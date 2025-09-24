不丹、尼泊爾藝術作來台！南美館「宇宙迷宮」聚焦喜瑪拉雅文化、信仰與當代語境

臺南市美術館（簡稱：南美館）秉持「立足臺南、連結國際、共創未來」的經營方針，持續推出兼具在地文化與國際視野的展覽。今年繼策劃「鹹鹹的風飛沙．鹽分地帶美術家的歸返」、「詠唱世──人工智慧給人類的一封挑戰信」後，與雙清文教基金會合作推出「宇宙迷宮：喜馬拉雅當代藝術」，邀請觀眾走進充滿神秘色彩的喜馬拉雅藝術世界。

臺南市美術館與雙清文教基金會合作推出「宇宙迷宮：喜馬拉雅當代藝術」展。（南美館提供）

什麼是喜馬拉雅文化？

在世界屋脊的群山間，喜馬拉雅文化圈因獨特的地理與歷史孕育了深厚的信仰與藝術傳統。它橫跨青藏高原南北兩麓，不僅是印度、中國與伊斯蘭文明的交會點，也是佛教與唐卡藝術的重要發源地。這片地域遠離海洋，較少受到外來文化影響，使傳統得以完整延續。全球化與地緣政治的浪潮中，催生出一批遊走於傳統與現代之間、持續探索文化轉譯與身份認同的藝術家。

尼泊爾藝術家才仁・夏爾帕（Tsherin Sherpa）作品包含繪畫與雕塑。（南美館提供）

雙線交織：展現藝術家如何承接傳統、融入當代語言

在喜馬拉雅地區，嚴謹的唐卡繪製技法與佛教宇宙觀長期主導藝術創作。然而，面對快速變動的社會與跨文化交流，當代藝術家一方面在作品中重新詮釋這些深植於信仰的符號，同時也將它們置入全球的文化語境中。展覽由策展人高森信男策劃，分為兩大展區：「識界Cosmos and Identities」與「療癒Shanti of Healing」，分別呈現四位來自喜馬拉雅地區重要藝術家的藝術創作。透過此雙線架構，展現藝術家如何承接與轉譯傳統文化與宗教語彙，同時回應其離散經驗、身份認同與文化傳承課題。

展覽分為兩大展區：「識界」與「療癒」，分別呈現四位來自喜馬拉雅地區重要藝術家的藝術創作。（南美館提供）

四位喜馬拉雅地區藝術家 從自我療癒到符號視覺

1968 年出生於尼泊爾加德滿都的才仁・夏爾帕（Tsherin Sherpa），其作品橫跨歐美多地重要機構展出，並於 2022 年代表尼泊爾參加威尼斯雙年展。他的創作以符號重組與視覺再造為核心，將宗教圖像與當代語言銜接，挑戰神聖性與消費化之間的界線；展覽將透過整個展間呈現他的個展「識界Cosmos and Identities」。

尼泊爾藝術家才仁・夏爾帕Tsherin Sherpa為現場貴賓及民眾進行導覽。

才仁．夏爾帕，〈時輪〉，2025，壓克力、墨水、畫布，184 x 184 公分

尼泊爾藝術家才仁・夏爾帕（Tsherin Sherpa）作品雖為宗教藝術，卻饒富趣味。（南美館提供）

另三位來自不丹的藝術家：訶莎・卡瑪（Asha Kama）、金寶・旺楚克（Gyempo Wangchuk）、金柏麗（Zimbiri）共同展出「療癒Shanti of Healing」，以繪畫回應精神性、自我療癒與宗教文化延續的議題，共同呈現喜馬拉雅當代藝術的多樣面貌。包含不丹當代藝術之父訶莎・卡瑪（Asha Kama）以作品 《三十五佛懺：離苦之道》透過其獨特的圖像語言與象徵符碼，引領觀者進入更深層的思考與精神參與。此外，不丹藝術史上最年輕的唐卡大師金寶・旺楚克（Gyempo Wangchuk）創作不只蘊含工藝的厚度，更延展至當代語境：疫情、戰爭、現代化的衝擊議題與不丹的佛教文化、日常生活交織出獨特的敘事。

訶莎・卡瑪，〈三十五佛懺：離苦之道〉，2025，土壤顏色、壓克力顏料、畫布，119 × 119公分 。

金寶・旺楚克，〈心靈〉，2016，天然礦物顏料、畫布，114 × 86 公分。

金寶・旺楚克，〈六道輪迴圈- 生命之輪〉，2025，天然礦物顏料、畫布，132x160 公分

最後，首位於不丹舉行個展的女性藝術家金柏麗（Zimbiri），帶來了一種細膩卻有力的女性視角，作品中反覆出現的「老虎」，象徵了自信與自愛，猛獸符號既承襲不丹文化中的威武意象，也成為她的心靈導師：提醒她實踐自我尊重，並告訴觀者「愛自己並不等於自私」。

不丹藝術家金柏麗Zimbiri。（南美館提供）

金柏麗，〈拼圖（刺繡〉，2025，貼布繡、手工畫布，88x120 公分

金柏麗，〈迷宮之輪（幼虎）〉，2025，天然礦物顏料、手工編織帆布，118 × 116 公分。

穿行宇宙迷宮：身份、記憶與觀看

透過展覽，觀眾將走進一座喜馬拉雅藝術的「迷宮」，在符號與象徵的迴旋中，穿梭於藝術與文化的交會，探索深藏的記憶與精神力量。藝術家們在歷史傳承與個人記憶、宗教信仰與現代感知之間遊走，為亞洲當代藝術提供新的觀察角度，也凸顯亞洲豐富多元的文化特質。

策展人高森信男。（南美館提供）

展覽開幕式上，除策展人高森信男與藝術家才仁・夏爾帕以及金柏麗親臨現場，另外，南美館董事長游文玫與館長龔卓軍則開幕致詞分享，能讓人感受到遠方地域的精神內涵與文化面貌，是藝術愛好者、文化研究者、收藏家與民眾難得的機遇，歡迎來親眼體驗喜馬拉雅當代藝術的多重樣貌與深度，近距離探索這片遙遠地域的文化魅力。更多展覽資訊請至南美館官網查詢。

（左）南美館董事長游文玫與館長龔卓軍則開幕致詞。

展間內還有才仁・夏爾帕（Tsherin Sherpa）的作品〈祈願樹〉，民眾可以寫下心願，展覽結束後藝術家會將所有願望帶回尼泊爾為眾人祈願。（南美館提供）

「宇宙迷宮：喜馬拉雅當代藝術」展即日起展出至明年1月4日，有興趣的民眾可以前往參觀。（南美館提供）

展覽資訊 「宇宙迷宮：喜馬拉雅當代藝術」

展出時間：2025/9/9～2026/1/4

展覽地點：臺南市美術館2館 3 樓展覽室 K、L、M

