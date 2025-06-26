「北藝學院秋季課程」邀林懷民等專家開講！從歐洲劇場到舞台實作 激盪深度對話

北藝學院秋季課程即將啟動，延續春季班熱烈迴響，秋季課程以「構作與創作」為核心，邀集雲門舞集創辦人林懷民、學者楊莉莉、羅仕龍以及導演王世偉，於8月5日至12月23日期間，透過14場講座與8堂工作坊，展開跨文化、跨世代的藝術對話。

臺北表演藝術中心董事長王文儀表示，「構作與創作」是雕琢的功夫，在AI語言與數位影像交錯的時代，「構作」不只是舞台呈現技術，更是觀看世界的訓練方法。北藝學院透過此課程回應當下文化轉型，強調劇場不只是演出，更是思考與創造的現場。此外王文儀特別感謝光寶科技創辦人宋恭源長期支持文化活動，為台灣積累人文底蘊不遺餘力。

北藝中心董事長王文儀，圖片由臺北表演藝術中心提供。

雲門舞集創辦人林懷民將以「江湖行」為題，回顧自23歲學舞、26歲創辦雲門舞集的創作歷程，分享如何運用動作、音樂與視覺，將文本轉化為舞作。現場亦將播放珍貴舞作影像，揭示其創作與經營心法。林懷民提到，回顧個人創作歷程，形容自己像是不斷「補習」與學習，將文化與藝術知識內化為作品內容，這份不斷補課的心情，也成為在課程分享的核心觀點。

北藝學院講師、雲門舞集創辦人林懷民，圖片由臺北表演藝術中心提供。

法國戲劇研究專家楊莉莉開設三大系列課程：「法國劇場面面觀」解析現代法國劇場生態與政策發展、「展讀經典劇」以莫里哀《守財奴》示範讀劇與構作分析，「歐陸的戲劇顧問」則聚焦戲劇顧問如何將文本轉化為舞台語言，她也鼓勵學員未來親身走進巴黎劇院，體驗法國戲劇文化。

清華大學中文系副教授羅仕龍將以「我們的時代，我們的福瑟」為題，深入剖析2023年諾貝爾文學獎得主、北歐劇作家約恩．福瑟（Jon Fosse）的獨特語言節奏、敘事結構與靜謐張力，呈現當代精神狀態的多重樣貌。

導演王世偉則主持「戲劇構作工作坊：及物之間」，透過福瑟劇作，引導學員結合聲音、身體與空間，探索創作與詮釋的新可能，突破既定框架，開展與「他者相遇」的劇場經驗。

北藝學院以「構作與創作」搭建思辨與實踐的橋樑，鼓勵學員從在地視角連結全球劇場傳統。林懷民的在地創作、楊莉莉的法國洞見、羅仕龍與王世偉的北歐探索，共同激發跨文化對話，深化劇場作為當代思考場域的角色。課程甄選至6月30日截止，歡迎年滿18歲、致力於表演藝術創作的青年申請參加，需通過書面與面試審查，預計招收20名學員。部分講座對一般觀眾售票，邀請藝文愛好者參與這場思想與藝術的交流盛會。

演講/講座/研討會 北藝學院 2025構作與創作秋季課程

時間：2025-08-05 - 2025-09-23

地點：公共空間；北藝中心2F太陽廳東南區、北藝中心11樓排練場費用：

4,500元（含保證金2,000元，全程參與者將全額退還保證金

報名：2025-06-30截止

北藝學院秋季課程即將於8月啟動，課程甄選至6月30日截止，歡迎年滿18歲、致力於表演藝術創作的青年申請參加，圖／取自臺北表演藝術中心官網