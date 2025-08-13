港都微醺之旅！高雄駁二「嬉啤派對」串聯電音、啤酒與文化遊艇9/13前導搶先啟航

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

駁二藝術特區深具口碑的「嬉啤派對」今年預定於國慶連假10月10日至12日登場，集結精釀啤酒及美食攤位，打造高雄獨特的啤酒慶典與音樂饗宴，此次更特別搶先推出前導活動「海陸聯酩．精選出航」，於9月13日下午四點至晚上七點半開航，串連高雄特有的觀光運具，帶領參加民眾從陸上的哈瑪星號轉乘海上的文化遊艇，還準備了高雄精釀品牌「自由人釀造」生產的風味啤酒，搭配「Le Bon Marche好市集手作料理」的特色餐點，邀請民眾一起在高雄港的金色波光中乾杯！

駁二藝術特區「嬉啤派對」即將在9月、10月登場！

高雄市政府文化局長王文翠表示，駁二嬉啤派對不僅是眾多精釀啤酒及美食攤位大顯身手的年度盛會，也是無數啤酒愛好者及美食饕客必訪的熱鬧慶典。為豐富參與民眾的感官享受，今年特別策劃一場前導活動「海陸聯酩．精選出航」，串連哈瑪星號及文化遊艇兩大高雄特有的文化觀光運具，並加入啤酒、美食及音樂元素，將嬉啤派對的特色與高雄獨有的港都魅力融為一體，希望讓每位參與者都能在輕鬆愉悅的微醺氛圍中，體驗海港城市的多重魅力。

「海陸聯酩．精選出航」行程由高雄在地導覽品牌「港都認識王」領軍，帶著民眾搭乘濱線觀光列車「哈瑪星號」，走訪具有百年歷史的哈瑪星鐵道園區，隨後轉乘文化遊艇出海探索高雄港的海上風光。在遊艇上，還有派對嗨咖「民生電氣」帶來不間斷的DJ表演，打造視覺與聽覺的雙重饗宴。每位報名者皆可以品嚐「自由人釀造」推出的三款精釀啤酒，每一支啤酒都將搭配由「Le Bon Marche好市集手作料理」配合不同風味酒製作的特色餐點，讓啤酒與料理完美契合。自由人釀造共同創辦人黃俊能，也將親自在船上介紹自家啤酒的風味特徵與食材搭配。

海陸聯酩結合高雄特有的文化觀光運具，將搭乘「哈瑪星號」走訪百年鐵道園區。

海陸聯酩將邀請「民生電氣」在遊艇上帶來不間斷的DJ表演，打造視聽雙重享受。

海陸聯酩報名者皆可品嚐「自由人釀造」生產的啤酒，並邀請創辦人介紹每款風味特徵。

搭配海陸聯酩提供的酒款，「好市集手作料理」將製作完美契合啤酒風味的特色餐點。

為推廣台灣本土精釀啤酒品牌，今年嬉啤派對首度推出聯酩酒於活動期間（10/10-10/12）限定販售，選用自由人釀造釀酒師黃俊能、牟善群，與高雄科技大學水產食品科學系已故教授吳建輝共同研發的玉荷包酸啤酒Chill 53，為全台首支採用功能性乳酸菌發酵的酸啤酒，並加入高雄芳境合作社的玉荷包原汁，為啤酒愛好者提供玉荷包香甜與酸爽風味交織的味覺新體驗。

前導活動「海陸聯酩．精選出航」將於9月13日開航，名額有限，即日起開放報名，凡參加活動並加購「海王海后杯套組」即可於當日獲得一瓶嬉啤派對聯酩酒提前嚐鮮，加購套組內含容量升級的嬉啤派對啤酒杯、啤酒杯掛繩，以及兩張兌酒券可於嬉啤派對活動現場兌換指定酒款。更多活動資訊及報名請上駁二官網或官方社群查詢。

「海陸聯酩」融入啤酒及美食元素，歡迎參加民眾品嚐精選的風味啤酒及餐點。

參加海陸聯酩並加購周邊套組，即可獲得嬉啤派對限定啤酒杯等好禮及指定活動兌酒券。

活動資訊： 嬉啤派對（Pier-2 Beer Festival）

時間：2025年10月10日－10月12日

地點：高雄駁二藝術特區 前導活動「海陸聯酩．精選出航」

時間：2025年9月13日 16:00－19:30

地點：哈瑪星號 & 高雄文化遊艇（串連海陸觀光路線）