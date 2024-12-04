兩岸青年網路文學交流與合作 展望未來文學創作邁向新高度

文／聯合文學編輯部

由聯合文學、浙江省作家協會、浙江出版聯合集團、浙江出版傳媒股份有限公司主辦、聯合線上、浙江文藝出版社、浙江省網絡作協、中國互聯網作家村、愛奇藝共同承辦的第四屆兩岸青年網路文學比賽於11月28日，第四屆兩岸青年網路文學大賽頒獎典禮暨第五屆啟動儀式在杭州浙江數位出版印刷大樓順利舉行。本次活動匯集兩岸文學、文化及相關領域的眾多重量級嘉賓，旨在深化兩岸青年在網路文學領域的合作與交流。

第四屆兩岸青年網路文學大賽頒獎典禮現場嘉賓及媒體記者朋友。（圖／聯合文學提供）

本屆活動出席嘉賓吸引了來自兩岸文化界和文學界人士、歷屆大賽獲獎代表、兩岸青年創作者代表、自媒體人及兩岸新聞媒體等約150餘人參與了本次活動。

本屆競賽優秀作品的得獎者在典禮中接受表彰，展現了兩岸青年創作者的卓越才華。獲獎作品涵蓋多種題材，彰顯了網路文學創作的多樣性與時代特色。

第五屆兩岸青年網路文學大賽啟動儀式（圖／聯合文學提供）

第五屆大賽正式啟動，為兩岸青年再次提供更進一步展現文學才華的機會，並期待更多創新與融合的文學作品湧現。透過此活動，兩岸嘉賓就網路文學發展的現況與未來展開深入交流，促進了兩岸文化的融合與合作。

第四屆所有兩岸獲獎青年合照（圖／聯合文學提供）

本次活動不僅為兩岸青年網路文學創作者提供了一個展示與交流的平台，更透過文學這種重要的文化載體，進一步促進了兩岸文化的溝通與理解。隨著第五屆大賽的啟動，兩岸青年將在更廣闊的創作舞台上，以文字記錄時代、傳遞情感，推動兩岸文化交流邁向新的高度。