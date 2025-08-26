安卓藝術「石晉華回顧特展」　以藝術轉化病痛與死亡思索

2024年夏天，台灣少數觀念行為藝術家藝術家石晉華因車禍意外往生，為追念這位安卓藝術成立第一位合作代理的藝術家、與攜手同行到生命最後一刻的老友，創辦人李政勇決定將畫廊15週年的第二場展覽命名為「石晉華」，展覽時間自即日起至9月20日，展覽匯聚了15年來畫廊在不同時期推薦的石晉華作品，有多件私人收藏了十多年、未曾曝光的《走筆》也將在藏家支持下難得借出亮相。除了最為人知的「走筆」系列與《走鉛筆的人》，兼容「行走」與「測量」概念的《今日藝術》、《一千日》、《胰島日月記——2019年10月》，以及為數不多卻是藝術家後期最為享受繪畫樂趣的「油畫」系列，亦將同步展出，引領觀眾回顧石晉華精彩且深刻的創作能量。

展場一隅，圖：安卓藝術提供

展場一隅，圖：安卓藝術提供

轉化身體病痛經驗，用生命「刻畫」自己對存在意義的探索

自從17歲診斷出幼年型糖尿病後，驗血、記錄、注射胰島素就成為石晉華生命中每日進行的日常。而他在系統學習觀念藝術後，「測量」這個原本只為保證生命而被迫進行的行為，卻轉而成為他賦予自己生命意義與價值的機會。藝術家將其轉化為藝術創作的「形式」，藉以表達其嚴肅、沉重，或幽默、抒情的「內容」。在《胰島日月記》中，石晉華以一個月的時間，連續每日將自己所需的胰島素劑量用注射器打出，混合鉛筆的筆觸在水彩紙上留下充滿韻律節奏的線條和其模糊的暈染。這31個團線的塗畫，串接起藝術家個人生存的藥物治療和藝術轉化下的切身體驗，表達其生命裡獨特的時間與藝術刻度。

《胰島日月記—2019年10月》 Insulin Journal, October ，圖：安卓藝術提供

而十年前完成的《一千日》，則是石晉華將其佛教信仰與個人測量行為交融的代表。藝術家每日持唸「南無地藏王菩薩」一千遍，如此持續一千日，並在每日刺破手指驗血糖時將血滴留在宣紙上，在血點下方用鉛筆記錄當日持念佛號的次數，以三年多的時間完成這件經典的行為藝術。《一千日》中的每一個點都是藝術家匯聚精神，將內心專注於一件事物的具象化。對石晉華而言，這一千個點是點在心中的的同一處，是「一個菩提的心苗，永不放棄，直到圓滿」。石晉華將每日為延續生命而做的測量與記錄昇華為對內在精神的儀式性探索與呈現。

《一千日》 One Thousand Days，圖：安卓藝術提供

走鉛筆的人_過程影像(23)，圖：安卓藝術提供

《今日藝術》 Art Today，圖：安卓藝術提供

《今日藝術》 Art Today_ 局部，圖：安卓藝術提供

何謂「走筆」？走的是筆，也是握筆之人的身與心

始於1994年的「走筆」系列，最初是石晉華在書寫日記時發現筆下字跡逐漸斷斷續續，他有感於這枝陪伴自己多年的筆即將走到生命盡頭，於是在一張白紙上塗筆走線將筆水耗盡，完成了他生涯裡的第一件《走筆 #1》，同時寫下「生命中最後的一張畫—獻給整整一生都與我為伴的一支筆」這首詩。這是「走筆」的源起，也是其創作中關於「行走」概念演繹的初始。2008年創作的《走筆 #44》，藝術家用鉛筆走畫出上下翻飛的激烈線條，並將其行走過程中的削下的鉛筆屑自由地粘貼於畫紙上。2011年的《走筆 #105》，藝術家不沿用過往走筆的線條，而是在寬逾2米的畫紙上反覆刻寫自己的名字，藉以凸顯與反思簽名這個形式對於作品價值與市場的影響 (石晉華所有的《走筆》作品圖都是沒有簽名的，因為藝術家是以觀念行為藝術看待此系列，故簽名只出現在走筆文件上，而不出現於走筆的作品圖上)。

