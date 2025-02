白恐獄中手稿捐贈人權館！228前出版《陳中統獄中日記》補遺歷史缺片

國家人權博物館(以下簡稱人權館)22日於景美園區舉辦《陳中統獄中日記》新書發表會,作者陳中統與本書編輯人權館黃龍興組長對談,分享成書歷程與難忘的生命記憶,吸引不少關注人權歷史發展的學者專家與民眾與會,包括中研院臺史所許雪姬教授、政治大學臺史所李福鐘教授及薛化元教授、新北市議員陳乃瑜、政治受難者前輩等人參與。

《陳中統獄中日記》為白色恐怖受難者前輩陳中統從被逮捕當日開始書寫直到出獄前的日記,為期十年(1969年至1979年)。這些私密而直接的紀錄,不僅是珍貴的歷史證詞,也能讓未曾親歷威權統治的年輕世代理解那段動盪歲月,反思當前自由與人權的可貴。陳前輩感謝人權館及黃組長努力不懈地出版此書,現場並且捐贈〈十年日記.紀要〉、珍貴照片及兩本完整記錄1969年日記的默克診療手冊。

陳中統前輩(右)將〈十年日記.紀要〉手稿捐贈給人權館,由人權館洪世芳館長(左)代表受贈。

陳中統前輩於外役時期會將平日心情或發生事件依照時間順序,以日文書寫於筆記紙上,並且縮小字體以便利藏匿,後續再利用定期面會或出去看病的機會,透過家人將筆記帶回家裡。本件紙張尺寸略大於A5。

面對記錄自己青春歲月的獄中日記得以順利公開出版,陳中統前輩表示,他在1969年被逮捕後幾乎天天寫日記,直到1970年開始擔任醫務外役後,有時得隔20幾日才有機會將一些重要但無法及時書寫的事記錄下來,日記變成「週記」甚至「月記」。他並提到,考量當時的安全檢查及各類演習,日記可能被搜查出來,因此他特別使用日文書寫或利用《默克診療手冊》記事,例如在222頁記錄2月22日被捕當天的事情。他期待藉由這本私人紀錄的獄中日記出版,民眾得以了解當年監禁場域所發生的種種事情,補遺歷史的空白。

陳中統前輩在筆記紙上畫分格子,1格為1個月,以日文書寫月曆內容;本面記事年份為1972年5月至12月,紙張大小約等於今日A5尺寸。

政大臺史所教授薛化元於致詞時特別提到,日記是歷史研究的一手史料,是當事人當時所見、所聞的紀錄,與官方檔案比對後,在史料考證上有珍貴的價值。藉由日記所記載的獄中生活點滴,可以看見當時監獄內部管理與作業人員不為人知的一面,立體化呈現白色恐怖受難者流轉於自我監視、馴化與抗爭的經驗,讓社會大眾得以同感白色恐怖受難者及獄外之囚的處境。薛教授也指出,口述歷史可能因時間推移而有所遺漏、變形,因此像《陳中統獄中日記》這樣的親筆書寫、十年份的紀錄顯得格外難得。薛教授期待這能鼓舞更多前輩把這段歷史說得更清楚。

政治大學臺灣史研究所薛化元教授致詞時表示,透過陳中統前輩的日記紀錄,可以深入看見當時獄方管理階層如何對待這些平凡、非如雷震一樣身分特別的政治受難者。

人權館館長洪世芳表示,陳中統前輩為人熱誠、懇切、善良、幽默風趣,他在渡完蜜月的早上即被約談逮捕,對於一個正值32歲、具醫學專業,人生才正要開始的人來說,是一個很大的變局。陳中統醫師於白色恐怖時期遭關押於景美看守所,面對無法掌控的命運與難友們的無聲離去,他選擇以書寫來記錄那段充滿恐懼與壓迫的歲月。洪館長指出,日記通常是個人內心世界的書寫,蘊含最細微、真實的情感,但這份私密的紀錄被公開,卻是一種歷史見證,能進一步成為守護人權自由的力量。

黃龍興組長以愛恨情仇總結陳中統醫師在日記裡的呈現,他指出,陳醫師對於難友及獄方都一視同仁的愛;身陷囹圄的自己在面對醫學院同學或學弟業已在醫療領域有突出表現及成就時,會有淡淡的「怨」,在導讀中,比較沒有特別著墨的親情,例如父子之親、夫妻之情、親子之情;友情則有與陳映真及吳耀忠的同學之情,以及對當時統治者蔣介石、蔣經國的「仇」,未來可再論述。

黃龍興組長(左)與陳中統前輩(右)對談,分享成書歷程以及一些藏在文字以外的生命故事。

黃組長表示,日記中藏有許多不經解釋就無法得知的細節,例如陳前輩在1969年2月23日關押第二天的日記提到希望偵訊到28日為止,原因即在於他回日本的簽證在2月28日到期,超過就沒有希望。黃組長也補充解釋,〈十年日記.紀要〉有許多創傷記憶恢復以後自我逐漸療癒寫出的細節,可以當作閱讀日記時一個重要的補充檔案。

陳中統前輩則以日記中,面對47位遭受槍決的難友,同樣以二條一起訴的難友藍振基在七月某天被拉去槍決,他在日記寫下「Mr. Blue, a school teacher, Shot this dawn. Next may be I. 真是好恐怖」,以寥寥幾語傳達當下心境寫照,也讓後人得以理解威權統治下政治受難者的生存處境。面對現場提問對於獄方的看法,陳前輩表示管理階層裡面有好人也有壞人,但不論如何,他給的藥始終一樣,不曾有所分別。

白色恐怖受難者前輩陳中統在《陳中統:獄中日記》新書發表會上致詞,面對這本從他被逮捕當日開始書寫直到出獄前為期十年的日記(1969年至1979年)終於出版,他充滿感謝,並期待透過這本書能讓更多人看見不曾見過的歷史。

人權館表示,《陳中統獄中日記》的出版是國家人權博物館持續推動轉型正義的重要成果之一。人權館致力於保存臺灣威權統治時期的人權歷史,透過史料蒐集研究、展覽策劃與教育推廣,讓社會大眾理解過去,珍惜當下的自由與民主。人權館將持續推動相關出版與教育計畫,期待未來能有更多政治受難者的記錄被保存與公開,讓這段歷史不被遺忘,使人權的價值扎根社會各個角落,成為捍衛民主自由的重要力量。

陳中統前輩(左2)於新書發表會後舉辦簽書活動。