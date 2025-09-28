從典藏重生到文創應用！史博館「文物默默」與「老派浪漫」雙展登場

國立歷史博物館（史博館）今（26）日辦理《老派浪漫：館藏圖像創意應用特展》暨《文物默默．歷史MURMUR—典藏臺灣美術作品修護展》聯合開幕式，史博館館長洪世佑、前國立故宮博物院副院長林柏亭、藝術家劉國松、廖修平、吳隆榮、李明道、黃心健、洪易、黃椿元、林家宇（CLA Fashion Platform）等各界貴賓出席。雙展共同呈現史博館執行文化部「重建臺灣藝術史計畫」，針對相關珍貴文化資產在「專業守護」及「加值應用」累績的成果。

史博館外觀。圖／琅琅悅讀編輯室

史博館長洪世佑於《老派浪漫：館藏圖像創意應用特展》暨《文物默默．歷史MURMUR—典藏臺灣美術作品修護展》開幕式致詞

史博館長洪世佑表示，史博館今年70周年，雙展同步登場，「文物默默展」是藏品的「重生」，「老派浪漫展」則是藏品的「新生」，除了持續投入文物修護與研究，深入典藏文物本質、重建臺灣藝術史的完整拼圖，也積極以創新方式活化典藏，讓庫房瑰寶成為啟發當代創作的養分，且透過創意設計貼近民眾生活。

洪館長舉例，梵谷〈雨中橋〉及〈梅樹開花〉是深受日本浮世繪大師歌川廣重的作品所啟發，史博館展出的陳國展版畫也應用青銅器的紋飾，顯見博物館文物的跨界創新與藝術應用是普世的趨勢。本次雙展精選歷年執行文化部「重建臺灣藝術史計畫」的成果，透過對典藏臺灣美術文物的研究、維護、展示與近用推廣，讓不同世代的觀眾認識、欣賞屬於全民的珍貴資產，發揮美學教育、傳承歷史、重建藝術史脈絡及共享文化記憶。

張大千，《墨荷》，1965，水墨紙本，148.1 X 206.4公分 林玉山，《水暖》，1965，膠彩紙本，91 X 113公分

藝術家劉國松說，史博館70年的歷史是和臺灣現代藝術同時發展的，藝術家們早期能舉辦個展、參與國際展進行文化交流，多是史博館促成；吳隆榮補充，台陽美展、全國油畫展及世界兒童畫展，也都是在史博館發生；廖修平則提到在台灣最艱困的年代，史博館給予許多年輕藝術家走向國際開拓眼界的機會，希望更多民眾來史博館欣賞台灣重要的美術典藏。

《文物默默．歷史MURMUR—典藏臺灣美術作品修護展》呈現史博館修護的臺灣美術作品，年代橫跨臺灣清領時期、日治時期與二次大戰後的藝術創作，透過「藝術史拼圖」、「保存與科學之鑰」、「修護師的處方箋」三單元，呈現藝術脈絡的豐富多樣性及海內外美術展覽、文化交流的重要軌跡。

「文物默默」展覽一隅。圖／琅琅悅讀編輯室 史博館《文物默默．歷史MURMUR—典藏臺灣美術作品修護展》展場

史博館舉例，修護廖繼春1967年作品《幻想》時，在背面發現1張字跡模糊的手寫標籤「ㄠ」、「 木心」的殘字、2張點驗標籤與1張西班牙文的展覽標籤，比對1969年史博館曾邀請畫家參展馬德里西班牙當代藝術博物館的展覽圖錄上的品名，才確定畫作原名。其他包括洪救國《女童玩球》、林克恭《組合1971》、席德進《賣鵝者》等畫作，在維護臺灣美術作品的過程中發現的蛛絲馬跡，再次印證藝術史研究的果實，並揭露更多關於藝術家與作品的線索。

廖繼春《 靜物》，西畫，71 x 58(cm)，國立歷史博物館典藏

「靜物絹印復刻」39道印製工法。圖／琅琅悅讀編輯室

史博館修護廖繼春1961年畫作時，在背面發現1 張字跡模糊的手寫標籤、2 張點驗標籤與1張西班牙文的展覽標籤，才確定畫作原名為《幻想》。

觀眾可看見多件典藏臺灣美術作品修護前後的對照與背後故事，修護師如何運用紅外線、X光等科學技術檢視畫作層下細節，發現原作隱藏的構圖與真跡；也可透過修護紀錄片和互動裝置，了解修護人員如何為受損的書畫訂製修護處方，提供觀眾更有趣的視角與理解面向，體會文物雖默默無聲卻蘊藏豐富故事的迷人之處。

《老派浪漫：館藏圖像創意應用特展》呈現典藏圖像再生轉譯與創新應用的累積，以「跨域共創」、「品牌授權」、「價值永續」為理念，內容橫跨藝術共創、品牌合作與公益行動等，特別邀請五組當代藝術家參與館藏共創，包括洪易、黃心健、黃椿元、李明道（AKIBO）、林家宇（CLA Fashion Platform），創作融合史博館典藏元素的新作品，展現傳統與現代對話的無限可能。觀眾在「光影互動」體驗區，拿起現場展出的文創商品，即可觸發投影裝置，將對應的典藏原作影像投射在牆面和身上，觀眾隨即成為展覽的部分，親身感受傳統藝術融入當代生活的浪漫風采。

《 掐絲琺瑯博古圖瓜形蓋罐》，清末 ，琺瑯，19 (cm)，國立歷史博物館典藏

「老派浪漫：館藏圖像創意應用特展」展覽一隅。圖／琅琅悅讀編輯室 「老派浪漫：館藏圖像創意應用特展」展覽一隅。圖／琅琅悅讀編輯室

史博館「老派浪漫：館藏圖像創意應用特展」以回收家具結合複合媒材的裝置藝術展臺 史博館「老派浪漫：館藏圖像創意應用特展」呈現70周年館慶的代表文創品

「文物默默展」及「老派浪漫展」即日起於史博館2樓展出至11月9日，誠摯邀請民眾到來感受典藏修護的專業與藝術應用的活力，理解每一件文物背後，都有一段深刻的守護故事。10月17日將舉辦「從《文物默默‧歷史MUR MUR》展談修護、藝術史與博物館的交會」座談會，邀請專家學者透過跨領域的甘苦談，分享彼此在藝術史研究、博物館工作與文物修護領域的交會、彼此相輔相成的經驗與故事。

史博館長洪世佑(中)與藝術家劉國松(右2)、廖修平(右1)、吳隆榮(左2)及前故宮博物院副館長林柏亭(左1)於《文物默默展》合影

史博館長洪世佑(右1)與《老派浪漫：館藏圖像創意應用特展》共創藝術家洪易、黃心健、李明道、黃椿元、林家宇(右2起至左)合影

展覽資訊： 文物默默．歷史MURMUR—典藏臺灣美術作品修護展

時間：即日起至11月9日，週二至週日10:00-18:00（每週一公休，逢國定假日或活動則另行公告）

地點：國立歷史博物館2樓203展廳（臺北市中正區南海路 49號） 老派浪漫：館藏圖像創意應用特展

時間：即日起至11月9日，週二至週日10:00-18:00（每週一公休，逢國定假日或活動則另行公告）

地點：國立歷史博物館2樓201、202展廳（臺北市中正區南海路 49號）

「文物默默．歷史MURMUR—典藏臺灣美術作品修護展」主視覺。 「老派浪漫：館藏圖像創意應用特展」主視覺。