2023台北國際書展／死亡是痛苦還是解脫？接體員接祖父遺體痛哭不已

2023台北國際書展進入第五天，今(2/4)於黃沙龍舉辦「在活人與亡者之間，看見人生百態：從《你好，我是接體員》到《孝子》」講座，由從事殯葬業多年的作家大師兄(本名林品睿)主講，講述自己從業看遍人生百態的見聞，也分享了經歷父親和祖父過世，一路上的心境，同時透露下一本書主題仍然是殯葬。

大師兄表示，去殯儀館應徵時，長官說對禮生的要求很簡單「不怕看到遺體就好」，心想遺體有什麼可怕，結果第一天上班就被帶去看最可怕的遺體，原來被送來殯儀館的遺體當中98%是正常的，剩下的那2%常常是意外死亡，而長官說正常的遺體會被葬儀社接走，而殯儀館只接不正常的遺體，因為這些常常是找不到親屬的遊民，這就是他的工作。

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大師兄指出，今年過年期間一位26歲的女性打電話給他希望幫爸爸辦喪事，但卻顯得非常生疏，原來她的爸爸不但吸毒還動手毆打全家人，因此這個女生只是想盡子女的義務而已，這讓他想到自己的父親，一樣是打家人還到處欠債，他也只是想盡義務，照顧臥床的父親八年，父親真的過世之後，心情卻非常低潮，不知道自己該做些什麼。

大師兄從事接體員工作，歷經無數的生死離別，對於死亡有不同的理解，他舉例說明，過去擔任長照看護時照顧的重病長者，他就不時會在殯儀館網站搜尋他們的名字，希望他們走的時候能去上一柱香，甚至一位漸凍人的女性朋友痛苦地跟他說自己身體惡化到連自殺都無法時，他流著眼淚非常悲痛地跟對方說：「我希望今年能接到妳(接遺體，意指死亡)。」

大師兄分享前年祖父往生的故事，他說原本在殯儀館習以為常的流程，死者變成自己的家人時，實在無法冷靜面對，他當時抱著祖父的遺體痛哭不已。他強調，在殯儀館工作久了，現在都覺得活著是不容易的，能跟家人說話是很難的的事情，所以自己現在非常珍惜家人，臉書上也常常分享自己跟家人的日常生活。

【2023台北國際書展Taipei International Book Exhibition】 展期：2023年1月31日（二）至2月5日（日） 展覽時間： ●2023.1.31（二）-2.5（日） 每日10:00-18:00 ●2023.2.3-4 （五、六）延長至22:00 展覽地點：世貿一館（台北市信義路五段五號1樓） 全入口開放使用悠遊卡、icash2.0、一卡通入場服務 （18歲以下憑身分證件免費入場）

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