《走鉛筆的人》過程影像 Pencil Walker Image of procedure，圖：安卓藝術提供

堪稱「走筆」系列集大成的《走鉛筆的人》，從1996年進行到2015年，是石晉華在高2米44，寬9米76的一座木板牆上，用鉛筆來回行走出二十年的歲月與痕跡。每次走筆創作的時間長達2小時15分鐘，過程考驗行者的生理與心理之間的平衡，也將藝術家創作的過程與個人修行疊合為一。藝術家在這片木板牆上前後總共做了60次的「行走」、「劃線」與「誦經」，他一邊行走筆一邊持誦《心經》與諸佛菩薩的名號，原本潔白的墻壁被層層疊疊的鉛筆線條覆蓋，逐漸變得漆黑反光又如墨污濁，象徵行者過去生生世世積累的惡業。在創作過程中，石晉華耗盡了一隻又一隻的鉛筆，將其身體以線的形式留在了墻上，把無形的生命業力轉化為一道道有形的筆跡，在筆與線的行走間達成心靈的救贖與轉化。

《走筆 #44》 Pen Walking ，圖：安卓藝術提供

石晉華曾留下對死亡的感悟

石晉華對於死亡的凝視與生命無常的思考，在他的藝術創作中從來沒有間斷，不論是疫情前創作的油畫《牛的屠體》，或疫情期間完成的《須彌山》，都分別從藝術史的角度和個人信仰的觀點回應著｢死亡」的課題。石晉華於2024年6月28日不幸地往生。而對於人生的無常，他在漫長的創作、思考和佛法修行中形成自己的感悟。他說：「如果一枝筆，可以是一個人的一生。那麼在漫長的生死輪回中，我重複走出的是什麼樣的人生線條？不就是不斷地生、老、病、死嗎？這些辛苦有意義嗎？還要這樣繼續下去嗎？…… 面對這樣的人生，其實你並未看透。你既渴念也厭棄，你有些痛恨自己。於是，你沉默…，而你的沉默，就是筆。」

《須彌山》 Sumeru Mountain，圖：安卓藝術提供 《牛的屠體》 Carcass of Beef，圖：安卓藝術提供 展場一隅，圖：安卓藝術提供

關於藝術家：石晉東(1964-2024)

石晉華，台灣少數觀念行為藝術創作者之一，1964年出生於澎湖馬公，2024年逝世於高雄。由於患有幼年型糖尿病之故，從17歲開始日復一日監測、紀錄身體狀態、注射胰島素，這些經驗迫使藝術家時時面對生存的嚴苛情境，他對待身體猶如一個他者與工具，透過藝術實踐映照出非凡的精神體積。石晉華在台灣觀念行為藝術領域中，具有歷史性的角色，曾經多次受邀於台北與亞洲雙年展中展出，作品典藏於澳洲白兔美術館、國立臺灣美術館、臺北市立美術館、高雄市立美術館、台灣藝術銀行及富達國際。2017年於高雄市立美術館舉辦大型個展「線－石晉華當代宗教藝術展」，2021年於台東美術館舉辦「石落心田 終歸大地──石晉華個展」。 關於安卓藝術

安卓藝術2010年成立於台北，是一個推廣台灣、亞洲和國際藝術家的當代藝術平台，同時致力於策劃創新且具有啟發性的展覽項目，並藉由不同地區策展人和美術館的合作計畫，落實本地和國際藝術文化交流。成立以來，安卓藝術多次將台灣藝術家推廣至北京、香港、馬尼拉等地的空間展出，2017年起更於香港巴塞爾藝術展上成功推出石晉華的「行路一百公里」、李明則的「遊俠戲影」，以及日本藝術家大卷伸嗣的「臨界之氣-時空」等項目，獲得國際藝壇矚目。2019年後，安卓藝術與關渡美術館合作，接續以「光年：傅饒」、「存在的細語：大卷伸嗣」、「潮汐時間表：瑪莉娜．克魯斯」、「從你的窗櫺開始綻放以來：安德利亞．梅達爾」等展覽，深化旗下經紀藝術家的學術能量。

石晉華_攝於2019年12月個展_向大師致敬，圖：安卓藝術提供

2027香港巴塞爾_行路100公里現場行為紀錄，圖：安卓藝術提供

展覽資訊： 《石晉華 Shi Jin-Hua》回顧特展

展覽日期：2025/08/16(六) - 2025/09/20(六)

展覽地點：安卓藝術（106台北市大安區信義路三段147巷45弄2號1樓）

「石晉華」展覽主視覺，圖：安卓藝術提供