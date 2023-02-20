農村菁英的文化實踐《蔡秋桐詩文集》、《蔡秋桐影像集》雙書發表　雲林場將於世界母語日盛大舉辦！

由國立臺灣文學館、中央研究院臺灣史研究所、雲林縣政府三方攜手合作，投身政治、社會運動的「保正作家」蔡秋桐作品集《蔡秋桐詩文集》、《蔡秋桐影像集》雙書問世！

臺文館副館長蕭淑貞說，雙書經史料增補等艱辛歷程才得以圓滿輯印，1月17日發表會上也得知好消息——在雲林縣政府與林文彬議員的促成下，蔡秋桐文學館將於4月中旬開幕。期待未來蔡秋桐文學館加入文學館家族這個具串聯性、整合性的組織，與臺文館一同發展與提升更多元的服務。

蔡秋桐（1900-1984），出生於今雲林縣元長鄉五塊村，是日治時期重要的小說家，對於新文學與漢詩皆有投入，是漢詩社團「褒忠吟社」與「元長詩學研究社」重要成員，亦曾參與文協、議會設置請願運動。戰後因涉及「臺灣省工委會雲林地區組織陳明新等叛亂案」被捕入獄，出獄後逐漸淡出地方政治。

雙書整理、編纂其歷年最完整的詩文作品與影像資料，《蔡秋桐詩文集》收錄完整漢詩、新詩、俗諺、隨筆、小說、族譜、歌詞、座談會紀錄、年表。寫作多以臺語進行，具有強烈的地域性、口語性與時代性，可說是臺語文學先驅之一；其曾在白色恐怖期間入獄，所留下的獄中詩作文件以及家屬親友寄送的書信，也是珍貴的時代見證。

《蔡秋桐影像集》則收錄個人文件，如畢業證書、奬狀、委任書、聘書等，以及蔡家與早期五塊村影像。橫跨1910至1970年代，具體呈現蔡秋桐各階段的生活、求學、政治與社會參與情況，同時也呈現臺灣戰前、戰後的社會文化變遷，尤其是雲嘉平原農村社會的描述與記錄，具有產業史、地方史、宗族史的多重意義。

國立臺灣文學館副館長蕭淑貞致詞。（圖／國立臺灣文學館 提供）

雙書的出版獲得蔡秋桐家族的信任，無私提供文書資料、蔡鴻儒等在地文史工作者協助判讀。以中央研究院臺灣史研究所2018年執行「臺灣農村社會文化調查計畫」，所整理、掃描、分類的蔡秋桐文書數位檔案為基礎；臺文館進一步接手整合規劃與編纂；雲林縣政府亦全力支持地方文史資料出版。三方共同努力將蔡秋桐百年前的文學公諸於世，不僅可作為相關研究領域的重要史料，更映照了臺灣人戰前、戰後的精神史，於臺灣文學史及雲林文學史均有其重要性。

中央研究院臺灣史研究所所長許雪姬致詞。（圖／國立臺灣文學館 提供）

1月17日發表會上，蔡秋桐哲嗣蔡甫五等眾多家屬、中央研究院臺灣史研究所所長許雪姬、雲林縣政府文化觀光處科長李嘉和皆到場參與，雲林場新書發表會則預計於世界母語日2月21日舉行。歡迎民眾至臺文館藝文商店或中央研究院臺灣史研究所購買本書，透過詩文與影像，走進作家的政治社會運動與創作軌跡。更多展售通路歡迎至臺文館官網查詢（網址：https://tinyurl.com/mrxjmhm3）。

蔡秋桐哲嗣蔡甫五致詞。（圖／國立臺灣文學館 提供）

1月17日發表會現場，以及與會貴賓合影。（圖／國立臺灣文學館 提供）