義的典藏，以及來自世界各地收藏者捐贈的文物，探討物件隱藏的情感與交流。如魏清德家屬慷慨捐贈、並於2011年經文化部公告為重要古物的甘國寶指畫作品《虎》、書法家于右任《「國立歷立史博物館」草書條幅》等。

第一展區「人與物的交會」。圖／琅琅悅讀編輯室

。圖／琅琅悅讀編輯室

重要古物的甘國寶指畫作品《虎》。圖／琅琅悅讀編輯室

史博館《非．常文物》展出徐俊義所捐贈之《奇石盒餐》，頑石造型玲瓏、奇特，極具巧思。圖／史博館提供

史博館《非．常文物》展出《繆塞夫人來中國護照》，可窺見抗戰前受不平等條約保護的外國人在華的優越地位，是具有價值的史料。圖／史博館提供

「回憶與紀錄的定格」包含重大歷史事件相關文物，以及記錄人生特殊時刻的物件，從巨觀的人群到微觀的個人兩種角度，呈顯物件所承載的人性意念和想望。如「亞洲鐵人」楊傳廣《十項運動紀念牌》，見證體壇在國際舞臺上最早的「臺灣之光」；木雕工藝師黃國書費時3年由一整塊臺灣櫸木雕刻而成、致贈史博館的《鹿港暗訪》。

史博館《非．常文物》展出亞洲鐵人楊傳廣《十項運動紀念牌》，見證體壇在國際舞臺上最早的「臺灣之光」。圖／史博館提供

（左起）八百壯士電影用大國旗，1975、在南極升起的第一面國旗，1959-1960，史博館典藏

史博館《非．常文物》展出《自由中國號帆船模型》為紀念1955年6位船員冒險犯難、橫渡太平洋的精神。圖／史博館提供

史博館《非．常文物》展出木雕工藝師黃國書《鹿港暗訪》

「真實與想像的建構」則透過勾勒名人形象的相關物件，及描繪典籍傳說的虛擬角色作品，展現物件被賦予的人格詮釋與象徵。如張大千《以寫我憂》自畫像，繪寫畫家正在讀書的身影，落款詩作亦透露畫家心境；「畫狂人」葛飾北齋（1760-1849）巧妙融合「花和尚魯智深」、「武藏坊辨慶」、「狐嫁入（狐出嫁）」三主題於同一畫面的《北齋漫畫》單頁版畫等。

史博館《非．常文物》展出張大千自畫像《以寫我憂》，繪寫畫家的身影與心境。圖／史博館提供

史博館《非．常文物》展出「畫狂人」葛飾北齋《北齋漫畫》單頁版畫。圖／史博館提供

史博館《非．常文物》展出「畫狂人」葛飾北齋《北齋漫畫》單頁版畫 。圖／史博館提供

《非．常文物》展讓文物不再是靜默的展示品，而是穿越時空、訴說故事的見證者，觀眾也不只是旁觀者，而是故事的共鳴者與延續者。觀眾除了看見物件本身，更感受蘊含之情感、記憶與歷史的交織累積。此展也融入文化部《文化產業淨零指引》，從設計規劃、材料選擇到教育推廣，逐步導入「淨零排放」理念，包括採用高效率LED燈具、資訊設備綠能化，增加數位電子看板及電子紙，文宣無紙化等，鼓勵觀眾一同實踐減碳行動。史博館致力將「綠色」與「美學」並置，期望能達到環保與美感的雙贏，開啟對永續發展的思考與探尋。更多展覽資訊可至史博館官網或社群平台查詢。

文物與數位電子看板解說牌並列陳設。圖／琅琅悅讀編輯室

展覽現場有精美的集章活動。

史博館《非．常文物》展出1984年由奧地利魏伯儒捐贈之《十殿閻王》。圖／史博館提供

展覽資訊 【非．常文物：你可能不知道的史博典藏】特展

地點：國立歷史博物館1樓展廳

時間：即日起至114年11月9日，每週二至週日10:00~18:00（逢國定假日或活動則另行公告）。

「非．常文物」主視覺。圖／史博館官網