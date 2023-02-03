2023台北國際書展／從澤倫斯基看和平的條件 郝明義和苗博雅暢談對台灣的啟示

2023年台北國際書展2月2日邀請到大塊文化董事長郝明義及台北市議員苗博雅以「從澤倫斯基看和平的條件，以及對台灣的啟示」為主題舉辦了一場講座，主要希望透過烏克蘭總統澤倫斯基即使面對俄國的正面衝突仍不畏戰的例子，向民眾傳達「要有充分的實力備戰，才能避戰！」的心理建設。

（延伸閱讀：大塊文化出版《澤倫斯基－我們如此相信In These, We Believe：烏克蘭為全世界捍衛的信念、勇氣和價值》）

書名：《澤倫斯基－我們如此相信In These, We Believe：烏克蘭為全世界捍衛的信念、勇氣和價值》 作者：澤倫斯基 出版社：大塊文化 出版時間：2022年9月3日

烏克蘭由於戰爭導致許多國民逃難至其他鄰國。根據統計，逃至波蘭的烏克蘭難民就達到了400萬人，然而，儘管受到烏克蘭難民入境的影響，波蘭對於戰爭上的表態仍支持烏克蘭政府。郝明義認為，若當初澤倫斯基發動戰爭是錯誤的選擇，不可能有許多國家力挺至今。

然而，受到多方質疑的澤倫斯基在政爭發動後並沒有因此消極或逃亡，他選擇用一場場的演講鼓舞國民、積極尋求對話並向外求援。對此，台北市議員苗博雅認為，對話並不是和平的必要條件或充分條件，對話是好的事情，但對話和和平上並沒有邏輯上的關係。

「真正能夠確保和平的是實力！」苗博雅認為，只有提升自己的實力才能確保自己過著和平的日子。

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