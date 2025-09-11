表演工作坊40週年壓軸大戲《那一年，我們下凡》 探索人生哲學的療癒喜劇

表演工作坊40週年壓軸大戲《那一年，我們下凡》9日於台北漢來大飯店舉行記者發布會。發布會地點選址飯店頂樓花園，巧妙呼應本劇「下凡」主題。該劇由藝術總監賴聲川親自編導，攜手演員朱德剛、宋少卿、許瑋甯、賴伂恩、陳敬萱、韋以承、梁正群共同出席。這場記者會也是特邀演出的藝人許瑋甯產後首度公開亮相，現場吸引了眾多媒體關注。

《那一年，我們下凡》是繼2021《江／雲．之／間》後，賴聲川導演時隔多年再次在台灣親自編導的作品。賴聲川導演坦言，自表演工作坊創團以來，劇場在社會中的角色已有所變化。過去劇場曾是社會論壇，台上台下不分看戲的觀眾，表演的演員，都可以針對故事裡所反映政治社會經濟現象展開熱烈討論；如今，則走向一種「哲學戲劇」。

賴聲川表示，儘管現代社會變得「比較輕」，人們談論的話題也趨於淺薄，「但戲劇還是可以發揮它的療癒的效果。」如同古希臘神殿旁一定附設劇場，個體的身心狀態在人類社會中，從來都是不亞於社稷大事的重要存在。「我希望台灣劇場能回歸到這樣的功能，透過笑聲，將議題來做轉化。」

《那一年，我們下凡》主視覺。（圖片翻攝自表演工作坊）

本劇在在藝術上回歸1985年創團作品《那一夜，我們說相聲》的喜劇風格，同時以「哲學喜劇」點題，原定由馮翊綱、宋少卿二位過去在相聲瓦舍合作多年的老搭檔共同主演，惜在記者會前夕馮翊綱教授因考量健康狀況無法負擔巡迴時程而退出，改由同樣浸淫相聲、戲劇多年的朱德剛老師接替演出。

「這就叫『翊綱換一剛』！」記者會上朱德剛幽默表示，並透露自己在年初表坊公布年度節目時便相當期待，遺憾現在要親身上陣，無法從觀眾席上愜意欣賞。朱德剛也提到收到劇本時，便為故事安排社會最底層的流浪漢，與高層企業家的命運交錯衍生出的張力而震驚，流浪漢的行為舉止顛三倒四，看似瘋癲，卻也因此不受社會規範和虛偽的束縛，而以最純粹、最直接的方式說出真理。

在基督教文化中，這類人被稱作「聖愚」，被認為與神祈之間存在神秘聯繫。朱德剛認為，賴聲川導演正是要藉此安排，將抽象形而上的討論，與世俗金錢遊戲、男女情感糾葛展開思辨。他以「臨危受命，誠惶誠恐，全力以赴，完成目標」四句話，道出接演的心情。

目前朱德剛除《那一年，我們下凡》，另在表坊巡演作品《這一夜，誰來說相聲》、《寶島一村》擔綱要角，除面對珠玉在前的忐忑外，更感到一份傳承與延續的責任，期許能在演出中將賴聲川導演「人無所求，了然一生」的理念，透過角色傳達給觀眾。

「不要有太多的慾望和要求，其實你可以很快樂、很豁然地過下去。」

預知終局記事，荒謬喜劇包裹深刻哲思

《那一年，我們下凡》故事以兩名討論哲學的流浪漢為主角，他們用拾荒得來的物品扮演不同歷史人物，進行橫跨古今中外的對話。一場車禍讓他們捲入頂流的商戰與情戰，更意外的是兩人竟自稱來自天上，目的是觀察研究人類的思想跟價值觀。事態急速失控，朝所有人始料未及的方向發展。

「一場藝文消息發佈會能吸引到這麼多記者朋友，這就是一種哲學！」被問及如何理解本劇標榜的「哲學喜劇」時，宋少卿妙語如珠，表示他尚未完全讀透劇本，但那恰如人無論走到哪個年紀，都無法誇口宣稱自己「讀透」了人生。宋少卿認為觀眾欣賞作品的同時，也像是在人生道路上前行，「到了終點，你總會明白點什麼。」

他形容這齣戲就像一扇窗，讓人提前思考自己走過與將要走的路，「我們人本來就不該為他人而活，要把自己照顧好，同時也應該多一點反思，怎樣可以做得更好？」

宋少卿也不忘自嘲，「我不知道該怎麼去用簡單的語言來表達對這齣戲的感觸，只是有了錯就要改進，就要改變—— 喝酒不開車，開車不喝酒！」

《那一年，我們下凡》主要演員朱德剛、宋少卿

在劇中，兩位身分成謎，可以是凡人，也可能是降臨人間的神祇的流浪漢，正是現代人普遍縮影。故事裡的神祈努力適應現代生活，身為凡人的你我何嘗不是如此？在反覆揣摩中，對於存在的危機感便油然而生：「我們可以是誰？」答案或許是多元的，我們不僅是過去的自己，未來更有無數種可能，可以是任何身份，也可以是以上皆非。

「下凡」，不單指故事裡神祈的遭遇，還屬於每個誕生在這個宇宙，此時此際的你我。

《那一年，我們下凡》將這份哲思融入風趣的日常對話中。「好入口，但細細品味後會發現這是一道六星級餐廳的高級料理。」本劇演員暨記者會主持人韋以承形容。他進一步將表演工作坊的創作比喻為時代的地圖，不同階段，賴聲川導演都通過作品提供觀眾思考路徑。而這次，我們將跟隨劇中神與人的腳步一同辯證時代。

節目資訊： 表坊四十《那一年，我們下凡》 演出日期：2025年12月26日至2026年01月04日 演出地點：臺北表演藝術中心大劇院