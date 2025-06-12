Hami書城×國立空中大學 2025攜手啟動「電子教科書永續行動計畫」 落實低碳、公平與未來學習
Hami書城在2025年4月正式取得碳足跡標章，成為目前國內唯一擁有碳足跡標章的電子書平台，今(12)日Hami書城與近年積極推動校園低碳學習及綠色閱讀的國立空中大學（以下簡稱國立空大）合作簽約，正式啟動「電子教科書永續行動計畫」，國立空大可望逐年減少近萬冊的印刷量，落實低碳學習、未來學習與公平學習，減紙行動與教育創新雙軌並行，與Hami書城合作聯手打造教育新典範，共同推動ESG目標，實踐綠色閱讀與綠色教育。
這次的「電子教科書永續行動計畫」簽約儀式，在中華電信董事長簡志誠的見證下順利完成。這個計畫具有三個指標性意義，一、Hami書城與國立空大合作，聯手打造教育新典範，Hami書城提供電子教科書上架與閱讀平台，串聯課程資源並提供國立空大專屬入口讓學生使用，推動未來學習；二、「減紙行動×教育創新」雙軌並行，國立空大宣布將減少紙本教科書印製量，改以電子教科書為主，邁向無紙化教學，學生透過Hami書城無縫接軌於校內外學習，落實低碳學習；三、提供偏鄉與弱勢學習資源，促進數位平權，確保每位學生都能享有平等的數位閱讀機會，實踐公平學習。
中華電信董事長簡志誠表示：「中華電信長期致力於ESG永續發展，用實際行動展現環境保護，很高興見證Hami書城攜手國立空中大學，合作『電子教科書永續行動計畫』，這是結合科技、閱讀與教育的創新合作，也落實我們對地球的承諾。謝謝經營Hami書城的中華電信子公司春水堂科技與國立空中大學共同推動綠色閱讀與綠色教育，也期待更多的教育單位一同加入！」
春水堂科技董事長孟義超提到，春水堂科技經營Hami書城多年，深耕數位閱讀市場，這次的合作讓Hami書城成為國立空大電子教科書的專屬平台，不僅幫助偏鄉及弱勢族群降低學習障礙、縮短城鄉落差、促進數位平權，同時也結合ESG政策，對應聯合國永續發展目標，包含SDG4優質教育與SDG13氣候行動，與合作夥伴共同為ESG永續發展盡一份心力，並創造閱讀風氣，提升國家競爭力。同時，國立空大的教師及同仁現在已經可以在Hami書城閱讀電子報紙、雜誌、暢銷書等，為雙方合作邁向第一步的節能減碳。
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