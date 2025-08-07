聯合國喊減塑，台灣孩子先行一步──520所學校的減塑行動，讓島嶼重新呼吸

文／知田出版

2018年，慈心有機農業發展基金會與福智文教基金會共同推動「點亮台灣‧點亮海洋」校園減塑計畫，至今有超過520所學校、21萬名師生參與，累計減少碳排放近16萬公斤。這項從校園發起，深入社區的永續行動，其成果與真實故事已集結成書──知田出版將於8月5日正式推出《不塑島上的守護者：大手牽小手，師生減塑GO!》，完整記錄19篇來自教育第一線的感人環保旅程。

新北市教育局局長張明文在推薦序中指出：「《不塑島上的守護者》是一面鏡子，讓我們看見教育的力量；也是一盞燈，引領我們走向一個不塑、永續的未來。」這場由老師與孩子攜手推動的源頭減塑行動，不僅獲得多所學校與教育局處的響應支持，也深深改變了台灣校園、家庭與社區的日常習慣，是台灣目前最具規模與深度的永續教育實踐。

不只是一本書，更是一場改變文化的行動紀錄

《不塑島上的守護者：大手牽小手，師生減塑GO!》展現全台各地的老師們，面對不同挑戰做出的創意回應。

在台東偏鄉，有老師教孩子用舊衣縫出環保袋、用月桃葉當盤子，讓「環保」在資源匱乏中成為創造力的養分；在台北市，有教師嘗試「先行動、再教理念」，用撿垃圾活動開啟孩子對海洋與塑膠問題的好奇與同理。

而在這些課堂背後，是更多家長、社區成員的回應與轉變。有的家長從反感學校推動「不塑早餐」，到被孩子的堅持感動，默默將一次性塑膠用品收起；有的學生從不敢開口，到主動對早餐店老闆說：「不用給我塑膠袋，我有自備袋子。」

這股由校園掀起的綠色行動力，不僅改變了教學現場，更帶動生活方式的革新──從事不關己轉為積極關注、從依賴塑膠轉為思考選擇，讓永續意識逐步走入日常，建立與環境共好的生活態度。

為什麼這場行動對台灣至關重要？

書名：《不塑島上的守護者：大手牽小手，師生減塑GO！》

作者：知田出版編輯室, 慈心有機農業發展基金會

出版社：知田出版

出版時間：2025年8月5日



台灣四面環海，非常依賴海洋資源，也首當其衝面對海洋塑膠污染的挑戰。根據相關統計，台灣每年產出的塑膠垃圾量超過150萬噸，其中大部分仍仰賴焚化或掩埋處理，部分更流入大海，危害海洋生物與生態系。源頭減量，是最關鍵、也最困難的一步。

「點亮台灣‧點亮海洋」計畫正是在這一步上走得最深遠的行動之一，透過教育的力量，讓孩子成為改變的種子，也讓整個社會開始對「塑膠依賴症」進行反思。

無肉市集創辦人張芷睿閱讀了本書文稿後，深受感動地表示：「這本書描繪的不只是減塑，更是一種溫柔而堅定的生活哲學與文化選擇。身為母親，我在閱讀過程中頻頻拭淚，也更加確信，我們每一個人都能成為改變的一部分。」

這些故事與數據都在證明：當你我都願意起身行動，小小的改變，也能匯聚成翻轉未來的力量。

