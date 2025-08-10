2025戲曲夢工場「乙巳革命」8月底啟動 汪俊彥策動6齣戲 顛覆戲曲新想像

2025乙巳年，一場屬於戲曲的革命即將引爆。國立傳統藝術中心打造的實驗平台「戲曲夢工場」邁入第八屆，今年以「乙巳革命」為題，啟動「非做不可」的創新行動，集結六組創作團隊，橫跨布袋戲、歌仔戲、京劇、馬戲與科技藝術，將於8月30日至10月5日，在臺灣戲曲中心接力上演，邀請觀眾直擊當代戲曲的造夢現場。

策展人汪俊彥談到策展理念，回到主題本身，「革命」發生之際，各種論述並行，蘊含多重面向且同時變動，今年六齣戲面對「革命」的命題，分別以不同角度與形式呈現，不過都聚焦在共同的特質上：有意識地將戲曲與各自關注的議題融合，這正是「革命」的驅動力。汪俊彥強調，這呼應他在「戲曲夢工場」策展文章中所提的理念，「革命需要不滿，革命需要伙伴」。

「戲曲夢工場」策展人汪俊彥，圖片由傳統戲曲中心提供。

他進一步指出，人們感知到某些事物不應被接受或視為理所當然，這種覺醒的可能性，讓戲曲夢工場成為激盪戲曲美學的創作平台。汪俊彥反思，當今的世界仍持續進行革命，因為無法導向單一的想像，如標準的世界、現代、美學或人性，現代革命的核心精神，正是拒絕單一標準的評價體系，並非只有一套固定的標準、框架來衡量與評論戲曲。

回到策展精神與觀眾的參與，汪俊彥強調大家很在意觀眾的感覺，進到劇場不只在意導演所設定的命題，在對話與思索之間，觀眾可在六齣戲中扮演不同批評與感知的角色。汪俊彥期待透過「戲曲夢工場」系列活動，讓觀眾在劇場中感受到更有活下去的動力和能量，激發內在的關懷與回應。

打頭陣的是明日和合製作所在8月30至31日開演《嘉慶君夢遊臺灣》，從新世代視角重構歌仔戲文化記憶，引領觀眾穿梭歷史、媒介與認同的奇幻旅程。9月6至7日，義興閣掌中劇團推出《英雄製造》，以布袋戲結合紀錄劇場，展現革命英雄的多重樣貌，延續劇團搖滾反叛的創作風格。

臺北木偶劇團《鬧・NOW》呈現布袋戲「雙棚絞」的歷史剪影，圖片由傳統戲曲中心提供。

9月13至14日合作社《前方有三岔路口》改編自京劇名段《三岔口》，運用身體技藝探索選擇與命運間的張力。緊接著9月20至21日，臺北木偶劇團《鬧・NOW》以《西遊記》孫悟空「三鬧」故事為隱喻，挑戰既定規範，映照演師生涯的突破掙扎。

9月27至28日，烏犬劇場《低・俗・畫本》聚焦「非典型」主角的登場可能，透過監獄中的神祕相遇，展開差異共存的對話。壓軸演出是10月4至5日，由「壁」製作委員會帶來《皇上還沒來的時候》，融合京劇與AI生成技術，在虛實之間展開一場跨時空對話。

「乙巳革命」不止於劇場形式的革新，更是對戲曲本質的探索。六檔作品、六種語言，從翻轉經典到打開未來，每場演出都是對世界的回應。

展演活動： 2025戲曲夢工場「乙巳革命」

時間：8月30日至10月5日

地點：臺灣戲曲中心