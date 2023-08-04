哈日文青不畏颱風參加「旅讀好日」 只為一親作家文旅絕活密技

8月2日由健喬文旅主辦，聯合文學基金會協辦的「旅讀好日」啟航記者會於老優雅餐廳盛大舉辦！日式木屋已十分古色古香，主辦單位還邀請台灣廣原會三味線老師(廣原武豪、廣原武信)現場演奏，搭配日本舞踊(大河流日本舞踊台灣支部 吳語嬋老師)的演出，令在場嘉賓一秒抵達日本。該活動堪稱「台灣文學史首創」，集結當代十位知名作家各自規劃主題行程，主要以踩點日本文豪如川端康成、司馬遼太郎、坂本龍馬、泉鏡花......等故居、紀念館，化文字為實體的文學地景，親炙書中的故事背景，讓「哈日迷」深度體驗文化底蘊。由作家講作家，開創獨一無二的旅行模式，「超重不加價」的知識重量，這回台灣讀者的行李箱將滿載而歸。

文青女神黃麗群在網路發表一系列金澤文，讓這未經戰亂的「小京都」變成訪北陸必逛景點。她表示這座城市雖不大，卻古今融合，遺留完整江戶時代的街衢設計，特別適合慢慢步行，品味每個轉角無意間的「細節」。從小地方窺探歷史的全貌，沈浸昭和屋舍，忽然轉彎新穎的西式建築立於眼前，絲毫不減古典雅緻。五天四夜的行程號稱「行軍路線」，且出團日適逢冬季，雪中前行另有一番絕美風景。「我想我應該不會再帶第二次了吧！」她斬釘截鐵地回應在場讀者，且預告報名團於務必挑選好鞋，方可愜意漫遊。

（圖／聯合文學提供）

去年出版《龍馬之旅》的「旅行長」工頭堅，熟稔日本文學典故的他，將過往帶團經驗拍成影片上傳YouTube，成為知識含金量最高的YouTuber。自認體力不如年少，幸好燦星旅行為本次活動的幕後推手，其包機飛往四國高知的航線，恰巧是坂本龍馬的故鄉。睽違12年再帶團，工頭堅將不藏私分享自己醞釀十年的考察所知，勢必引起「龍馬迷」的轟動！他坦言如未有「旅讀好日」的規劃，可能不見得再帶團，乃因時間有限，所以本次工頭堅只帶2團。「可否敲碗加場？」面對主持人的詢問，他想了一下：「再看看，或許沒有了吧？」

主辦單位健喬文旅營運長林哲巽表示，「旅讀好日」從企劃到執行的過程縱然辛苦，但親自與作家反覆核對行程，猶如預見每一團都是無可取代的經典。聯合文學出版社總編輯周昭翡致詞時，細數每位作家帶團的地點與內容，日本通的她也萌生選擇障礙，不知該跟哪團。燦星旅行產品部副總經理羅俊英則說，透過文學的方式介紹日本是旅行市場的第一次，能共襄盛舉非常榮幸。

（圖／聯合文學提供）

「旅讀好日」將於10月陸續出團，小林賢伍的小湊鐵道、陳銘磻的大阪和橫濱文學紀行、舒國治的奈良走讀、姜泰宇（敷米漿）的東京怪談團、周芬伶金澤的泉鏡花、郝譽翔的村上春樹東京點燈行、袁瓊瓊仙台的羽生結弦追星地圖、盛浩偉從川越至廣島尾道的古今之旅，團團主題盡是作家們的拿手絕活，然而名額有限，避免向隅，讀者可上「健喬文旅」粉專預先Booking。

書名：《日本文學館紀行》 作者：陳銘磻 出版社：聯合文學 出版日期：2022年10月24日

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戰後的日本致力文化重建，各地文學館應運而生，使日本成為世界擁有最多文學博物館的國家。做為文化資產也帶動觀光的文學館，不僅保存作家典籍、漫畫、繪本等，同樣是作家精神的體現。陳銘磻耗時四十年，一一探訪，為台灣讀者展現從古代到現代、從傳統到流行、豐富而開闊的日本文學地景。

追蹤五十所以作家、名著、地方為名，別樣風情的日本文學館；遍及舊舍、新館、城市、偏鄉，散步其間，遇見文豪經典之作、手稿、影像、書齋、周邊商品；光影下，一垂兩垂竹捲簾，承載大和文化美學，幽玄似雪，絢麗如花，充滿雅致的耀眼光澤。